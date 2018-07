Vor einigen Wochen hieß es, daß der Bundesfinanzminister seinen – immer noch nicht vom Bundestag verabschiedeten – Etat für das am 1. April angelaufene Finanzjahr „soweit in Ordnung“ habe; es sei nur noch ein „Loch“ offen, das sich aus unerwarteten Meiranforderungen für Besatzungskosten ergebe. Nun aber wird der aufmerksame Zeitungsleser durch die Behauptung überrascht, daß der Bundeshaushalt ein Defizit in Höhe von fünf Milliarden aufweisen soll. Für einen zwischen 2,2 und 2,6 Mrd. DM liegenden Teilfehlbetrag wird auch in der Tagespresse (mit z. T. erheblich voneinander abweichenden Ziffern) eine Erläuterung gegeben. Wie aber erklärt sich der restliche Betrag – die andere Hälfte sozusagen des angeblichen 5-Milliarden-Defizits?

Wer auch immer den Bonner Korrespondenten der Tagespresse jene sensationelle Information über das „Loch“ von 5 Mrd. vorgesetzt haben mag, und was auch immer seine Motive dafür gewesen sein mögen – soviel ist doch wohl sicher, (trotz des Rembrandtschen Halbdunkels, in dem Herr Schäffer sein Alchimisten-Handwerk betreibt) die Zahlen stimmen nicht. Der Informator ist vermutlich davon ausgegangen, daß sein Minister einmal erklärt hat: mehr als die 6,3 Mrd. DM für Besatzungskosten, die in seinem Haushaltsplan für 1951/52 ursprünglich eingesetzt waren, seien „nicht zu verkraften“. So hat er sich denn, da die Alliierten für das laufende Etatsjahr insgesamt (mit Resten aus dem letzten Jahr und „nicht anerkannten Kosten“) 8,8 Mrd. DM beanspruchen, die Differenz zu 6,3 Mrd. DM, gleich 2,5 Mrd. DM, als „alten Fehlbetrag“ errechnet, und hat etwa dieselbe Summe als „neues“ Defizit hinzugeschlagen: womit er also auf 5 Mrd. DM insgesamt gekommen ist.

So muß es wohl gewesen sein. Übersehen wurde freilich bei dieser Rechnung, daß Schäffer inzwischen den größten Teil der fehlenden Summen „hergezaubert“ hat: insgesamt nämlich 5,5 Mrd. DM Mehreinnahmen für den Bund, gegenüber dem Haushaltsplan für 1950/51, Diese Summe wäre ausreichend gewesen, das „Mehr“ gegenüber 1950/51 bei den internen Ausgaben des Bundes (Besatzungskosten also nicht eingerechnet) in Höhe von etwa 2 Mrd. DM zu decken, von dem bei Aufstellung des Haushaltsplans 1951/52 zunächst ausgegangen war, und dazu noch den größten Teil des Mehrbedarfs an Besatzungskosten, die, gegenüber dem ursprünglichen Ansatz für 1950/51 mit 4,6 Mrd. DM, um 4,2 auf 8,8 Mrd. DM anwachsen. Etwa 3,5 Mrd. DM dieses „Mehr“ wären also gedeckt gewesen, und es hätte „nur“ ein Fehlbetrag von 0,7 Mrd. DM bestanden (nicht aber, wie behauptet wird von 2,5 Mrd. DM!), wenn ... ja, wenn die Verzögerung bei der Etatsberatung und die Bewilligungsfreudigkeit des Bundestags nicht ein neues Detail hätten entstehen lassen, in einem Betrage, der (wie schon erwähnt) zwischen 2,2 und 2,6 Mrd. DM liegen mag, so daß also nun insgesamt 3,0 bis 3,3 Mrd. DM „fehlen“,

Ehe dies näher, begründet werden kann, müssen einige Daten aus dem Haushaltsplan, wie er „bisher“ gedacht war, angeführt werden. Zunächst die Zahlen über die Besatzungskosten: der Ausgangspunkt ist die Summe von 4,6 Mrd. DM im Etat 1950/51, einschließlich 300 Mill. DM „Reste“ aus der Vorjahrsrechnung, bei denen es sich um „nicht anerkannte Posten“ handelt, Dazu kam dann die Nachtragsforderung in Höhe von 1,7 Mrd. DM. Im neuen Etatsjahr werden „netto“ 6,6 Mrd. DM gefordert, zusätzlich des Nachtrags von 1,7 Mrd. DM plus 500 Mill. DM „nicht anerkannte Posten“, was also „brutto“ 8,8 Mrd. DM ergibt. – Nun die Deckungsvorschläge des Ministers: aus den „bundeseigenen“ Verbrauchssteuern und Zöllen erwartet er, gegenüber 1950/51, sehr vorsichtig, plus 12,5 v. H., d. h. ein Mehr von 1,24 Mrd. DM, die Erhöhung soll 1,33 Mrd. DM erbringen. Den Mehrertrag der direkten Steuern mit 1680 Mill. DM will der Bund „an sich ziehen“, und er beansprucht außerdem aus dem Aufkommen dieser „Ländersteuern“ die Summe von 430 Mill. DM, um die sich die Etats der Länder (durch Obergang von Aufgaben an den Bund) entlasten: macht zusammen 2,10 Mrd. DM auf Länderrechnung. Dazu soll die Sonderumsatzsteuer 800 Mill. DM erbringen. Insgesamt kommen wir damit auf die oben schon genannte Summe von 5,5 Mrd. DM.

Jetzt aber die Liste der „Verschlechterungen“. Zunächst rechnet Herr Schäffer damit, daß die verspätete Inkraftsetzung der Steuererhöhungen – zum 1, Juni statt zum 1. April – den Bund mit einem Einnahme-Ausfall von insgesamt 300 Mill. DM treffen wird; davon entfallen 200 Mill. DM auf die Umsatzsteuer, 100 Mill. DM auf den Anteil des Bundes an der EinkommenundKörperschaftssteuer (diese soll erhöht werden; bei jener werden die Vergünstigungen größtenteils fortfallen). Weitere 100 oder 120 Mill. DM Ertragsminderung werden sich bei der Mineralölsteuer ergeben, wenn die „privilegierten Verbraucher“ in Landwirtschaft, Hochseefischerei und Binnenschiffahrt wieder begünstigt werden. Das macht also zusammen gut 400 Mill. DM als Minus an Einnahmen. Dazu kommt ein Mehr an Ausgaben, das zwischen 1,8 und 2,2 Mrd. DM liegt. Den größten Posten kennen unsere Leser bereits: er betrifft den (von Minister Storch unterstützten) Wunsch des Bundestags, an Stelle der Ausgabe von Lebensmittel-Verbilligungsscheinen an die „sozial Schwachen“ eine allgemeine Erhöhung der Sozialrenten (und Fürsorgeleistungen) durchzuführen; Das würde, nach den vielleicht noch zu niedrigen Schätzungen des Finanzministers, beim Bundeshaushalt 1,2 Mrd.