Von Walter Fredericia

Die Räuberbanden sind kleine Staaten; denn sie sind nichts anderes als Gruppen von Menschen, geführt von einem Chef, verbunden in einer Art von Gesellschaft, und teilen die Beute nach Übereinkunft. Wenn nun eine Kumpanei dieser Art wächst, und wenn sich in ihr verderbte Menschen in so großer Zahl zusammenfinden, daß sie Gebiete in Besitz nehmen, wo sie ihre Herrschaft errichten, daß sie Städte einnehmen, Völker unterwerfen, dann fangen sie an, sich Staat zu nennen ...

Augustinus, De Civitate Dei, IV. Buch, 4. Kapitel

Über den Staat ist seit jeher leidenschaftlich undintensiv geredet und geschrieben worden, wenn auch nicht mit dauerhaften praktischen Ergebnissen. Man sollte sich darüber nicht wundern. Indem der Staat die Macht ausübt, und das ist seine unausweichliche Funktion, so gebietet er durch die ganze Geschichte auch über die Staatstheorie selbst. Es sind die allermeisten Theorien des Staates in der Tat im Auftrag des Staates oder zumindest im Hinblick auf die ganz konkrete Macht des Staates entstanden, und insofern sind sie nicht eigentlich Einsichten, sondern Ideologien, das heißt am Standort eines Interesses orientierte Konstruktionen. Immerhin hat das siebzehnte und besonders das achtzehnte Jahrhundert eine Anzahl von Denkern hervorgebracht, die zum Staate ernstlich etwas zu sagen hatten. Die Folge war die Französische Revolution. Aber sofort verwandelte sich das, was durch sie Wahrheit geworden zu sein schien, wieder in eine Ideologie, an der wir uns noch heute herumschleppen. Es ist die Ideologie von der Souveränität des Volkes.

– An die Ergründung des Staates kann man auf zwei Wegen herangehen: einmal indem man sich fragt, was Staat bedeutet. Dann bringt man den ganzen Rückstand von Ideologien mit, der sich in Jahrtausenden aufgesammelt und Aufgestaut hat. Dann ist der Staat die Gemeinschaft der Bürger, mit der Aufgabe, Recht und sozialen Fortschritt zu sichern und so weiter. Es kommt heraus, nicht wie der Staat ist, sondern wie er sein sollte, damit er uns gefällt, und dies ist ja auch der Grund, weshalb jeder Machthaber die Entstehung solcher Staatsideologien immer gefördert hat. Da sich der so gefundene Staat aber mit der geschichtlichen Wirklichkeit nicht verträgt, erweist sich die Methode zuletzt als wertlos. Daher haben einzelne Autoren den anderen Weg gewählt, nämlich den der geschichtlichen Erfahrung. Aus ihr die Gesetze der Staatlichkeit abzuleiten, ergibt ein materiales Prinzip der Staatstheorie, im Gegensatz des formalen der anderen Methode. Dies ist der eigentlich fruchtbare Weg. Ihn hat mit außerordentlichem Erfolg in seinem neuen Buch „Über die Macht“ (Du Pouvoir, Les Editions Du Cheval Alle, Constant Bourquin, Genf) der junge französische Historiker Bertrand de Jouvenel beschritten.

Gleich in der Einleitung, wo er „das Ungeheuer vorstellt“, zeigt de Jouvenel, was die Französische Revolution für das Problem der Macht bedeutet, die sich immer mit einem transzendenten Prinzip wappnet: vor der Revolution war das Prinzip Gott, nach der Revolution das Volk. Vom zwölften bis zum achtzehnten Jahrhundert, sagt er, hat die staatliche Macht niemals aufgehört, sich zu vergrößern. Das geschah aber unter ständigen Protesten und heftigen Reaktionen. Seither hat sich die Staatsmacht in einem beschleunigten Tempo erweitert: aber wir verstehen es nicht mehr, protestieren und reagieren nicht mehr. Diese Passivität verdankt die Macht dem Nebel, mit dem sie sich umgeben hat. Vorher war sie sichtbar in der Person des Königs. Jetzt aber, „verdeckt in ihrer Anonymität, gibt sie vor, keine eigene Existenz zu haben, nichts zu sein als ein unpersönliches und leidenschaftsloses Mittel der volonte genérale“, des Volkswillens. Was man allerdings (in der Demokratie) dem Volk gegeben hat, das ist das bequeme Mittel, die wichtigsten Teilhaber der Macht auszuwechseln. Das könnte zwar in einem gewissen Sinne die Macht schwächen. In Wirklichkeit trägt es nur zur Ausdehnung der Staatsmacht bei. Denn da jeder (der sich mit Politik befaßt) in irgendeinem Sinne ein Prätendent der Macht ist, hat niemand ein Interesse, eine Position zu schwächen, die er eines Tages zu erlangen hofft, und einen Apparat zu lähmen, den er zu benutzen gedenkt.

De Jouvenel hat mit diesen Sätzen die Doppelrolle des Staates schon angedeutet. In dem Kapitel, worin er das Wunder des „bürgerlichen Gehorsams“ erörtert, der die Grundlage jeder staatlichen Macht überhaupt ist, spricht er sich deutlicher darüber aus. „Der Terminus Staat trägt in sich zwei sehr gegensätzliche Bedeutungen. Er bezeichnet einmal eine organisierte Gesellschaft mit einer autonomen Regierung an der Spitze, und in diesem Sinne sind wir alle Mitglieder des Staates: der Staat sind wir. Aber er bezeichnet anderseits den Apparat, der diese Gesellschaft regiert. In diesem Sinne sind die Mitglieder des Staates diejenigen, welche an der Macht teilnehmen: der Staat sind sie. Wenn man also sagt, der Staat, im Sinne des Regierungsapparats, befiehlt der Gesellschaft, so spricht man nur eine Binsenwahrheit aus; wenn man dann aber den anderen obigen Sinn einsetzt, so findet man, daß die Gesellschaft sich selbst befiehlt...“ Jouvenel spricht deshalb nur von der Macht, nicht vom Staat, den er aber ständig meint, weil er der richtigen Meinung ist, daß der Staat der Apparat ist und daß nur aus dieser Sicht eine Analyse möglich ist.