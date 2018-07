Zu Th. W. Adornos Kritik am Abendland

Das Wort des Evangeliums vom Reichen, dem es schwerer werde, ins Himmelreich zu kommen, als einem Kamel, durch ein Nadelöhr zu gehen, wirkt wohl nach als eine Art utopischer Prämie auf die Armut, aber es unterliegt der aus der Antike überkommenen Erkenntnis, daß ohne Besitz die allermeisten Tugenden nicht auszuüben sind. (Rockefeller, nach dem Motiv für seine Karriere befragt, antwortete, er habe reicher werden wollen als alle, um mehr Gutes tun zu können als alle.) Das Lob der Armut ist die fundamentale Lüge der abendländischen Gesellschaft, der heimliche Gewissensschaden, der ihre Auflösung unausweichlich gemacht hat, seitdem sie durch Technik und Industrie die Welt von Sackgütern ins Unabsehbare erweiterte. Des jungen Karl Marx Einsicht in das Phänomen der Verfremdung zwischen Mensch und Dingwelt ist auch durch seine abstruse Erwartung einer rettenden Revolution nicht entkräftet worden. Man hat nur bisher, aus Angst vor dem Medusenblick des Tatbestandes, meist von ihr weggesehen.

Das Nötigste für die Diagnose unserer moralischen Situation wäre daher ein (sozusagen) Neo-Marxismus, der das Überwuchern des ökonomischen in das Charakterliche ganz ohne Geschichtsphilosophie, Psychoanalyse und Existentialismus an den Lebenserscheinungen selbst aufwiese. Nicht daß Theodor W. Adornos jetzt bei Suhrkamp gesammelten „Reflexionen aus dem beschädigten Leben“ (so der Untertitel des kardinalen und unumgänglichen Buches) schon die Ausarbeitung einer solchen Analyse – ein „Kapital“ von 1950 gleichsam – wären. Die 488 Seiten enthalten, wie Adorno in Abwandlung eines aristotelischen Werktitels sagt, „Minima Moralia“, winzige Moralismen, gelegentliche Fußnoten zu einem ungeschriebenen Text, Aphorismen nach des mittleren Nietzsche Art, traurige Gegenstücke zur „Fröhlichen Wissenschaft“, Abendröte nach Morgenröte. Adorno sieht Nietzsche vom Bildungsphilisterium annektiert und Marx von der Diktatur der Produktion aufgesogen. Das Individuum, sowohl das intellektuelle wie das praktisch tätige, ist zur Funktion der Dingwelt geworden, noch ehe die totalitären Systeme es in den Funktionär auflösten. Die bürgerliche Kultur selbst ist der Schrittmacher dieser Systeme („Wer gegen den Kulturfaschismus an will, muß schon mit dem Presseball anfangen“). Die um sich fressende Geschwulst von Sachgütern hat den Menschen gleichgültig gegen sich selbst gemacht, „Wer heute ohne Selbst dem Prinzip der Realität nachlebt, heißt selbstlos.“ So bittere Feststellungen lassen wenig Hoffnung zu – nicht einmal darauf, daß die kommende Generation überhaupt noch begreifen wird, wessen sie verlustig gegangen ist.

Esprits forts, starke Geister, nannten sich im siebzehnten Jahrhundert die Köpfe, die das Durchdenken aller kritischen Positionen gegen Kirchenlehre und Staatsautorität ertragen mochten, Adorno verlangt noch stärkere Geister als Leser, Sie müssen jeden Glauben an die Entwicklung zum Besseren aufgeben und die Lage als verzweifelt ansehen können. Dann allerdings erhalten sie von Adorno eine neue Festigkeit: daß die von der Realität verlassene Idee nur um so reiner leuchtet und daß „die allerfreiesten Geister nicht mehr für eine imaginäre Nachwelt schreiben, sondern einzig für den toten Gott“.

Christian E. Lewalter