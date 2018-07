Inhalt Seite 1 — Mit fremden Achsen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wer nur aus der Perspektive der Chauffeur-Limousinen durch Deutschland reisend Menschen, Schornsteine und Verkehr betrachtet, fährt mit raschem Tempo an vielem vorbei. Beide Arten von Regierenden – die mit dem Wort und die mit der Tat – pflegen meist recht gern Hitlers Autobahnen zu benutzen. Fern von Mensch und Werk durchschneiden diese das Land und tragen die „Großen“ auf sich herum. So mag es wohl auch gekommen sein, daß trotz des eisenbahnfachlichen Staatssekretärs im Bonner Verkehrsministerium noch kein eiserner Besen die jahrelange Fehlpolitik in puncto Waggonbau ausgefegt hat...

Wer nämlich nicht „per“ Auto, sondern „per“ Bahn reist, wird in letzter Zeit auf den Strecken und in den Güter- und Verladebahnhöfen wieder einmal überraschend viele ausländische Waggons entdeckt haben. Für das deutsche Volk, das in schwerer Arbeit seine Devisen erwirtschaftet, dem aber der Devisenbrotkorb höher gehängt wird und das die Schranken zum freizügigen Reiseverkehr halb geschlossen sieht, wirkt eine solche Praxis doch wohl einigermaßen befremdend.

An dieser Praxis ist nicht allein die Bundesbahn schuld; auch das Verkehrsministerium trägt seinen großen Teil Mitschuld. Unsere Leser wissen, daß wir seit jeher, mit guten Gründen, Stellung gegen die Entschlußlosigkeit bundespolitischer Bahnpolitik bezogen haben und schon manch bitteres Wort gegen den Staatssekretär des Verkehrs finden mußten. Ganz aus dem blauen Himmel heraus nennen ihn jetzige und frühere Mitarbeiter ja auch nicht den „Anhaltebahnhof“ – nämlich für alles, was Modernisierung der Eisenbahn in Gesetz und Materie bedeutet.

Da keine vernünftige Planung ins ganze Geschäft der Verkehrspolitik hineinzubekommen ist, bezahlt das deutsche Volk mit seinen Devisen wieder einmal fremde Achsen. Schon in den Jahren vor und nach der Währungsreform wurden Millionen für den Ankauf ausländischer .Güterwagen ausgegeben. Die deutsche Waggonindustrie, auf deren Leistungen die Bahn jahrzehntelang aufgebaut hatte, stand mißachtet beiseite und bettelte vergeblich um ein wenig Arbeit für ihre Ingenieure und Belegschaften. Die Bahn konnte sich zu keinem weitsichtigen und ausreichenden Bauprogramm entschließen. Seitdem ist der Güterwagenbestand so rapide zurückgegangen, daß er dem Verkehrsbedürfnis der Wirtschaft nicht mehr entspricht. Verkehrsministerium und Bundesbahn versuchen alles, Deutschlands Industrie und Gewerbe im unklaren über die tatsächliche Wagenlage zu lassen. Sie schliddern von halber Maßnahme zu halber Maßnahme, aber die Substanz verfällt dabei zusehends immer mehr.

Im Juli 1950 ersuchte der Bundestag mit großer Mehrheit die Regierung, unverzüglich rund 200 Mill. DM für den Waggonbau zur Verfügung zu stellen. Damit war aber auch dann die Sache verpufft. Der Generaldirektor der Bahn, Dr. Helberg, forderte im Februar 1951 in München Mittel für jährlich 17 500 neue Güterwagen. Inzwischen aber ist der Güterwagenbestand auf 65 v. H. von 1936 zurückgegangen, während der Bestand an Lkw. auf 223 v. H. geklettert ist. 1928 war das Durchschnittsalter eines Waggons dreizehn Jahre, 1950 bereits 23 Jahre. Die Zahl der betriebsfähigen Güterwagen beträgt 210 000 Stück, gegen 363 300 im entsprechenden Streckennetz 1936. Rund 40 000 Schadwagen stehen täglich zur Reparatur an. Nur 57 000 Wagen können täglich gestellt werden gegen (1938) 75 000. Schon heute fehlen täglich 8000 bis 10 000 Wagen. Was zur Reparatur kommt, ist so gründlich „kaputt“, daß rund 500 Arbeitsstunden je Stück aufgewandt werden müssen, das heißt fast das Doppelte eines Neubaues!

Die Bahn findet nirgends Hilfe, um ein wirkliches Bauprogramm aufstellen zu können, obwohl das Unternehmen auch heute noch das finanziell beste Eisenbahnunternehmen Europas ist und seit Jahresanfang eine gute Ertragsentwicklung aufweist. Wieder wird im Ausland gepumpt. Schon im Herbst borgten sich die Bahnverwaltungen weit über 5000 Waggons von draußen. Zur Zeit rollen wieder 8000 bis 10 000 Auslandswaggons über deutsche Strecken und kosten uns täglich je Stück vier Dollar. Ohne Bedenken läßt man Deutschlands Devisen „hin-

aus\ Die 12 000 Menschen in den 17 großen deutschen Waggonfabriken aber stehen vor leeren Arbeitsgleisen – seit Jahren. Nur das Ausland hat ihre Qualitätsleistungen nicht vergessen und füllt zusammen mit der Post und den Straßenbahngesellschaften die Auftragsbücher zu weit über 50 v. H. Der Anteil der Bundesbahn ist auf unter 30 v. H. gesunken; wenn man davon die Reparaturaufträge abzieht, bleiben jedoch nur ein paar Reisewagen und Sonderaufträge übrig; für den Rest fehlt der weitsichtige Plan und der simple Entschluß.