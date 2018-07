Von Walter Fredericia

Bisweilen gibt es eine Großmutter von 33 oder 34 Jahren. Ist sie hübsch oder gar ein bißchen prominent, dann findet man sie in den Illustrierten oder Wochenschauen und wundert sich, daß so etwas, das wie ein junges Mädchen aussieht, Großmutter ist. Jugendliche Großmütter dieser Art sind kein Zeichen der Zeit, das hat es als Ausnahme immer gegeben, ihre Existenz liegt in der Natur der Sache. Viel mehr zu verwundern ist, daß die andere Großmutter, die 50 Jahre oder drüber ist, mit einem Wort: die normale Großmutter ihrerseits seit zwei, drei Jahrzehnten ein anderes Gesicht bekommen hat. Großmutter: das war ehemals die Bezeichnung nicht nur für die Frau, die Enkel hat, sondern einfach das Synonym für ‚alte Frau‘. Die Frau von 50, ein Jahrhundert zuvor auch schon die Frau von 35 Jahren, war eine alte Frau. Und heute? Wer würde heute wagen, eine Frau von 50 alt zu nennen? (Daß die Männer ewig jung bleiben, auch wenn sie mit 90 im Rollstuhl reisen, ist bekannt und braucht hier nicht erörtert zu werden.) Man bemüht sich, die Jugendlichkeit der Frau von 50 Jahren auf allerlei mechanische Arten zu erklären. Der Sport, die Hygiene, die Schönheitspflege – das sollen die Gründe sein. Aber der wirkliche Grund dieser fundamentalen und überaus glücklichen Veränderung, die das Frauenleben verdoppelt hat, liegt tiefer. Die Frau hat sich emanzipiert von der altväterischen, möglicherweise aus den magischen Bezirken der gesellschaftlichen Entwicklung überkommenen Gewohnheit, in der Blüte ihres Lebens sich als alt zu betrachten und betrachten zu lassen. Nicht weil sie begann, Sport, Hygiene und Schönheitspflege zu treiben, galt sie von nun ab als jung, sondern weil sie das Vorurteil, alt zu sein, abgestreift hatte, begann sie Sport, Hygiene und Schönheitspflege zu treiben. Es bleibt die Frage offen, warum dieser Prozeß gerade in unsere Zeit, in die Zeit zwischen den Weltkriegen, fiel. Daß er sich in den letzten drei Jahrzehnten am stärksten entwickelte, dafür gibt es einen ganz siehe-. ren Anhaltspunkt. Als ich ein Kind war, machte meine Mutter darüber Witze, daß die Mistinguette immer noch auftrat. Seither sind gute 35 Jahre vergangen und dieser Tage habe in gelesen, daß die Mistinguette irgendwo einen Prozeß führt, weil sie mit ihrem Impresario Differenzen hat; also tritt sie auch heute auf. Die Folge dieser Entwicklung jedenfalls ist, daß man unversehens in einen Flirt mit einer Großmutter verwickelt sein kann. Großmutter ist längst nicht mehr Synonym für alte Frau: eher schon für reife Frau.

Es ist schon gesagt worden, daß die Ursache dieses grandiosen Verjüngungsvorgangs in erster Linie eine psychologische ist. Und also sind auch bedeutsame psychologische Folgen eingetreten. Die verjüngte Großmutter nämlich lebt auch wie eine reife Frau. Das heißt, daß sie an ihrem Mann ein ganz anderes Interesse hat als die Großmutter von ehedem, für die der Mann in erster Linie nur der respektierte Mittelpunkt der Familie, der Chef des Hauses war. Dieses veränderte Verhältnis zum Mann aber ist der kritische Punkt, denn die Männer: „... mit fünfzig, mit fünfzig, da fangen sie wieder an.“ Die moderne Großmutter, infolge ihrer ganz veränderten Einstellung zum Mann, ist aber nicht mehr geneigt, über dessen Eskapaden mit derselben resignierten Gleichmut hinwegzusehen wie ihre Vorgängerin vor einigen Jahrzehnten. Es hat sich daher mit der Jugend der Frau auch der Zeitraum verlängert, in welchen Spannungen, Schwierigkeiten, ja, sogar tiefgehende Krisen der Ehe auftreten. Mit anderen Worten: die alte Frau resignierte, zog sich auf ihre Position zurück, wenn es drauf ankam, die reife Frau wird eifersüchtig, nimmt den Kampf auf. Das ist eine ganz auffallende Veränderung unseres Gesellschaftsbildes. Man könnte von einer Krise der älteren Ehen sprechen, die jetzt viel häufiger als früher zu beobachten ist. Die Ursache liegt nicht in der wachsenden Verworfenheit der Männer (daran war seit dem bürgerlichen Zeitalter nicht mehr viel zu verschlechtern). Sie liegt in den veränderten Lebensansprüchen der Frau von 50 Jahren.

So kann es heute passieren, daß eher die erwachsenen Kinder beschwichtigend und schlichtend in den Beziehungen ihrer Eltern wirken, als die Eltern in denen der Kinder. Und außerdem ist von dieser Veränderung eine ganz vitale Sphäre, nämlich das Verhältnis zu den Enkeln betroffen. Die Rolle der „Oma“ im Kinderleben ist in Rückbildung begriffen. Die Großmutter, die den Kleinen stundenlang mit einer unerschöpflichen Geduld Märchen erzählt, die Kinder vor verdienten und unverdienten Strafen schützt und zur Atmosphäre der Geborgenheit in der Familie soviel beiträgt, wird seltener. Die Großmutter von heute läßt sich nicht aufdas Altenteil schicken, wo sie Muße hat und als einziges Glück die aufwachsenden Enkel empfindet. Sie sucht nach dem Leben jetzt vor allem noch in der eigenen Generation, zieht sogar ihre Kinder, besonders die Töchter, in ein vertrauensvolles kameradschaftliches Verhältnis. Die Tochter kann ihr nicht mehr zumuten, die Kinder zu beaufsichtigen, wenn sie selbst ausgehen oder verreisen möchte. Früher hatte man das Gefühl, der Großmutter ein Geschenk zu machen, wenn man ihr das Enkelkind für Stunden oder Tage anvertraute – heute hat man die Empfindung, ein Geschenk von ihr zu empfangen, wenn sie zu einem solchen Vorschlag ja gesagt. Sie kann auch gar nicht mehr so gut mit den Kindern spielen. Wie leicht könnten die Kleinen ihre Lippenschminke oder gar ihre Nylon-Strümpfe gefährden! Und außerdem, wenn man sich zuviel mit den Kindern beschäftigt, weiß man nicht, wer inzwischen im Auto des Gemahls sitzt...

Natürlich kann niemand über die Großmutter „an sich“ ein Urteil abgeben. Es gibt Großmütter, jüngere und ältere, die sich immer noch genau wie die Großmütter aus dem Bilderbuch verhalten. Aber die Tendenz zur flotten, jungen Oma ist nicht mehr zu verkennen. Das hat einen traurigen, aber auch einen fröhlichen Aspekt. Denn die kleinen Mädchen, denen heute die fünfzigjährige Großmutter keine Märchen erzählt, weil sie einfach noch zu jung dazu ist, werden eines Tages selbst fünfzig sein und ihr Leben noch genießen können.