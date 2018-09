Während die direkten Kriegsfolgen – etwa durch Verbot der Stickstoffherstellung, durch den Maschinen- und Ersatzteilmangel, durch die Form der Ablieferungsgesetze usw. – heute in der westdeutschen Landwirtschaft im wesentlichen überwunden sind, werden die indirekten Wirkungen noch tiefgreifende Strukturwandlungen nach sich ziehen. Drei Tatsachen sind es, die für die westdeutsche Landwirtschaft entscheidend werden: Einmal die Abtrennung der deutschen Ostgebiete und die Versteppung weiter Teile dieses Kulturlandes; dann die Minderung der landwirtschaftlichen Erträge in der Sowjetzone durch Bodenreform und andere Agrarmaßnahmen der Ostregierung; endlich die Vermehrung der westdeutschen Bevölkerung um Vertriebene und Flüchtlinge.

Bei landwirtschaftlichen Vergleichen wird häufig der Vorkriegsertrag und der heutige in Beziehung zueinander gestellt. Das ist für manche Betrachtungen wertvoll; für die westdeutsche Situation genügt diese Betrachtungsweise nicht, weil sich die Aufgaben dieser Landwirtschaft völlig verschoben haben. Bei der augenblicklichen Ernährung liegt der Bedarf der Bundesrepublik bei rund 50 Mill. Jahresnahrungen (1 JN = 1 Mill. Kalorien) pro Jahr. Die Ernährungsgewohnheiten nähern sich einigermaßen denen der Vorkriegszeit. Sie werden in Schweinefleisch bald die alten Zahlen erreicht haben; bei einzelnen Produkten, wie z. B. Zucker, wird die Höhe der Besteuerung die alte Verbrauchshöhe verhindern. Die Leistung der westdeutschen Landwirtschaft lag in den ersten Kriegsjahren bei etwa 39 Mill. JN und dürfte zur Zeit etwa bei 33 Mill. liegen. Da die Kriegsleistung von der Substanz der Betriebe gezehrt hat, mag die Friedensleistung etwa bei 36 Mill. gelegen haben, von der die jetzige Leistung nicht mehr weit entfernt ist. Die westdeutsche Landwirtschaft sieht also die Notwendigkeit einer fast 50prozentigen Umsatzsteigerung vor sich. Diese ist nicht dadurch allein auszuschöpfen, daß einige produktionstechnische Maßnahmen vorgenommen werden, wie etwa die amerikanische Empfehlung, mehr Stickstoff zu verbrauchen o. a. Eine solche Mehrleistung setzt auf jeden Fall ein völlig anderes Betriebssystem als heute voraus; in vielen Fällen auch erhebliche Änderungen in der Betriebsführung. So viele wirtschaftliche Möglichkeiten eine solche Ausweitung bietet, so viele Probleme wirft sie auch auf in einem Berufsstand, der annähernd 2 Mill. Betriebseinheiten in der Bundesrepublik umfaßt.

Der Strukturwandel der Landwirtschaft darf nicht nur nach dem Gesichtspunkt der höheren Ertragsleistung je ha vorgenommen werden, sondern man muß mit zwei weiteren Einflüssen rechnen, und zwar der Art – der früher aus Ostdeutschland kommenden Lieferungen und der durch die Arbeitskraft gezogenen Grenze. Die Überschußgebiete des deutschen Ostens und auch Mitteldeutschlands lieferten vor allem Ackererzeugnisse, wie Getreide, Kartoffeln und Zucker. Die westdeutsche Landwirtschaft war dagegen schon immer stärker viehbetont und hat ja einige wichtige Viehprodukten-Überschußländer. Eine Beibehaltung der großen Linie des westdeutschen Anbausystems würde deswegen dem Bedarf heute nicht mehr gerecht. Die westdeutsche Landwirtschaft muß die Produktionsrichtung des deutschen Ostens mit einbauen, d. h. sie muß den Getreidebau eher fördern als kürzen und muß den Hackfruchtbau ganz wesentlich verstärken. Beide Maßnahmen wirken gleichzeitig in der Richtung einer allgemeinen Ertragserhöhung. Es ist ungesund, wenn die Zahl der Mastschweine sich im Verhältnis schneller vermehrt als die Kartoffelanbaufläche. Wer mit Devisen sparen muß, kann sich den Luxus einer Futtergetreideeinfuhr nicht leisten, sondern muß die Devisen auf Brotgetreide und Fettrohstoffe konzentrieren. Die Ausdehnung des Zuckerrübenbaus bis zur Selbstversorgung mit Zucker ist ebenfalls eine notwendige Folge des Wegfalls der mittel- und ostdeutschen Zucker-Überschußgebiete. Die genannten Maßnahmen brauchen nicht zu Lasten der Futterwirtschaft zu gehen. Die Änderung der Futteranbauformen läßt genügend Möglichkeiten offen, die jetzige Rindviehhaltung Westdeutschlands noch etwas zu verstärken. Hier sind aber die Grenzen sehr eng gezogen. Wir sehen, daß wir bei Milch und Milchprodukten fast die Verbrauchsgrenze erreicht haben und eine weitere Steigerung nicht zweckmäßig ist. Verbesserung der Futterflächen und Erhöhung der Leistung je Tiereinheit sind hier wichtiger als eine Ausdehnung.

