Es gibt kaum einen zweiten Beruf, der so universelle Anforderungen an einen Menschen stellt wie der des Landwirts. Er muß, um allen Ansprüchen gerecht werden zu können, über ein bestimmtes Maß von „Wissen und Können“ auf den verschiedensten Gebieten verfügen. Er soll zu gleicher Zeit Naturwissenschaften, Zoologie und Botanik, eine im Zeitalter des Motors recht komplizierte Technik, die Chemie der Schädlingsbekämpfung und Düngung sowie die entscheidenden Fragen des Marktgeschehens beherrschen. In vielen Fällen verfügt der Landwirt über ein gewisses Maß von Können aber nur empirisch vom Vater her!

Gewiß bemühen sich Schule, Fachkurse und Hochschulen mit gutem Erfolg um die Fortbildung des Nachwuchses, aber später in der praktischen Arbeit sind Mann und Frau sich mehr oder minder doch selbst überlassen. Darum haben die fortschrittlich gesinnten Landwirte die DLG – die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft – aus eigener Kraft geschaffen, um unabhängig von behördlichen, finanziellen und politischen Einflüssen in ihren eigenen Reihen in enger Verbindung mit hervorragenden Vertretern von Wissenschaft und Technik die Fragen zu lösen, die der einzelne nicht zu lösen vermag. Die DLG will die Erfahrungen von etwa 10 000 Bauern und Bäuerinnen, Fabrikanten und Hausfrauen an einer zentralen Stelle zusammenfassen und auswerten; sie will die Vorschläge und Errungenschaften in Wissenschaft und Technik durch praktische Versuche prüfen und das Ergebnis der Allgemeinheit zur Verfügung stellen; sie will den Umfang der Erzeugung und vor allen Dingen die Güte der Produkte steigern und den Landmann durch fachliche Beratung, die für die Mitglieder der DLG kostenlos ist, vor Schaden und falschen Freunden bewahren. Sie will schließlich dem Landvolk die Freude an seinem Beruf geben, ihm nicht nur die wirtschaftliche Existenz, sondern auch seine kulturellen Werte erhalten und so der für die gesamte Volkswirtschaft so bedrohlichen Landflucht entgegenarbeiten.

*

In neun wissenschaftlichen Abteilungen werden unabhängig von jedem geschäftlichen Interesse mit den aus freiwilligen Beiträgen aufkommenden Mitteln alle Fragen angepackt, die auf den verschiedenen Gebieten der Landwirtschaft zu lösen sind: Züchtung des wirtschaftlichen Haustieres, richtige Haltung und Fütterung; Zucht und Behandlung des Saatgutes; Bodenpflege; Anbau und Auswertung der für die Ernährung wichtigen Kulturarten und -Sorten; Mechanisierung in Haus, Hof, Stall und Feld usw. Die Ergebnisse dieser Arbeiten werden in einer Wochenschrift, in Fachblättern und Sonderarbeiten veröffentlicht. Die wirksamste Form der Verbreitung dieser Dinge bleiben aber die alljährlich in einer anderen Stadt veranstalteten Wanderausstellungen wie die jetzige vom 27. Mai bis 3. Juni auf dem Heiligengeistfeld in Hamburg. Diese Ausstellungen, die in acht Tagen einen Besuch von 400 000 bis 500 000 Interessenten aufweisen, stellen den Höhepunkt im Ablauf des Landjahres dar; sie sind beileibe kein Fest, sondern die ernste „Hohe Schule des Landvolks“ und werden oft von Ausländern aus 20 bis 25 Staaten besucht.

Und was leistet nun die DLG auf diesen Schauen? Neben den zahlreichen Lehrschauen für den Bauern, die Bäuerin, die Landjugend, den Siedler und Landarbeiter steht groß über allem das Wort „Wettbewerb“ geschrieben. Tausende edle Zuchttiere treten in Wettbewerb miteinander. Die Leistung an Zugkraft, Fleisch, Fett, Milch, Wolle, Eiern usw. wird von ersten Fachleuten öffentlich beurteilt und mit Geld- sowie Ehrenpreisen bewertet. Die Züchter aller Nutzpflanzen zeigen in lehrreichen Schauen ihre letzten Züchtungserfolge, wobei die Pflanzkartoffeln schon im Hinblick auf den Export einen besonderen Raum einnehmen. Auch für andere Kulturarbeiten werden Pflanz- und Pflegeverfahren gezeigt. Die landwirtschaftlichen Erzeugnisse, in erster Linie Milch, Butter, Käse, Fleischwaren, Brot, Wein, werden in einem anonymen Wettbewerb beurteilt und für bestimmte Produkte wird das „Gütezeichen der DLG“ verliehen. Die landwirtschaftlichen Maschinen und Geräte, von denen rd. 10 000 verschiedene Muster auf dem Platz zu sehen sind, werden nicht nur schaumäßig gezeigt, sondern auf besonderen Vorführungsfeldern erprobt. Jugendwettbewerbe im Preismelken, Basteln, Schmieden, Treckerfahren usw. lösen denselben Eifer und die gleiche Begeisterung aus wie die Wettbewerbe auf dem Reit- und Fahrturnier.

So finden die vielgestaltigen Leistungen der DLG auf ihren Wanderausstellungen nach außen hin ihren hervorragendsten Ausdruck. Daß auch die Stadtbevölkerung, und hier wieder in erster Linie die Hausfrauen, an diesem Geschehen nicht unbeteiligt bleibt, beweist Jahr für Jahr der starke Besuch. Der Mensch muß schließlich dreimal am Tag essen; die Hausfrau muß die Lebensmittel von ihrem knappen Haushaltsgeld beschaffen und zubereiten und kann nicht verstehen, warum diese und jene Preiserhöhung erforderlich war. Wenn sich nun aber durch eine Veranstaltung wie die DLG-Schau die Gelegenheit bietet, einen Einblick zu gewinnen, mit welchem Erfolg an der (Qualitätssteigerung der eigenen Erzeugung gearbeitet wird, dann wird auch der Städter es nicht versäumen, sich selbst ein Urteil über Entstehung, Veredelung und Behandlung unseres täglichen Brotes in jeglicher Form zu verschaffen. Die Zeiten, wo die Bäuerin noch selbst ihre Ware zur Stadt brachte und zwischen ihr und der Stadtfrau eine persönliche Beziehung bestand, sind längst vorüber. Das Verhältnis von Stadt und Land ist durch die bitteren Erfahrungen der Hungerjahre nicht besser geworden; das ist verständlich. Aber Unverstand lich und kurzsichtig ist die Auffassung, wir brauchten zur Erhaltung und Hebung des deutschen Bauertums im Zeitalter der Liberalisierung der europäischen Märkte keine besonderen Anstrengungen mehr zu machen.

Man darf sich nicht mit den vollen Schaufenstern begnügen, sondern muß sich ernste Gedanken darüber machen, wo und wie Lebensmittel geschaffen werden. Und wie ein Besuch der Ausstellung das „Wissen und Können“ des Bauern und der Bäuerin bereichert, so vertieft er auch das Verständnis der Stadtbevölkerung für die Grundlagen ihrer Ernährung.

Rolf Mayer-Schalburg