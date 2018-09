E. G., London, Anfang Mai

Der deutsche Schiffbau ist wieder frei von amtlachen alliierten Beschränkungen und von privaten ausländischen „Einflüssen“, auf amtliche alliierte Stellen – sowohl hinsichtlich der Geschwindigkeiten, der Zahl und Einrichtung von Passagier-Kabinen, als auch der Gesamt- und der Spezialtonnage ... von Tankern bis zu Walfängern, von Windhunden des Nordatlantik bis zu Gefrierschiffen.

Allerdings, mit der Erlaubnis ist es nicht getan. Zum Schiffbau gehören Arbeiter, Helgen, Material und Geld, viel Geld. Vor einer oder mehrerer dieser Hürden dürfte noch mancher geplante Bau „scheuen“. Zwar hat sich die Nachfrage nach Tonnage seit Korea ganz erheblich verstärkt. Wollten viele Reeder, deutsche und vor allem auch ausländische, damals nichts davon wissen, „zu hohen Preisen Schiffe für eine ungewisse Zukunft zu bauen“, wie es einmal ein britischer Reeder formulierte, so hat sich längst das Blatt gewendet. Man hat heute in der Welt der Reeder und Verschiffer nicht mehr Angst vor den Schiffsfriedhöfen, in denen Schiffe arbeitslos, aus Mangel an Fracht, Monate oder gar Jahre hindurch aufgelegt wären. Jetzt gilt die Sorge mehr dem „Scheintod der Schiffe“, worunter wir jene langen, so nutzlos, leblos wirkenden langen. Fristen verstehen, in denen beladene Schiffe im Ankunftshafen nicht gelöst, leere Schiffe in Abfahrtshäfen nicht beladen werden können, weil es an Hafenarbeitern fehlt – oder doch an deren Lust, schnell zu arbeiten, und auch einmal Überstunden zu machen, wenn sich die Schiffe am Kai drängen. Davon sind viele Häfen, meist außerhalb Europas betroffen. Britische Reeder haben ihre Kunden in England warnen müssen, daß die Zahl der Abfahrten nach Australien und Neuseeland in den nächsten vier Monaten bestimmt nicht größer sein werde, als in den ersten beiden Monaten 1951. Ursachen dieser Halbierung der Dienste sind die Streiks in Neuseeland, die Verweigerung von Überstunden und Leistungssteigerung in australischen Häfen.

Eine Folge muß die Stockung der gegenseitigen Versorgung sein, eine weitere die Erhöhung der Frachtraten, diediese so nutzlos verlängerten Wartezeiten, mit ihren bezahlten, erzwungenen Ruhezeiten für die Besatzungen finanzieren müssen. Darüber hinaus aber braucht man vor allem mehr Schiffe, um die gleichen Lasten zu bewegen. Es ist beachtenswert, daß dieser Ruf nach mehr Schiffen zwar auch in England gehört wird, daß man sich jedoch gezwungen sieht, nach neuen Geldquellen für diese Bauten zu suchen. Schiffshypotheken hat man zwar in England selbstverständlich längst gekannt, Doch ein Spezial-Finanzierungs-Institut, eine Ship Mortgage Finance Company, ist jetzt zum ersten Male geschaffen worden. Die Shipbuilding Conference, also die wirtschaftliche Organisation der britischen Werften, stellt zwei der fünf Aufsichtsratsmitglieder und ein Viertel des Kapitals von 1 Mill. £. Ein Reeder aus der Küstenschiffahrt, ein führender Versicherer von Lloyds und der Direktor einer Finanzierungsgesellschaft der City vervollständigen den Kreis. Schuldverschreibungen dürfen bis zum Zehnfachen von Kapital und Reserven aufgenommen werden. Hypotheken dürfen, nach Fertigstellung, bis zu 50 v. H. von Kosten oder Preis der Schiffe für Fristen bis zu zehn Jahren gewährt werden. Man rechnet normalerweise mit einer Laufzeit der Hypotheken von fünf bis sechs Jahren. Gewährt werden dürfen sie für alle auf britischen Werften gebauten Schiffe, vorausgesetzt, daß im Falle eines ausländischen Auftraggebers die Gewähr für Sicherheit und für Transfer von Zinsen und Amortisation besteht.

Es zeigt sich also, daß Citykreise und britische Werften die Finanzierung von Neubauten erleichtern müssen: teils, damit auch kleinere Reeder bei den heutigen hohen Baukosten Aufträge erteilen können, teils, damit der Kapitalschrumpfung bei Reedern (und bei den Werften, die bisher selbständig oft die Hauptlast der Finanzierung trugen!) durch die hohe, die Substanz anfressende Steuerlast Rechnung getragen werde. Für Deutschland dürfte dies englische Beispiel wohl zu denken geben: Auch wir werden jede geeignete Foren der Finanzierung für unseren Schiffbau voll zur Wirksamkeitbringen müssen um im Schiffbau voran zu kommen.

