Die Schriftleitung der „Zeit“ ist einsichtsvoller als die Ausstellungsleitung der DLG. Die „Zeit“ gibt Jagd und Jägern Raum, die DLG auf der diesjährigen Hamburger Ausstellung nicht. Das ist sehr unrecht, denn die Jagd ist in unserer Zeit kein wirtschaftsfremden nobler Sport mehr und kein einträgliches Gewerbe, sondern – je nachdem – ein positiver oder negativer Faktor in Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft. Die Reste der freilebenden Tierwelt, die wir von unseren Vorfahren übernommen haben, sind genauso Bestandteile des heimatlichen (Bodens, wie die Feldfrüchte, die wir anbauen. Sie werden bewirtschaftet, wie wir alles bewirtschaften, was uns in die Finger gerät – in diesem Falle, indem wir die wirtschaftsschädlichen Arten kurz halten und die nützlichen fördern und verbreiten. In den USA hat man diese Jagdwirtschaft soweit entwickelt, daß heute der amerikanische Farmer von dem „crop of game“, der Niederwild-„Ernte“ seiner Farm spricht.

Die positiven Werte, die das Wild für den Landwirt bedeutet, erschöpfen sich aber keineswegs im Verkaufserlös für erlegte Hasen, Fasane oder Rebhühner. Die Fasane zum Beispiel sind sehr viel bessere Schädlingsbekämpfer als viele chemische Giftstoffe. Ein alter Fasan hat neulich sein Leben geopfert und den erstaunten Landwirten durch seinen Mageninhalt bewiesen, daß er am Vortage 42 Kartoffelkäfer gefressen hatte. 10 Fasane 420, also 100 Fasane 4200 Kartoffelkäfer Das ist gesünder als Gift und billiger und gründlicher, als wenn man sie durch Schuljungen absammeln läßt.

Man muß auch bedenken, daß für viele Bauerngemeinden, die die Jagd auf ihren Ländereien an einen Jäger aus der Stadt verpachtet haben, die Pachtsumme einen erheblichen Teil ihrer Einkünfte ausmacht. Arme Heide- und Hochmoorbauern, auf deren magerem Land das Birkwild sich noch erhalten hat, wissen das zu schätzen. Man hätte auf der DLG-Ausstellung ruhig etwas von diesem Aktivposten der Jagd zeigen können. Zum mindesten aber hätte man die Schattenseite des deutschen Jagdbildes zeigen sollen, den Wildschaden, der die Ertragssteigerung der Landwirtschaft hemmt. Und man hätte den Ausstellungs besuchern klarmachen müssen, daß dieser Wildschaden, der in der Bundesrepublik im vergangenen Jahr die unglaubliche Summe von etwa 20 Mill. DM erreicht hat, nicht auf der Nachlässigkeit der Jäger beruht, sondern darauf, daß die Jäger bisher keine Waffen hatten. Früher betrug der Wildschaden in den gleichen Gebieten kaum den zehnten Teil des heutigen. Denn damals konnten die Jäger mit Büchse, Flinte und mit Abschußplänen den Wildstand wirklich „bewirtschaften“.

Heute ist das alles erheblich durcheinander geraten, und die Karikaturen übertreiben nicht, die die Jägersmänner mit Regenschirmen, Mausefallen und Flitzbögen an der Arbeit zeigen. Seit 1945 hatten unsere Jäger fast allen Einfluß auf den Wildstand verloren; sie konnten und durften nicht jagen, und die Besatzungsjäger verstanden meistens zu wenig von dem Geschäft, um das schlaue Schwarzwild kurz zu halten. Oder sie schossen die Hirsche und ließen das weibliche Wild leben, das sich in manchen. Gebieten über alles erträgliche Maß hinaus vermehrt hat. Von „Bewirtschaftung“ und Rücksicht auf Land- oder Forstwirtschaft war bei den jagenden Besatzungsangehörigen genauso wenig die Rede wie von den wohlerworbenen Rechten der deutschen Landeigentümer und Jäger.

Inzwischen hat der Deutsche Jagdschutzverband in zäher und zielbewußter Arbeit eine erhebliche Besserung der Verhältnisse erreichen können. Die Jäger in jedem deutschen Land- oder Stadtkreis haben sich in Kreisgruppen zusammengeschlossen und sämtliche Kreisgruppen jedes der zwölf Länder – einschließlich Westberlins – in Landesjagdverbände. Die Landesjagdverbände Westdeutschlands wiederum bilden gemeinsam den Deutschen Jagdschutzverband, der seinen Sitz in Bonn hat. Er verhandelt mit den Ausschüssen des Bundestages über ein neues Bundesjagdgesetz, das einen geordneten Jagdbetrieb im Sinne altbewährter deutscher Waidgerechtigkeit wieder einführen soll. In Bonn verhandelt der DJV ferner mit den Bundlesministerien über die Rechtsgrundlagen und die Finanzierung der Jagdwaffenbeschaffung durch Importe oder durch Fabrikation in Deutschland. Und schließlich finden zwischen den Vertretern des DJV und der Hohen Kommission Besprechungen statt, die die Jagdausübung zwischen den Besatzungsjägern und den Deutschen abgrenzen sollen. Sie werden erst dann abgeschlossen sein, wenn die Besatzungsmächte das Jagdrecht als einen Bestandteil des privaten Eigentums am Grund und Boden respektieren und ihre Jagdausübung auf dasjenige Maß beschränken, das wir ihnen in der traditionellen Gastfreiheit der deutschen Jägerschaft freiwillig anbieten, als einen bewußten Beitrag für die Verständigung zwischen ihnen und uns. Chr. Graf Dönhoff