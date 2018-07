Sieben Männer und zwei Frauen können sich als einzige Überlebende eines von Japanern torpedierten Transporters in einem Boot auf ein menschenleeres Eiland der Südsee retten. Aus dem erzwungenen Zusammenleben der unterschiedlichsten Temperamente entstehen jene Spannungen, die seit Urzeiten in Gefahren und Konflikte führen. Wie in der Legende Adam, so erschlägt hier der Gewaltmensch Barker den Panther und trägt sein Fell. Der Maler, dem ohne Farben die Welt tot erscheint, modelliert den Sand und schafft sich eine neue Ausdrucksform. Der verbitterte Architekt baut die Hütte zum Schutz vor der Regenzeit, ein strenger katholischer Priester errichtet sein hochragendes Kreuz über den Felsen, der geschmeidige Filippinoknabe sammelt Holz und Früchte, die Frau, deren Ungeborgenheit Zwist unter die Männer bringt, bereitet die Mahlzeiten, und das Mädchen hilft ihr dabei. Der Erzähler ist der Älteste der kleinen Gruppe, die er sorglich zu leiten und deren Leidenschaften er Einhalt zu gebieten versucht. Zwischen seine sachlichen, beinahe kunstlos geschriebenen Berichte sind die erregenden, kunstvollen Erzählungen Harrys, des letzten der Geretteten, eingeblendet, die als dichterisches Résumé gleichnishaft die Geschehnisse des Tages in die Urform der biblischen Geschichten oder der antiken Sagen kleidet und deren eine die Begegnung mit Dostojewskijs Großinquisitor in ihre Einsamkeit umsetzt. Wie ein Netz wirft er die Geschichten über seine Zuhörer. Immer ist das Pantherfell das Sinnbild der Macht, das Fell, das weiter wandert und hinfort den Gewalttätigen eigen ist. Von Adam kam es auf Kain, Jakob beneidete Esau darum, Adler brachten es in Kleopatras Garten, dem Großinquisitor war es zu eigen, bis es zum Schluß Robespierre unter seiner Weste trug. Der Dichter Harry benutzt die Menschen, ihre Art und ihr Schicksal, um sich auszudrücken. Aber die Menschen ertragen das Leben nicht, das nie abgeschlossen ist, und erschlagen ihn. Am Tag darauf werden sie von einem Flugzeug gesichtet und in die Vereinigten Staaten heimgebracht.

„Das Pantherfell ist das dichterische Testamert des 1948 in Los Angeles verunglückten deutschen Kanzelredners und Dramatikers Emil Bernhard – eine Robinsonade weitesten Ausmaßes, auf acht Tage konzentriert (Steinberg-Verlag, Zürich, 370 S.). Ingeborg Hartmann