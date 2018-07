Von der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche sind 40 v. H. Dauergrünland! Auf den einheitlichen Nenner „Getreidewert“ umgerechnet, kann man die Erzeugungsleistungen des Ackerlandes mit denen des Graslandes wie folgt vergleichen: Die Zuckerrübe einschl. Blatt liefert 80–90 dz GW je ha, eine Kartoffelernte bringt etwa 50–60 dz, das Getreide 25–30 dz, die durchschnittliche Veredlungsleistung des deutschen Dauergrünlandes dürfen wir dagegen nur mit 15–20 dz GW/ha ansetzen. Der schwache Punkt in der landwirtschaftlichen Produktion tritt hier deutlich zutage. Bei keiner Kulturart liegen die Erträge von Betrieb zu Betrieb aber so weit auseinander wie auf unseren Wiesen und Weiden. Das hängt nur zum Teil mit den natürlichen Standortverhältnissen zusammen und ist durchaus zu ändern, indem man die Methoden der Halbkultur verläßt und wie beim Zuckerrüben- und Getreidebau zur Intensivkultur schreitet. Es ist keine Utopie, zu behaupten, daß wir durch allgemeine Anwendung der bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnisse und der praktischen Erfahrungen in der Lage wären, die Erträge des Dauergrünlandes um die Hälfte zu steigern, sie also im Durchschnitt auf mindestens 30 dz GW zu bringen! Weidewirtschaften im Allgäu, am Niederrhein und in den Höhen gebieten um Aachen mit 40, 50, ja 60 dz GW/ha sind heute keine Seltenheit mehr. Pioniere haben gezeigt daß wir dasselbe schaffen können wie die Holländer. Durch sinnvolle Regelung des Wasserhaushaltes, durch fachkundige Anwendung von Handelsdünger und Wirtschaftsdünger sowie durch Verbesserung der Erntetechnik ist das zu erreichen. E: liegt somit die Abänderung des heutiger Zustandes mehr auf der „menschlicher Ebene“ und es handelt sich nicht um einen schicksalhaften Zustand. Doch – das muß gesagt werden – in vieler Fällen kann der einzelne nicht gegen die Ursachen ankommen. Aber durch vernünftige landeskulturelle Planung ist es auch in schwierigen Lagen möglich.

Die Weidewirtschaft hat sich in lebenskundlicher und technischer Hinsicht in den letzten zwei Jahrzehnten in einem Maße verändert, daß man getrost einer Vergleich mit dem ackerbaulichen Fortschritt anstellen kann: Ähnlich wie sich aus der alten Dreifelderwirtschaft mit Schwarzbrache die intensive Fruchtwechselwirtschaft mit Zwischenfruchtbau entwickelt hat, vollzieht sich gegenwärtig ein Wandel von der alten Standweide zur Umtriebsweide und raffiniert ausgeklügelten „Rationsweide“. Die neuzeitlich betriebene Dauerweide wird zur Eiweißfabrik mit hohen Milch- und Fleischleistungen!

Um aber die Durchschnittsleistungen auf dem Grasland nachhaltig zu verbessern, ist eine Ausbreitung der heutigen Erkenntnisse bis ins letzte Dorf notwendig. Der Bildungsstand unseres Landvolkes bestimmt das Fortschrittstempo. Auf dem Gebiet der Grünlandforschung betrachten wir heute u. a. die pflanzensoziologische Untersuchung und Grünlandkartierung als eine wesentliche Voraussetzung für den Fortschritt. Die Durchführung einer nach dem letzten Kriege geplanten großzügigen Kartierung hätte 10 Mill. DM gekostet: wahrhaftig keine unmögliche Forderung angesichts der Bedeutung eines solchen Werkes für die Ernährungswirtschaft. Die Armut zwingt uns heute, mit dem zwanzigsten Teil dieses Betrages ans Werk zu gehen, um wenigstens einen Anfang mit der Grundlagenforschung zu machen.

Aber ohne nachhaltige Wirtschaftsberatung kann dem Fortschritt in der Landwirtschaft der Weg nicht frei gemacht werden. Hollands Beratungsdienst hat ein dreifach so dichtes Netz, wie wir es besitzen. Mehr Milch und Butter für den Export sind dort das Ergebnis. Auch beim deutschen Diplomlandwirt ist wissensmäßig der schwächste Punkt die Grünland Wirtschaft, weil auf unseren Hochschulen viel zu wenig Lehr- und Forschungseinrichtungen hierfür vorhanden sind. Fachleute können aber nur herangebildet werden, wenn der Nachwuchs ein gutes wissenschaftliches Rüstzeug mit auf den Weg bekommt.