Daraus ergibt sich als allgemeine Richtlinie Verstärkung des Ackerbaus, Verminderung des Dauerfutterbaus zugunsten von Hackfrucht und Feldfutterbau, eine gewisse Verstärkung des Getreidebaus, innerhalb der Hackfrucht die Ausdehnung des Kartoffelbaus bis zur vollen Versorgung der normalen Schweinebestände und Ausdehnung des Zuckerrübenbaus bis zur Selbstversorgung mit Zucker. Natürlich fehlt es nicht an Stimmen, die eine solche Entwicklung als unmöglich bezeichnen. Sie repräsentieren den allerdings sehr großen Kreis von Menschen, deren Vorstellungskraft nur zum Verständnis des Gewesenen ausreicht. Nach ihnen wäre jene Wirtschaftsentwicklung nicht möglich. Drei Argumente werden geltend gemacht. Erstens ließen Klima und Boden eine andere als die bisherige Wirtschaftsform nicht zu. Demgegenüber gibt es genügend Beispiele, daß diese Begrenzungsfaktoren für die angegebene Wirtschaftslinie in Westdeutschland nicht vorhanden sind. Man kann in allen Gebieten noch Dauerfutterbau in Ackerfutterbau verlegen, auch da, wo schwere Böden und hohe Niederschläge andere Bewirtschaftungsmethoden notwendig machen. Es gibt Gebiete in der Schweiz, in denen auf schweren Böden bei rund 1400 mm Niederschlägen an steilen Bergen mit gutem Erfolg Ackerbau und Viehwirtschaft auf Ackerfuttergrundlage getriebei wird. Das zweite Argument betrifft die Einschränkung der Verarbeitungsmöglichkeiten, insbesondere bei der Zuckerindustrie. Hier läßt sich Abhilfe schaffen. Da das Kapital zur Errichtung neuer Fabriken zu knapp ist, sollte man alle Möglichkeiten ausschöpfen, um die bestehenden Kapazitäten etwa durch Bau von frostfreien Lagerhäusern für Rüben, Angliederung von Saftstationen und dergleichen zu vermehren. Für die Kartoffelverarbeitung freilich werden Neuinvestitionen gemacht werden müssen. Nur das dritte Argument, das vor allem von der praktischen Landwirtschaft vorgebracht wird, die Begrenzung der Produktion durch den Besatz mit Arbeitskräften wirft größere Probleme auf. Zwar sind in der westdeutschen Landwirtschaft heute mehr Menschen als 1939 beschäftigt, aber die Arbeitszeit ist überall kürzer geworden und die Verteilung der Aibeitskräfte ist schlecht, weil sie vorwiegend in den flüchtlingsreichen Gebieten zu finden sind. Zwar hat sich der Maschinen- und vor allem der Schlepperbesatz wesentlich verstärkt, aber die Schlepper können sich noch nicht, auswirken, weil sie betriebswirtschaftlich unzulänglich sind und ihre Ausrüstung mit zweckmäßigen Geräten zurücksteht. Die notwendige Umstellung der westdeutschen Landwirtschaft wird also entscheidend davon abhängen, daß die Arbeitswirtschaft der Betriebe verbessert wird. Zwar kann in manchen Fällen die Vermehrung des Ackerbaus einen besseren Arbeitsausgleich bringen; in vielen Betrieben wird aber die Arbeitsanspannung durch das neue Betriebssystem steigen. Bessere Arbeitsausbildung, Werkwohnungsbau, Aufstiegsmöglichkeiten für die Arbeitskräfte, Fremdlehre und Betriebsleiterprüfung für Bauern, beschleunigte Entwicklung zweckmäßiger Motorgeräte für Bauernbetriebe sind nur einige Stichworte aus dem Programm. Das Tempo der Umstellung der westdeutschen Landwirtschaft wird aber nicht nur hierdurch, bestimmt, die arbeitswirtschiftlichen und betriebswirtschaftlichen Notwendigkeiten müssen in jedem Hof einzeln gezeigt werden. In jedem Dorf sollte ein Berater nach den Richtlinien der allgemeinen Betriebsberatung den Bauern weiterhelfen. G. Preuschen