Die Entwicklung der Bodenbearbeitungsgeräte in Deutschland wurde. dadurch bestimmt, daß sich bei uns wie überall in der Welt der Übergang vom Pferd zum Schlepper in stürmischem Tempo vollzog. Das amerikanische Vorbild konnte wegen der andersartigen Verhältnisse in Deutschland nur zum geringen Teil gelten. Es ergab sich deshalb bei uns auf dem Gebiete des motorisch gezogenen Gerätes eine selbständiges in vielen, Teilen von der amerikanischen abweichende Entwicklung.

Seit wir den gummibereiften Schlepper und vor allem den Kleinschlepper in einer großen Zahl brauchbarer Modelle besitzen, ist dieser für alle Feldarbeiten befähigt, nicht nur für das Pflügen und für die Ackertransporte, sondern auch für alle Hack- und Pflegearbeiten, Eggen, Grubbern, Drillen und für die Arbeiten auf der Wiese. Damit hat sich die Möglichkeit eröffnet, das Pferd in zunehmendem Maße völlig zu ersetzen. Erst mit der Verminderung der Zahl der Pferde oder ihrem völligen Ersatz tritt für den landwirtschaftlichen Betrieb die durch den Schlepper mögliche Kostensenkung ein, so daß dieser nicht nur erhöhte Bequemlichkeit, sondern auch verbesserte Wirtschaftlichkeit erbringt.

Daraus ergab sich für die deutsche Landmaschinenindustrie eine klare Forderung, nämlich alle diejenigen Schleppergeräte zu schaffen, die den pferdelosen Betrieb ermöglichen. Denn wenn beispielsweise der Vierpferdebetrieb bei Anschaffung eines Schleppers noch nebenher zwei Pferde halten kann, so daß gewisse Arbeiten noch dem Pferdezug vorbehalten bleiben, so tritt bei kleineren Wirtschaften, die nur zwei Pferde besitzen, bei Anschaffung eines Schleppers eine wesentlich schwierigere Lage ein, nämlich nunmehr ganz ohne Pferde auszukommen. Für den Pflug- und Gerätekonstrukteur wird die Aufgabe auch deshalb schwieriger, weil die kleineren Feldstücke nicht mehr mit angehängten Geräten, die auf eigenen Rädern rollen, bearbeitet werden können, sondern weil Anbaugeräte erforderlich werden, die ohne eigene Räder am Schlepper montiert und von diesem getragen werden. Insbesondere ist der Übergang zum Kehrpflügen erforderlich, d. h. man pflügt mit einem rechts- und linkswendenden Pflugkörper in der gleichen Furche hin und zurück, wodurch die bei kleinen Beeten sehr störenden Restfurchen vermieden werden. In Amerika gibt es bei den größeren Flächen dieses Problem nicht, aber für die deutschen Verhältnisse ist bei der großen Zahl kleiner und stark parzellierter Betriebe der Wechselpflug die wichtigste Aufgabe des Pflugkonstrukteurs.

Diese Pflüge sind wesentlich komplizierter als die amerikanischen Beetpflüge, für die man fast ausschließlich hydraulische Aushebeorgane anwendet. Man drückt auf den Knopf und der Pflug steigt oder fällt. In Deutschland dagegen spielt die Preisfrage beim Schlepper eine so ausschlaggebende Rolle, daß die Kosten für die Hydraulik in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle nicht aufgewendet werden. Von den 140 000 deutschen Schleppern ist nur ein kleiner Teil mit einer hydraulischen Aushebeeinrichtung ausgestattet, und auch nur wenige der neuen Maschinen werden damit versehen. Es mußten also für diese deutschen Schlepper zum Ausheben der Pflüge und Ackergeräte Einrichtungen geschaffen werden, um die Aushebung von Hand zu bewerkstelligen. Da dies an jedem Furchenende, also in häufiger Wiederkehr geschieht, müssen diese Einrichtungen so beschaffen sein, daß die schweren Geräte leicht bewegt werden können. Dies wird mit Hilfe von Feder- und Gewichtsausgleich erreicht, und es sind dafür sehr verschiedene und sinnreiche Einrichtungen geschaffen worden, die nicht nur den geschilderten Arbeitszweck zu erfüllen haben, sondern auch einfach und billig sein müssen. Das Gerät soll ferner als Anbauvorrichtung für eine große Zahl verschiedener Schleppertypen passend sein.

Die Anbauvorrichtungen werden nun nicht nur für das Ausheben der Pflüge allein verwendet, sondern die gleichen Einrichtungen müssen auch für Eggen, Grubber und alle Kartoffelpflegegeräte benutzt werden, und man hat Kupplungsorgane geschaffen, um die Geräte gegeneinander schnell, bequem und ohne Werkzeug auswechseln zu können. Man hat versucht, die großen Schwierigkeiten, die sich dem Anbau des Gerätes bei der Vielzahl der Schlepper entgegenstellen, durch Typisierung zu erleichtern, und man hat auf diesem Wege beachtliche Fortschritte erreicht. Da aber die konstruktive Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist, sind die Schwierigkeiten, zu einer endgültigen Normlösung zu gelangen, sehr groß.

Aus Vorstehendem ist ersichtlich, wie außerordentlich verwickelt das Problem der Anbaupflüge und des Anbaugerätes in Deutschland liegt gerade im Vergleich zu Amerika. Viele Firmen der deutschen Landmaschinenindustrie arbeiten auf diesem Gebiete, um neue, einfache und umfassende Lösungen zu finden. Die Ausstellung in Hamburg gibt einen Überblick über den derzeitigen Stand dieser sehr interessanten Technik, die für den Laien vielleicht ein Bild verwirrender Fülle darbietet, den Fachmann aber sicherlich erkennen läßt, wieviel Geist und Mühe hier auf eine Aufgabe verwendet wurde, die nicht nur technisch bemerkenswert, sondern auch wirtschaftlich vor großer Bedeutung ist.

Rudolf Ventzkv