Freilich könnte die große Praxis heute schon mehr Nutzen ziehen aus dem, was bereits erarbeitet ist. Es sind viel zu wenige, die sich von den beispielhaften Betrieben belehren und überzeugen lassen! Aber um einen Produktionszweig in die Höhe zu bringen, ist eine stetige Wirtschaftspolitik notwendig, denn die praktische Wirtschaft hat noch immer schnell reagiert auf günstige Preisrelationen. Ist an Milch, Butter und Käse wirklich etwas zu verdienen, so wird auch produziert, also das Grünland mehr und mehr intensiviert. In Deutschland aber verlief die Agrarpolitik in den letzten 30 Jahren immer im Zickzackkurs. Die Produktionskostensenkung durch Rationalisierung der Arbeitsmethoden darf dabei natürlich nicht aus dem Auge gelassen werden. Aber auch die Stadt sollte nicht achtlos vorübergehen an dem für ein armes Volk unhaltbaren Zustand, daß man Erzeugnisse des deutschen Bodens oft genug schon wieder wegwerfen muß, weil die Produkte aus dem Ausland hereinströmen, auch dann, wenn es wirklich nicht notwendig wäre. Das ist Verschleuderung von Vermögen!

Wir haben im Bundesgebiet eine Dauergrünlandfläche von rd. 5 1/2 Mill. ha. Wenn es uns gelänge – und das ist kein Phantasiegespinst –, statt der heutigen 20 dz GW/ha deren 30 dz, also 10 dz „Getreidewerte“ mehr zu erzeugen, so wäre damit ein Mehr an Veredlungsprodukten erreicht, das nährwertmäßig etwa 5 1/2 Mill. t Getreide entsprechen würde. Der Gesamtbedarf an Brotgetreide in der Bundesrepublik beläuft sich auf 6 1/2 Mill. t. Daneben verfügen wir aber noch über 2 Mill. ha kulturwürdiges Ödland. Das ist für den Außenstehenden kaum glaubhaft, und man fragt sich, wo es denn eigentlich steckt. In der Statistik allerdings ist es schwer zu finden, denn es läuft verschämt unter „Wald“, „Heide“, „Moor“, „Hutungen“ usw. Der Sachkundige aber kann es unverblümt aussprechen: Inmitten des übervölkerten deutschen Lebensraumes wird heute wie ehedem sehr viel kulturwürdiges Ödland gehortet! Allein auf diesen vorhandenen Ödlandflächen könnte man 40 000–50 000 Bauernhöfe mit rund 250 000 Menschen unterbringen. Es bedarf nur einer gesetzlichen Handhabe, um an dieses Unland heranzukommen. Hier liegt eine staatspolitische Aufgabe ersten Ranges vor uns! Die Frage ist nur, ob wir Deutschen noch die Einsicht und den Lebenswillen aufbringen, um Hand an das Ödland zu legen. Man hat oft den Eindruck, daß kaum noch begriffen wird, um was es dabei geht. Leider ist ein großer Teil unserer Kulturpioniere im Osten geblieben, und die junge Generation kennt das Problem kaum noch. Der nichtlandwirtschaftlichen Bevölkerung kann man sich mit dem Hinweis auf den Schiffbau auf deutschen Werften und die Segelfliegerei vielleicht am verständlichsten machen. Jeder Hamburger und Bremer versteht dabei, um was es geht. Eine nicht geringere ethische und wirtschaftliche Bedeutung hat aber die Forderung nach einer Fruchtbarmachung des heimischen Bodens. So beleuchtet, sieht es gewiß auch der Mann am Hochofen und im Kohlenstadt mit den rechten Augen: nämlich als Anliegen des ganzen Volkes! Hier hätte de Pflege der „Public relations“ in der Presse einzusetzen und auch den Zusammenhang mit dem uns alle berührenden Flüchtlingsproblem aufzuzeigen. Es kann uns nicht gleichgültig sein, ob deutsche Bauern stempeln gehen und Stubben im Wald roden oder ob sie wieder eine Scholle bebauen können.

Wir haben also noch Reserven trotz unserer beängstigenden Raumnot. Der wirkliche Kenner der deutschen Landwirtschaft wird daher nicht bezweifeln, daß es bei planvoller Anwendung der technischen und landbaukundlichen Möglichkeiten durchaus möglich ist, auch unter den heutigen Verhältnissen den deutschen Nahrungsbedarf zu 80 v. H. aus eigener Scholle zu decken. Nach Ablauf des Marshall-Planes 1952 wird man über diese Frage anders denken als heute. Die europäische Agrar-Union wird dem Schuman-Plan für Kohle und Eisen folgen, und daraus werden sich Zusammenlegung der landwirtschaftlichen Produktion und des gemeinsamen europäischen Agrarmarktes ergeben. Wir Deutschen sollten zusehen, daß wir zu diesem Markt möglichst viel Qualitätsware beizusteuern haben! Das wäre auch ein wirksamer Beitrag zur Verteidigung Westeuropas. Alfred H. Könekamp