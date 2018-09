Inhalt Seite 1 — Lohnen sich Sanktionen? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die USA fordern wirtschaftliche Sanktionen der westlichen Welt gegen China. Ließe sich durch derartige Maßnahmen die jüngste der Volksrepubliken entscheidend treffen? Ein Vergleich mit den Sanktionen gegen Italien zur Zeit des Abessinien-Feldzuges hinkt; China ist unvergleichlich viel autarkiebegabter als Italien und hat zudem alle Landverbindungswege in Asien, Soweit sie in Ostblockländer führen, offen.

Handelskontrollen

Bisher haben die USA ihre UN-Bundesgenossen, darunter auch Großbritannien, nur zu einem lahmen Mitgehen bewegen können. Ebenso wie in der Außenpolitik stoßen sich in der Handelspolitik die gegensätzlichen Auffassungen der Vereinigten Staaten und des Commonwealth. Die ideologische Mittlerrolle einiger Commonwealthstaaten, insbesondere Indiens, trifft hier mit den materiellen Interessen Großbritanniens zusammen.

Die USA haben über die südostasiatische Küste eine scharfe Exportkontrolle, die praktisch einem Embargo gleichkommen soll, verhängt, Hongkong und Macao eingeschlossen. Auch den Umwegexport über dritte Länder versuchen die USA zu unterbinden. So sind beispielsweise die amerikanischen Ölexporteure verpflichtet, sich bei Ausfuhren in asiatische Länder über den Stand der Vorräte bei ihren Geschäftspartnern zu vergewissern. Man will dadurch verhindern, daß sich in China benachbarten Ländern größere Ölreserven bilden, auf die Rotchina gegebenenfalls zurückgreifen könnte. Außerdem wird der Transitverkehr über amerikanische Häfen überwacht, und die Nationalchinesen blockieren die südchinesische Küste. – Wird das China Mao Tse Tungs dadurch getroffen? Wirkt das Embargo auf Chinas Lieferländer zurück? Wird beispielsweise die Prosperität der englischen Kronkolonie Hongkong bedroht?

Großbritannien

1950 erreichte der Chinahandel Großbritanniens nur ein Volumen von 14 Mill. £. Das entspricht etwa dem britisch-griechischen und dem britisch-österreichischen Austauschvolumen. Man sollte aber diese Zahl im Lichte der jüngsten politischen Geschichte Chinas sehen: Nachdem der Bürgerkrieg fast alle Brücken von Rotchina nach dem Westen zerstört hatte, war hier wieder ein Anfang. Die Spitze der britischchinesischen Außenhandelsentwicklung lag allerdings im Sommer. Seither ist der Export bei etwa gleichbleibendem Import rückläufig. Gewisse Schwierigkeiten bereitet Großbritannien der Ausfall der chinesischen Eierlieferungen (im Oktober noch für 1 Mill. £, November 0,23 Mill. £). Auf der Ausfuhrseite ist bemerkenswert, daß im Dezember 1950 Eisen, Stahl und Eisen- und Stahlwaren in dreifach größerem Umfange als im Dezember 1949 exportiert wurden. Britische Firmen lieferten Januar bis Oktober 1950 rund 264 000 t Eisen und Stahl, 34 000 t Messing und andere Kupferlegierungen und 13 500 t Aluminium nach Hongkong, die zum größten Teil nach Rotchina weitergegangen sein dürften. Der Kupferexport ebenso wie die Ausfuhr von Maschinen ist jetzt wohl so gut wie völlig eingestellt. Die Folge des einseitigen Abbremsens der Lieferungen ist ein Ansammeln von Pfundreserven in China (etwa 7 Mill. £ jährlich).

Kein USA-Handel mehr