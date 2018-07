Schon in den frühen Morgenstunden des 27. Mai, dem Eröffnungstage der 41. Wanderausstellung der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft auf dem 30 Hektar großen Heiligengeistfeld in Hamburg, befinden sich zahlreiche Besucher auf dem Ausstellungsgelände. Gruppen von Landwirten und Bauern gehen von Stand zu Stand und prüfen die ausgestellten Geräte und Maschinen; hier wird ein kurzes Gespräch geführt, dort eine sachkundige Frage gestellt; Neuerscheinungen der Landtechnik sind umlagert und werden von allen Seiten gründlich betrachtet. Die Notwendigkeit der Mechanisierung, Steigerung der Arbeitsproduktivität und Rationalisierung auf allen Gebieten der modernen Landwirtschaft ist von den Bauern in ihrer Gesamtheit erkannt worden – so möchte man diese Hamburger DLG-Schau überschreiben. Die Tatsache, daß 1939 nur 23 596 Schlepper im Bundesgebiet liefen, 1949 dagegen 76 373 und gegenwärtig (ohne Einachsschlepper) über 150 000, beweist das deutlich. Auf tausend Ständen bieten über 700 Firmen der Landmaschinenindustrie ihre Erzeugnisse zur Schau, darunter 31 Unternehmungen, die Schlepper herstellen, und 27 Dreschmaschinenerzeuger. Etwas beklommen steht der Besucher vor dieser Vielzahl von Typen und fragt sich, ob diese Entwicklung richtig ist. Zwar ist nur etwa ein Dutzend der 31 Schlepperfirmen von größerer Bedeutung am Markt, und sicherlich belebt die Konkurrenz das Geschäft, trotzdem ist auf dem Gebiete der Normung und Typisierung noch einiges zu tun übrig; sowohl im Hinblick auf Kostendegression als auch auf die Ersatzteilfrage. Gerade die letztere ist – wie jeder praktische Landwirt weiß – nur durch einen ausgedehnten Kundendienst, den naturgemäß nur größere Firmen unterhalten können, in befriedigender Weise lösbar. Auch ist zu bedenken, daß der Vorsprung der amerikanischen Industrie nicht zum geringsten auf ihren genormten Ersatzteilen und ihren wenigen, aber leistungsfähigen Typen beruht.

Als eine Attraktion der Schau ist der Beispielhof am Ostrande des Ausstellungsgeländes anzusprechen, der das Intensivierungsproblem bis in alle Einzelheiten zeigt, nämlich wie ein Hof mit 50 v. H. Grünlandfläche auf 60 v. H. Acker und 40 v. H. Grünland umgestellt wird. Moderne Wirtschaftsgebäude, richtiges Füttern und Düngen und Behandlung des Grünlandes werden dargestellt. Eine Forstlehrschau, Schleppergeschicklichkeitsfahren, Vorführen der verschiedenen Schlepper und Anbaugeräte in der praktischen Arbeit auf dem Acker, Lehrschauen für Saatgut, für die Landfrau und des Fischereiverbandes sowie eine Landschule sind nur einige „Kostproben“ aus der Vielzahl des Gebotenen.

Insegesamt 1200 Tiere kamen nach Hamburg, darunter 210 Pferde, 300 Rinder, 240 Schafe und 300 Schweine, Prämiierungen sowie Vorführungen vor dem Publikum geben Gelegenheit, sich auch in der Tierhaltung von den letzten Fortschritten zu überzeugen. Die Milchleistung je Kuh hat den Vorkriegsstand erreicht, die Zahl der Milchkühe liegt noch etwas darunter, der Schweinebestand hat ihn überschritten – das sind erfreuliche Aufbauergebnisse. Wenn Bundesernährungsminister Prof. Niklas – in Anwesenheit u. a. der Bundesminister Lukaschek und Hellwege, Bürgermeister Brauers und Landeskommissars Dr. Dunlops sowie der Ernährungsminister der Länder – in seiner Eröffnungsansprache feststellte, daß – der durchschnittliche Hektarertrag heute bei Brotgetreide 23,7 da beträgt gegenüber 19,9 vor dem Kriege, so zeigen auch diese Zahlen neben gesteigerten Kartoffel- und Zuckerrübenerträgen, daß es aufwärtsgeht in der deutschen Landwirtschaft. Alles in allem ist die DLG-Wanderschau ein eindrucksvoller Beweis für den Leistungswillen aller für und in der Landwirtschaft arbeitenden Menschen und Firmen. 85 000 Besucher am Eröffnungstage, trotz regnerischen Wetters, dokumentieren, wie sehr das Land- und Stadtvolk an dieser Ausstellung interessiert ist. C. v. S.