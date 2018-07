J. J. Sylt, im Mai

Wer in Urlaub fährt, will lauter Dinge tun, die er im Alltag nicht tun darf. Im Alltag darf er meistens nicht befehlen; in den Ferien will er etwas zu sagen haben.

Was nun auch über die Sylter Insulaner und die Nachbarinseln Föhr und Amman mit guten und weniger guten Scherzen gesagt, was über ihre Vergangenheit und ihre angebliche Seeräuberei in ältester Zeit gewitzelt wird – heute Über die nächtlichen Pfade streifen die Besucherder „Kupferkanne“, des sagen- und prozeßumwobenen Künsterlokals auf der Kampener Heide, um in heiterster Stimmung und mit nicht gerade gedämpfter Stimme die Erlebnisse des Abends zu diskutieren. Schlafen dürfen Könige ja auch am Tage. Es ist einleuchtend, daß beim hastigen Aufbruch zum Strand kein Interesse für das Aussehen des Zimmers aufgebracht werden kann. Wie es auch aussieht – und oft sieht es schlimm aus – die Mädchen bringen es mit Heinzelmännchenhurtigkeit in Ordnung. Kleine Schwierigkeiten können gelegentlich auftreten, wenn der berechtigte Anspruch auf Gastfreundschaft, beziehungsweise auf absolutistisches Monarchentum auch im Bezirk des Privaten geltend gemacht wird. Ein Schriftsteller im Häuschen am Wattenmeer, der als reservierter Menschenfreund einen Ruf hat, findet nicht selten seine Liegestühle von fremden Menschen besetzt. Seinem blitzenden Auge begegnen die Gäste mit entwaffnender Freundlichkeit. „Ach, entschuldigen Sie, aber die Aussicht ist ja so schön hier.“ Nicht mit der Aussicht begnügen sich die Leser seiner Bücher, sie wollen ihn sehen und begrüßen. „Da es heute zu kühl zum Baden ist, wollten wir Sie mal besuchen...“

Der Untertan weiß, was er den Königen im Interesse der Insel schuldig ist – er bleibt freundlich. Aber wenn er Schritte hört, flieht er durch die Fenster seines Schlafzimmers in die Dünen.

Und die Könige lassen sich bei ihm nieder und untersuchen den Inhalt der Flaschen und der Manuskripte. haben sie sich auf den „Dienst am Badegast“ in einem Umfang eingestellt, der dem Besucher die ersehnten monarchischen Gefühle für seine Ferienzeit gibt. Der Gast vom Festland nimmt majestätischen Charakter an, sobald er die Insel betritt.

Im Halbkreis um den Westerländer Bahnhofsplatz zum Beispiel angeordnet erwarten ihn mit respektvoller Zurückhaltung die Hotelportiers und Taxifahrer. Sein Weg oder seine Fahrt zur Sommerresidenz ist von freundlichen Gesichtern flankiert. Da die Kurverwaltung auf das Antlitz des Himmelsbisher keinen, maßgeblichen. Einfluß gewinnen konnte, hat sie jedenfalls die Einwohner der nördlichsten Stadt Deutschlands aufgefordert, noch mehr als bisher gewissenmaßen auch dem Inneren des Besuchers Aufmerksamkeit zu schenken. Der Gast soll sich von grundsätzlich freundlich gesinnten Menschen umgeben fühlen. Er soll immer, überall und in allen Punkten recht haben, und – niemand soll ihm das übelnehmen dürfen.

Diesen Grundsatz haben alle Sylter Bäder und die der Nachbarinseln, groß oder klein, bekannt oder erst im Bekanntwerden, übernommen. Kampen, das ja seit Jahrzehnten durch die Künstler-Invasionen an exzentrische Besucher gewöhnt ist, zeichnet sich besonders durch „Härte im Nehmen“ aus. „Wenn ich ankomme, dann bin ich König hier“, pflegt ein Kampener Stammgast seiner Pensionswirtin zu sagen, und sie nickt zustimmend mit dem Kopf. Zepter und Krone sind im Pensionspreis einbegriffen ...

Die lieben Kinderchen der Gäste besuchen die Wirtin gern und oft am Vormittag in der Küche, wenn das Essen für dreißig oder vierzig Personen bereitet wird. Das gibt dann manchen Spaß und viele Fragen und natürlich auch eine kühle Limonade und etwas Pudding nebenbei.