Wiesbaden, im Mal

Die Internationalen Maifestspiele, die im vorigen Jahre eine alte Wiesbadener Tradition in neuem Geiste fortsetzten, sind jetzt dem Stadium des Experimentierens und Improvisierens entwachsen. Sie sind solider geworden. Doch was ihnen an Reizen des Tastens und Suchens verlorengegangen ist, haben sie an klarer Linie gewonnen. Immer deutlicher zeichnet sich ihr Charakter als der eines Wettbewerbes hervorragender europäischer Opernensembles ab. Das künstlerische Wagnis allerdings, die Auseinandersetzung mit neuen Werken, wird gemieden: Opern-Uraufführungen fehlen dem Programm. Hier ist eine Lücke zu schließen, denn nicht nur das Bewährte, nicht nur Mozart, Wagner, Strauß, de Falla und Ravel, auch – und viel mehr – das Nachwachsende darf beanspruchen, als Maß nationaler schöpferischer Eigenart zu gelten. Erst die Beherzigung dieser Einsicht würde den Verheißungen des Staatsintendanten Heinrich Köhler-Helffrich, der den Internationalen Mai-Festspielen den europäischen Rang der Bayreuther und Salzburger Festspiele erringen will, die Möglichkeit der Erfüllung bieten.

Die internationale Atmosphäre ist schon vorfanden. Ihr erregendes Fluidum wurde spürbar beim Gastspiel des Gran Teatro del Liceo, Barcelona, das als erstes der sechs ausländischen Ensembles mit zwei bekannten und eingängigen Werken Manuel de Pallas (dem lyrischen Drama „Das kurze Leben“ und der Pantomime „Die Hexenliebe“) einen leichten Sieg davontrug, den es allerdings weniger der musikalischen als der Tänzerischen Leistung dankte. Das von Rasse, Rhythmus, hispanischem Temperament und südlichem Kolorit bezauberte Publikum verzieh gern, daß die gesanglichen und darstellerischen Qualiäten kaum das Niveau einer mittleren deutschen Provinzoper überragten, und überschüttete besonders den Dirigenten Napoleone Annovazzi und die Primaballerina Emma Maleras mit Beifall und Blumen. Viel schwerer machten es sich die Deutschen, die mit Köhler-Helffrichs effektvoller Inszenierung der „Frau ohne Schatten“ die Arena des Hessischen Staatstheaters betraten. Die Kulissenraffinements und der vielschichtige Hofmannsthalsche Symbolismus des Textbuches erschweren den Zugang zu diesem immer problematisch bleibenden Werke. Der dennoch tiefe und nachhaltige Eindruck entsprang der Bewunderung für die meisterliche Regie und die musikalische Interpretation Ludwig Kaufmanns, vor allem aber der gesanglichen und darstellerischen Faszination Irmgard Meinigs als Färberin.

Im Konzertsaal des Kurhauses hat man den Maifestspielen und Richard Strauß einen weniger guten Dienst erwiesen. Auch die Werkbesessenheit des Wiesbadener Musikdirektors Otto Schmidtgen konnte die Substanzarmut und mangelnde Aussagekraft der „Symphonie für Bläser“, eines liebenswürdigen Alterswerkchens konventioneller Prägung, nicht verdecken, das hier, im Beisein des Enkels von Richard Strauß, zum erstenmal in einem deutschen Konzertsaal erklang.

Guenther Grothus