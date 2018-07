Der „Barabbas“, den das Stadttheater Pforzheim jetzt als erstes Stück von Michel de Ghelderode in Deutschland herausbrachte, ist ein Volksschauspiel, das nicht recht in den herkömmlichen Theaterrahmen passen will. Von einem fast flämisch gezeichneten Rummelplatz aus, über den die erschreckten Jünger fledermausartig wie Nachtmahre der Existenzangst huschen, erlebt man das Wunder von Golgatha. Und der bärenstarke, nur etwas einfältige Barabbas, der mit dem Schweigen und Dulden Jesu innerlich nicht fertig wurde, will sich an die Spitze der Jünger setzen, um den Tod ihres Meisters zu rächen. Die Worte Marias lassen ihn jedoch schließlich die Gnade der Gewaltlosigkeit erkennen – und er stirbt unter den Messerstichen des Hanswurst.

Schon der Dichter hat das alles in psychopathische Affekte gesteigert, läßt das Satanische im Menschen durchbrechen und jagt ihn durch alle Höllen der Gewalt und der Gier. Ob Barabbas rauschhaft sein Mörderlied singt, ob die Masse den Worten der demagogischen Priester erliegt und nach dem Blut des Unschuldigen schreit, ob Judas den Fluch des Goldes erfährt –, immer werden die Menschen Ghelderodes von Dämonen getrieben, die gleichsam die Geißeln über sie schwingen. Und jeder Schlag ist mit geradezu masochistischer Freude durchlitten und ausgekostet.

Das Hysterische und das seelisch Perverse ebenso wie die von Copeau beeinflußte Rückbesinnung auf das Mimisch-Komödiantische hat in Pforzheim der junge Regisseur Hanskarl Zeiser sehr werkgetreu und sehr überzeugend zu treffen gewußt. Wenn auch das Ensemble einige schwache (sehr schwache) Punkte gehabt hat, so haben der Stilwille des Regisseurs und das gleichgestimmte, spukhaft-visionäre Bühnenbild von Axel Torsten Hecht doch jene erregende Abgründigkeit hervorrufen können, um die es hier geht. In Michel de Ghelderode, den Dr. Fritz Montfort vorzüglich übersetzte, hat die deutsche Bühne wirklich eine interessante Neuentdeckung gewonnen, mit der sich auseinanderzusetzen lohnt. Auch dann, wenn man nicht bereit ist, dem Dichter bis in alle infernalischen Exzesse zu folgen. Ulrich Seelmann-Eggebert