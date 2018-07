Bei der Lektüre dieses Dementis dringt sich einem "unwillkürlich die Frage auf: Was ist eigentlich eia Dementi? Kann man es beispielsweise als Dementi bezeichnen, wenn jemand, der einem anderen ein Bein gestellt hat und wegen mutwilliger Körperverletzung angeklagt wird, diesen Tatbestand mit der Begründung anficht, die Personalien stimmten nicht, denn er habe an jenem Tage eine blaue Jacke getragen und nicht eine grüne, wie fälschlich behauptet wurde? Wie dem auch sei, wir wollen diese Frage nicht allzu ernsthaft prüfen, zumal die Ausführungen des Prinzen so belustigend sind, daß ei schade wäre, sie durch ein ungebührliches Maß an Ernst ihres leichtfertigen "Charmes" zu berauben. Was soll man beispielsweise dazu sagen, wenn ein "überzeugter Nationalsozialist", der SA Standartenführer war, Reichsredner der NSDAP, HauptsteMenleker Im Stabe des Gauleiters der AO und Stellenleiter bei der Reichsleitung der NSDAP, sich dagegen verwahrt, im Diensts Adolf Hiders gestanden zu haben? Wo doch die Devise lautete; Die Partei befiehlt dem Staat, und in der Praxis das Brauchtum galts Führer. befiehl, wir folgen.

Und wie merkwürdig, daß Friedrich Christian Schaumburg unter Punkt 3 seines Dementis angibt, "nie ein Amt in der NSDAP innegehabt zu haiben, während er unter Punkt 4 des gleichen Elaborats mitteilt, er sei "im Fruhsommer 1943 aus allen Ämtera in Partei, Staat oder Wehrmacht entfernt worden". Der Arme, sicherlich geschah ihm damals bitteres Unrecht, denn immer hin war Seine Durchlaucht zehn Jahre lang eia treuer Knecht Adolf Hitlers gewesen, wofür ihm ja auch das goldene Ehrenabzeichen vertiefaea wordea ist. Warum er übrigens in diesem Zusammenhang unsere Feststellung, er habe sich "lange Jahre in diesem Kreise wohlgefühlt, beanstandet, ist wirklich nicht einzusehen — es sei denn, er ist der Meinung, daß zehn Jahre, gemessen am Mythos des Tausendjährigen Reiches, nicht ausreichend gewesen seien.

Schaumbörg sagt, es sei "unwahr, daß er jemals in Wort oder Schrift dea Adel herabgesetzt hätte". Wenn man das von ihm 1934 herausgegebene Buch "Wo war der Adel?" liest, kann man dies kaum für möglich halten. Damals hat er aber woh! auch selber anders darüber gedacht. Damals war er stolz darauf, ein "Pamphlet herausgeben zu"können, auf dessen ersten Seitea verzeichnet stand: "Der deutsche Adel hat sich zu Tode blamiert. Er hat: die letzte Chance, seine Daseinsberechtigung zu erweisen, jämmerlich verpaßt Es wird dann eingeräumt, daß Ausnahmen die Regel bestätigen, wobei an Renegatea wie den Prinzen Sdiaumburg gedacht ist, die sich und ihre Seele Adolf Hitler verschrieben. Ira Schlußwort zu jenem ßüch schreibt er voller Stolz i "Damals, als ich jahrelang in Hundertern von Versammlungen sprach und In meinen Redea auch das Thema Adel vom nationalsozialistische Standpunkt beleuchtete, da griffen mich Standesgenossen und deren Organisationen an: "der beschmutzt sein eigenes Nes£ K . Ja, sie fanden den Weg zum Staatsanwalt, um mich meiner Ausführungen über den Adel wegen vor die Schranken der damaligen Systemgerichte zu schleifen. Wer meinen Standpunkt verteidigt, wurde allein deswegen schon auch selbst verfemt " Es tonnte uns sehr gleichgültig sein, was dieser Prinz über den Adel dachte und schrieb, was er bei den Nazis redete und trieb, wenn er wenigstens heuüe den Mund halten würde. Daß er dies nicht: tut, sondern offenbar seine Zeit für gekommen hält —- und die Wahlen in Niedersachsen mögen ihn hierin noch bestärken — veranlaßt uns, vor ihm zu warnen, eingedenk des salomonischen Spruches Die Weisen werden Ehre erben, wenn aber die Narren hoch kommen, werden sie doch zuschaaden, Marion Gräfin Dönhoff