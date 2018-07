Inhalt Seite 1 — Das überlastete Parlament Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von unserem Bonner Korrespondenten

R. S., Bonn, im Mai

Unser Parlament, sicherlich eines der emsigsten, die es zur Zeit gibt, stöhnt unter seiner Arbeitslast, Die Ursachen dieser enervierenden Inanspruchnahme sind verschiedener Art. Da ist zunächst die durch staatliche Neuordnung und die Kriegsfolgelasten bedingte Ergänzung der Gesetzgebung, die zu der laufenden gesetzgeberischen Arbeit hinzukommt. Diese Belastung wird aber, sobald die wichtigsten nachzuholenden Gesetze verabschiedet sein werden, großenteils wegfallen.

Neben diesen von außen, also aus unserer besonderen Situation kommenden Ursachen gibt es auch interne Gründe für die Häufung der Arbeitslast. Die Zahl der Anträge, von denen viele nur aus agitatorischen Gründen gestellt werden, ist viel zu groß. Zumal die kleinen Fraktionen, mehr noch als die großen auf der Jagd nach Propagandaeffekten, nützen jede Gelegenheit aus, durch „populäre“ Anträge von sich reden zu machen, so daß manchmal fünf, ja sogar noch mehr Anträge zum gleichem Thema vorliegen.

Ein weiterer Grund für die starke Inanspruchnahme der Bundestagsausschüsse liegt in ihrer zum Teil recht einseitigen Zusammensetzung. Die Interessen Vertreter dominieren: die Beamten im Ausschuß für Beamtenrecht, die Vertriebenen im Ausschuß für Heimatvertriebene, die Landwirte im Ernährungsausschuß. Das hat gewiß auch seine Vorteile. Diese Sprecher sind mit den dort zu behandelnden Problemen besser vertraut, aber ihre Sachkunde wird oft durch eine menschlich verständliche Befangenheit aufgewogen. Das nötigt die korrespondierenden Ausschüsse, die den gleichen Gesetzentwurf zu bearbeiten haben, häufig zu einem korrigierenden Einwirken auf den interessenbefangenen federführenden Ausschuß, Und so ergibt sich in dem Ringen um die im Plenum zu vertretende Fassung ein Kräftemessen, das Arbeit und Zeit beansprucht, und der Bundesfinanzminister vor seiner leeren Kasse schüttelt den Kopf über die in manchen Fällen noch immer verbleibende Bewilligungsfreudigkeit. Parlamentsausschüsse jedoch sollten ein Spiegelbild des Bundestages in seiner Gesamtheit sein, wie es beispielsweise in England der Fall ist, wo man bei der Zusammenstellung der Ausschüsse mehr auf den common sense des Nichtfachmannes als auf die Spezialkenntnisse des Berufsverbundenen vertraut.

Vielleicht könnte man auch die Zahl der Parlamentsausschüsse verringern; mancher Abgeordnete gehört drei, ja sogar mehr Ausschüssen an, wobei die Stellvertretungen in anderen Ausschüssen noch nicht berücksichtigt sind. Er könnte besser und ruhiger arbeiten, wenn er nur in einem Ausschuß säße. Dann könnte er sich auch mehr als bisher mit den übrigen Gesetzen befassen, damit er auch bei der Abstimmung über Anträge, die nicht in „seinem“ Ausschuß ausgearbeitet wurden, über die Einzelheiten, für die oder gegen die er ja seine Stimme abzugeben hat, besser Bescheid wüßte,

Gegen eine Entlastung des Plenums durch einen sogenannten „Hauptausschuß“, wie er vorgeschlagen war, in dem ein kleiner Kreis von Abgeordneten einen Teil der Plenumsarbeit hätte erledigen sollen, wurden so begründete Bedenken vorgebracht, daß man diesen Lösungsversuch wohl als abgelehnt betrachten, darf. Aber es wäre ein Gewinn, wenn das Plenum seine Arbeitszeit durch eine noch strengere Einschränkung des deklamatorischen Bedürfnisses mancher Abgeordneten, als es bereits durch den Ältestenrat und den mit natürlicher Autorität und erquickendem Humor regierenden Bundestagspräsidenten geschieht, besser und zweckmäßiger ausnützte.