DM im Jahr erfordern, d. h. 0,8 Mrd. mehr, als die für die Verbilligungsscheine vorgesehenen Summe von 400 Mill. DM, deren Deckung auf dem hälftigen Ertrag der Sonderumsatzsteuer erwartet wurde (während die andere Hälfte der hieraus aufkommenden 800 Mill DM zur „allgemeinen“ Verbilligung der Lebensmittel, durch – beschränkte – Fortführung der Subventionen für Lebensmittel-Importe, vorgesehen war). Weitere Mehrausgaben betreffen die Fonds für Flüchtlingsumsiedlung und Wohnungsbau (je 200, zusammen also 400 Mill. DM) und nochmals rund 800 Mill. DM aus der Erhöhung der Beamtengehälter um 20 v. H., statt der erst vorgesehenen 15 v. H. Die Hauptlast hieraus fällt zwar auf die Länder direkt; indirekt aber wäre der Bund der leidtragende Teil, weil es dann nicht mehr auf Verrechnungsbeiträge aus Ländersteuern hoffen kann. – Schließlichsind hier noch die Posten für Grenzlandfonds und für Erhöhung der Berlin-Hilfe anzuführen.

Es sind also verschiedene Posten in dieser Rechnung noch nicht „endgültig“. Treffen aber alle erwarteten – oder (von Schäffer) befürchteten – Faktoren zusammen, so bliebe für insgesamt 2,6 Mrd. DM Ausgaben noch Deckung zu schaffen: zusätzlich also zu den rund 700 Mill. DM des „alten“ Fehlbetrags, von denen oben schon die Rede war. Das bedeutet, wenn auch die Größenordnung von fünf Milliarden nicht ganz erreicht wird, eine Aufgabe, die kaum leichter ist, als die Deckung jenes legendären Defizits – niemand wird Schäffer um seine Aufgabe beneiden, und man kann es schon verstehen, daß er, gleichwie Odysseus „erfahren und aller Listen kundig“, nun auch anfängt, einige Nervosität zu zeigen – Wie aber kam dies alles? Durch die Neigung des Bundestags, hier mit ein paar hundert Millionen und damit eine Milliarde Ausgaben zusätzlich „sozial ausgleichend zu wirken“, ist eine fast ausweglose Situation für den Finanzminister entstanden. Eine weitere Erhöhung der im neuen Etat bereits um 33 1/3 v. H. des ausmachenden Betrag? (anders ausgedrückt: von 3 auf 4 v. H. des „Satzes“) heraufgesetzten allgemeinen Umsatzsteuer würde kostensteigernd (also verteuernd) wirken; das wäre äußerst unerwünscht. Erhöht man die Belastungen aus der Sonderumsatzsteuer, so bedeutet das Käuferstreik, Absatzschwung, Betriebsstillegungen, Arbeitslosigkeit: also nach das wäre keine Lösung. Vor allem wirddie Opposition sich gegen jede Überspannung dieser „Luxussteuer“ stellen, die besser als purchase tax Modell 08/51 zu bezeichnen wäre. Und eine Erhöhung der Tarife bei der Einkommensteuer lehnt Schäffer mit Recht ab; sie würde, nach dem Wegfall der meisten steuerlichen Vergünstigungen für die Selbstfinanzierung von Investitionen und Abschreibungen, ebenfalls kostensteigernd wirken – oder aber die Leistungskraft der Betriebe herabmindern, deren erhebliche Belastung durch die Soforthilfe (späterhin also den Lastenausgleich) nicht übersehen werden darf. Es wird dem Bundestag nichts anderes übrigbleiben, in dieser Situation, als eine Revision seiner allzu großen Bewilligungsfreudigkeit, auch auf den Gebieten des „sozialen Ausgleichs“, wobei man? speziell bei der Gewährung von Teuerungsbeihilfen, nicht um eine individuelle Prüfung der Bedürftigkeit herumkommen wird. Daß eine Beitragserhöhung bei der Rentenversicherung (sie wird nämlich nun doch propagiert) keine Lösung darstellen würde, ist hier schon gesagt worden, Man kann von den Arbeitern und Angestellten (und von den Betrieben) ja keine Sondersteuer erheben, zugunsten derjenigen, denen s. Z. vom Wirtschaftsrat (und später auch vom Bundestag) erhöhte Renten, unabhängig von ihren ehemaligen Beitragsleistungen, zugebilligt worden sind, ohne daß überhaupt ihre Bedürftigkeit geprüft würde. Höhere Beiträge aber, die keine entsprechenden Leistungen nach sich ziehen, sind eben Sondersteuern. Also: dieser Vorschlag ist töricht, laienhaft, unsozial.