Um eine Milliarde sollte im März und April laut Wunsch und Beschluß des Zentralbankrats das kurzfristige Kreditvolumen zurückgeführt werden. Die Banken haben sich angestrengt. Ganz aber scheint das Ziel noch nicht erreicht worden zu sein, setzt man insbesondere die 300 Mill. DM Sonderbelastung – aus der Bardepotgestellung für den Import – ab. Im Mai wird folglich das „Milliarden-Programm“ wohl fortgesetzt werden.

Dabei muß man sich darüber klar sein, daß die Liquidität der kreditgekürzten Firmen (und Banken – bei diesen auch die Rentabilität) leiden kann. Denn verkaufen müssen, weil die Banken die bisher zur Verfügung gestellten Finanzierungsmittel abzuziehen gezwungen sind, heißt doch in erster Linie, Käufer finden: Lagerabbau der Industrie setzt also Aufnahmebereitschaft des Großhandels voraus; Lagerabbau hier wiederum bedeutet Übernahmewille des Kleinhandels. Und dieser muß den Konsumenten finden. Wird der Verbraucher ohne „Preisverfall“ gefunden werden? Konsumeinschränkung über die Steuer wird ja heute „groß geschrieben“ und die Kaufkraftreserven haben sich seit Korea fühlbar vermindert durch „Einsatz“ der Bargeldhorte und Verringerung der Sparquote so daß also das verfügliche Geld bereits weitgehend dem Verbrauch zugeführt worden ist. Natürlich ist prinzipiell die Kreditkürzung richtig, weil knapp gehaltener Umlaufkredit inflationistische Möglichkeiten nicht wirksam werden läßt. Die Frage lautet also nicht ob, sondern wie die Kürzung durchgeführt wird. Geschieht die Aktion übereilt – Ansätze dazu sind, wie die Nachfolgeinstitute der Deutschen Bank feststellen, zu verspüren –, dann geraten selbst seriöse Kreditnehmer in Betriebsmittelschwierigkeiten, die auf weitere Sicht niemandem nützen, zumal ja Importverteuerung und Heraufsetzung der Grundstoffpreise (wie auch die noch nicht abgeebbte Lohnerhöhungswelle) nicht minder für die Preissteigerungen (und den verstärkten Kreditbedarf) verantwortlich waren und noch sind als eine gelegentliche zu großzügige Kreditgewährung. Und dann ist noch zu bedenken, daß die Kürzung in erster Linie die Kontokorrent- und Akzeptkredite trifft. Wenn die Banken sich nämlich heute zu kreditieren entschließen, dann über den Wechsel. Denn so halten sie sich die Refinanzierungsmöglichkeit, lies: Liquiditätsquelle, bei der Notenbank offen, wenn sie sich auf diese Weise auch in verstärkte Abhängigkeit von der BdL begeben.

Doch die Sache hat noch einen anderen Aspekt. Ohne Zweifel ist politisch und psychologisch die Bereitschaft der Spitzenverbände der Wirtschaft zu begrüßen, „in eigener Regie“ die Finanzierung der preisgebundenen Grundstoffindustrien mit 1,2 Milliarden DM unter Betonung der Schwerpunkte Kohle, Stahl und Energie zu übernehmen. Sachlich aber ist dieser Zeitpunkt nicht unbedingt günstig. Mögen nämlich die – in der Preisgestaltung freien – Verarbeitungsindustrien ihre Abschreibungen, aus denen nun zum Teil die Rohstoffzweige dotiert werden sollen, auch verdient haben, so ist doch gerade bei den Kreditkürzungen dieses Geld nicht immer und insbesondere nicht schnell flüssig zu machen.

So betrachtet, wird das Tauziehen hinter den Kulissen bei der Gestaltung der Gesetzesvorlage verständlich: Man wünscht keinen, und wenn, dann nur geringen Liquiditätsentzug. Die kapitalintensiven Branchen mit relativ geringem Umschlag der eingesetzten Mittel wollen die Bemessungsgrundlage zur Finanzierung der Basisgewerbe am Umsatz orientiert sehen; umsatzintensive Sparten, der Handel in erster Linie, meinen, man müsse nach dem Rohgewinn messen. Wer auch den unumgänglichen Kompromiß zwischen beiden Auffassungen am besten zu beeinflussen vermag: sicher ist, daß die verarbeitende Industrie flüssig bleiben will und muß; denn sonst werden hier, aus Mangel an Betriebsmitteln, Gewerbe zur Einschränkung gezwungen, obwohl es wünschenswert wäre, sie in ihrer „vollen Breite“ zu erhalten. Notfalls müßte die Bank deutscher Länder die Verschiebung von Geld zu Kapital „vorfinanzierend“ unterstützen und der Zahlungsunion wie auch der OEEC vorsichtig erklären, daß eine weitere Kürzung des Kredits dann unpraktisch wäre, wenn die ersten Zahlungen für den Investitionsfonds fällig werden. Weinstein