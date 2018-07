V. Ein Verurteilter berichtet seine Erlebnisse in französischen Kerkern

Von Henri Béraud

Was schreibt man einem Gefangenen in die Todeszelle? Soll man zu bagatellisieren versuchen, was jetzt so unmittelbar vor ihm liegt: das Sterben? – Henry Béraud hat in jenen Stunden, von denen er annahm, daß es seine letzten wären, einige Briefe bekommen, die zum Teil „sehr schön“, zum Teil „falsch oder lächerlich“ waren, wie er sagt. Und außer den Briefschreibern beschäftigt sich die Öffentlichkeit mit den Gefangenen von Fresnes. Aber nur einer spricht für den Menschen Béraud, einer, den er noch nicht einmal seinen Freund nennen konnte. Vielleicht ist es das, was dem Todgeweihten in seinem Gefängnis Mut macht: daß es irgendwo jemanden gibt, der für ihn eintritt, nachdem der Pfarrer, der gerade einen anderen Häftling zur Hinrichtung begleitet hatte, die Zelle verließ.

Der Besuch des Pfarrers läßt mich nachdenken. Ich glaubte mich so sicher, Herr meiner Nerven. Jetzt lasse ich mich durch die lächerlichste Furcht beeinflussen und suche ringsherum nach Anzeichen der Hoffnung. Ich ertappe mich dabei, Gesichter und Blicke zu erforschen. Es scheint, als ob alle Verurteilten die gleiche Reaktion zeigen, wenn sie spüren, daß ihre Stunde gekommen ist.

Eine weitere Folge dieses Besuches: er riß mich aus meinen Träumereien, um mich in die Wirklichkeit zurückzuversetzen. Da erscheint unvermutet ein Geistlicher, seine Erregung, seine beklommenen Worte, sein Stillschweigen selbst waren heilsamer Alarm. Schluß mit dem Versteckspielen vor sich selbst. Es handelt sich nicht mehr darum, Metaphysik zu betreiben. – es handelt sich darum, die Augen vor der Wirklichkeit zu öffnen. Wirklichkeiten, die der Tatsache vorangehen, an einen Pfahl gebunden ohne Frist erschossen zu werden. Es geht darum, an die letzte Mahlzeit im Morgengrauen, den Abschiedstrunk zu denken, an die Toilette, an die Antworten, die man erwartet. Man muß sich mit Geduld wappnen, um diese unendlichen Vorbereitungen zu überstehen, die beim ersten Tageslicht beginnen und die damit enden, daß man die Binde verweigert, wenn das Kommando „Feuern“ ertönt.

Ich habe einige Briefe erhalten. Die einen sehr schön, die anderen falsch oder lächerlich. Sonst völliges Vergessen, ein unvorstellbares Verlassensein ... Wer nicht mit den Wölfen heulte, stellte sich tot. Mußte man sich wundern, daß mein Appell ohne Echo blieb?

In dieser Wüste ist ein Mann aufgestanden. Heftig und allein ertönte seine Stimme. Es gehörte großer Mut dazu, der größte vielleicht, das Stillschweigen zu brechen, wenn überall nur Furcht und Unterwürfigkeit herrschen ...