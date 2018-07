Inhalt Seite 1 — Briefe an „Die Zeit“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hier irrt die Eisenbahnergewerkschaft

Die Ausführungen der Gewerkschaft der Eisenbahner Deutschlands (GdED) sollen von mir nur in bezug auf ihren ehemaligen Spitzenfunktionär W. richtiggestellt werden. Die notwendige Berichtigung weiterer Behauptungen mögen andere kraft ihrer Erfahrung oder Aufgabe vornehmen. Zur Ehre des toten Oberreichsbahnrates W. muß jetzt öffentlich gesagt werden, daß er keine Anzeige beim Vdöl erstattet hat. Damit fällt auch die verächtlich wirkende Beschuldigung „unter falschem Namen angezeigt“ in sich zusammen. Wie aus seinem umfangreichen Nachlaß eindeutig hervorgeht, handelte er nicht aus persönlichen Gründen. Auch das Motiv seines Freitodes in der Angst über die Folgen seiner angeblichen Verfehlungen zu suchen, ist falsch. Wer W. persönlich kannte, weiß, daß er ein großer Idealist und ein überzeugter demokratischer und selbstloser Gewerkschaftler war und seine Aufgaben als Gewerkschaftsfunktionär ernst nahm. Allein die Handhabung der Entnazifizierung, im besonderen die der höheren Beamten – W. war Leiter der Fachgruppe höherer Beamter –, ließ seinen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn nicht zur Ruhe kommen. W. kannte aus jahrelanger gewerkschaftlicher Arbeit das ungeheuere Elend der höheren Beamtenschaft, und deshalb wirkte das Doppelspiel seiner Gewerkschaft hier besonders auf ihn. Insofern sind die Ausführungen von C. Thomanek offenbar aus sehr genauer Kenntnis der Zusammenhänge geschrieben und keineswegs als bösartig, sondern eher als sehr zurückhaltend zu bezeichnen. W. suchte erst Verbindung mit anderen Kollegen – warum die gewerkschaftlich Anderslenkenden gleich als Gegner bezeichnen?! –, als seine Vorstellungen bei seiner Gewerkschaft auf taube Ohren stießen. Die Behauptung der GdED, W. sei von seinen „Verbündeten“ kaltblütig im Stich gelassen worden, ist vollständig aus der Luft gegriffen und soll wohl nur dazu dienen, diese verächtlich zu machen. Die GdED behauptet weiter, daß W. keinen Zweifel über den Ausgang der „eingeleiteten organisatorischen und disziplinaren Maßnahmen“ gehabt hätte. „Organisatoisch“ hat W. selbst die Konsequenzen gezogen und ist aus der GdED ausgetreten. „Disziplinäre Maßnahmen“ sind meines Wissens gegen W. nicht eingeleitet worden. Wenn allerdings die Behauptung der GdED doch wahr sein sollte, wäre es Mehr interessant zu erfahren, inwieweit gewerkchaftliche Angelegenheiten ohne weiteres disziplinare Maßnahmen nach sich ziehen. Ist das bis jetzt nur ein Wunsch der GdED und ein weiteres Mittel, um Angst und Furcht zu verbreiten, oder eine Folge der „harmonischen Zusammenarbeit“? Reichsbahnrat Dölp, Osnabrück

Nagel auf den Kopf getroffen

Wir möchten Ihnen danken für Ihre objektive Berichterstattung in Ihrer Nr. 16 vom 19. April 1951 (Was geht in der Bundesbahn vor) und Ihrer Nr. 18 vom 3. Mai 1951 (Selbstmord in der Bundesbahn). Gewerkschaft Deutscher Bundesbahnbeamten und Anwärter im Deutschen Beamtenbund Bezirk Hamburg

Mutig gegen den Strom ...

Dr. Werner Pleister, Programmdirektor des NWDR, übersandte uns eine Antwort auf der in der vorigen Nummer der „Zeit“ veröffentlichten Offenen Brief des Universitätsprofessors Dr. Landgrebe.

Sehr verehrter Herr Professor!