Die Klöckner-Humboldt-Deutz A.G., Köln, zeigt ihr Schlepper-Programm, das 5 Typen von 15 bis 50 PS Leistung umfaßt, mit zahlreichen Anbaugeräten, sowohl auf ihrem Stand als auch bei der Arbeit, auf dem Versuchsfeld und im Vorführring. Daneben sind 4 luftgekühlte stehende Viertakt-Dieselmotoren zwischen 10 und 175 PS zu sehen. Der 15-PS-Deutz-Bauernschlepper mit 5-Gang-Getriebe, Allzweckbereifung und Differenzialsperre, ist auch in diesem Jahr luftgekühlt. Die Gänge sind für Geschwindigkeiten zwischen 3,3 und 23 km vorgesehen. Neben dem 28-PS-Universalschlepper wird erstmals der 40-PS-Traktor, ebenfalls mit luftgekühltem 3-Zylinder-Viertakt-Dieselmotor, gezeigt. Zwei Kriechgänge ermöglichen eine Kleinstgeschwindigkeit von 1,3 km/h. Die 35- und 50-PS-Traktoren zeigen das bekannte Gesicht ohne wesentliche Veränderungen. Die Luftkühlung des Schleppermotors hat sich im letzten Jahr durchgesetzt, weil die Maschinen an Zuverlässigkeit gewinnen. Ausschaltung von Schäden und geringerer Verbrauch an Brennstoff und Schmieröl sind die Vorteile. egs