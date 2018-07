Eines der Einzelprobleme, das die Landwirtschaft in besondere Unruhe versetzt, ist ihr Verhältnis zur mechanischen Technik, also zur Maschine. Ist die Verfügung über Maschinen und eine hochentwickelte Technik der ausschlaggebende Grund für die vermeintliche Überlegenheit oder Übermacht der Industrie über die Landwirtschaft und kann die Landwirtschaft diese Überlegenheit ausgleichen, wenn sie sich auch der Maschinentechnik bemächtigt? Da, wo diese Frage wirklich so naiv gestellt und mit dem Kauf einer Maschine, am liebsten der Maschine, die die Mechanisierung der Landwirtschaft heute symbolisiert, nämlich des Treckers, beantwortet wird, da reden besorgte Ratgeber vielleicht mit Recht von der „Treckeritis“ der Landwirtschaft. Der Trecker ist kein Allheilmittel, und die Frage ist auf dieses Weise falsch gestellt. Vor der sinnvollen Mechanisierung steht die Erkenntnis, daß die Maschine keine Lösung für geistige Probleme, sondern nur ein Hilfsmittel für die Lösung wirtschaftlichen Aufgaben sein kann.

Zugleich ist sie ein Zeichen für einen starken ökonomischen Zwang. Dieser Zwang geht von der Arbeiterfrage aus. Landarbeit gilt als schwer und schmutzig und ist obendrein für den Landarbeiter und ganz besonders für das bäuerliche Gesinde belastet durch die patriarchalische Bindung des Gesindes im bäuerlichen Haushalt. Nicht einmal die eigenen Kinder des (Bauern wollen sich heute noch mit diesen Verhältnissen abfinden. Mit steigender Industriebeschäftigung wächst also auch wieder die Abwanderung vom Lande. Der Landwirt, dessen Mitarbeiter fortgehen, muß einfach Maschinen kaufen, wenn nicht sein Betrieb Not leiden und absinken soll. Allerdings stehen der Landwirtschaft keine Maschinen zur Verfügung, die eine gleiche Vervielfachung der menschlichen Arbeitskraft und eine gleiche Beschleunigung des Arbeitsvorganges mit sich bringen, wie etwa die mechanischen Spindeln und Webstühle oder die Kolbenblasmaschine der Glasindustrie gegenüber der Handarbeit. Immerhin bemächtigt sich die Technik eines landwirtschaftlichen Arbeitsvorgangs nach dem anderen, und aus schwerer „Knochenarbeit“ wird Intelligenzarbeit mit der kraftsparenden Maschine.

Am weitesten fortgeschritten ist die Mechanisierung beim Drusch. Der Dreschflegel ist prakisch zum Museumsstück geworden. Die Zahl der Dreschmaschinen hat seit 1939 sogar abgenommen, weil der Lohndrescher oder die genossenschaftliche Dreschmaschine diejenige des Kleinbauern verdrängt hat. Trotzdem ist die Entwicklung nicht abgeschlossen. Der Mähdrescher und der Dreschhäcksler leiten gerade eine neue Revolutionierung der Arbeit ein. Ein besonderes Problem der Mechanisierung besteht darin, daß der Landwirt zahlreiche verschiedene Maschinen für die vielen wechselnden Arbeiten braucht, jede Maschine aber nur für ein paar Tage im Jahr beschäftigt. Maschinen, die mehrere Arbeitsvorgänge zusammenraffen oder die man für mehrere Zwecke verwenden kann, sind also besonders erwünscht. Dementsprechend haben sich die reinen Hackmaschinen seit 1939 nicht mehr vermehrt, Seitdem sind aber ebensoviel oder mehr Vielfachveräte, wie es bis 1939 Hackmaschinen gab, neu hinzugekommen, mit denen man Kartoffeln pflanzen, striegeln, jäten und hacken kann. Auch die einen Rübenerntemaschinen haben sich nicht verlehrt, wohl aber diejenigen Kartoffelroder, die sich gleichzeitig zum Rübenroden eignen. Unter den Schleppern hat sich besonders die Zahl der „Allweckschlepper“ erhöht, die nicht nur pflügen und Lasten ziehen können, sondern die auch alle Pflegearbeiten im Sommer machen und mähen können. Zu den schweren Arbeiten, die mehr und mehr auf Maschinen abgeschoben werden, gehört außer dem Dreschen das Mähen und das Laden. Das Handmähen ist im rapiden Rückang, obwohl die Sense noch nicht neben dem Dreschflegel im Museum hängt. Die Kette der Männer, die das Getreide vom Wagen bis hoch unter das Scheunendach staken, wird ersetzt von der Kette des Höhenförderers, des Greifers und dem noch vielseitigeren Gebläse. Nur im Transport des Stallmistes, liegt noch ein wahrer „Misthaufen“ vor der Technik. Aber sie rückt ihm schon mit dem mechanischen Dunglader vor oder hinter dem Schlepper und dem mechanischen Stallmiststreuer zu Leibe...

Die Arbeit wird nicht nur vom Menschen, sondern auch vom Tier auf die Maschine abgeschoben. Allerdings vollzieht sich die Abschaffung der vom Schlepper verdrängten Pferde noch viel zu langsam. Immerhin zeigt die letzte Pferdezählung, daß der unbedingt notwendige Prozeß in Gang kommt. Der teure Schlepper kann sich nur rentieren, wenn die Pferde ab- und mehr Kühe angeschafft werden und die vom Pferdefutter befreite Fläche für Rindviehfutter und Verkaufsfrüchte genützt wird. Das letzte Jahr, mit fast 40 000 neuen Schleppern scheint eine schnelle Entwicklung einzuleiten.

Das Maschinenkapital in der Landwirtschaft ist heute ebenso hoch wie das Rindviehkapital, eine Tatsache, die bei der Verteilung der Förderungsmittel für die Landwirtschaft bei weitem nicht genügend berücksichtigt wird. Die Buchführungsergebnisse zeigen, daß die maschinenintensiven Betriebe auch die Betriebe mit der höchsten Wertschöpfung je Arbeitskraft sind. In den volkswirtschaftlichen Bilanzen erreicht die Wertschöpfung der Arbeitskraft in der Landwirtschaft nur ein Drittel der Wertschöpfung je Arbeitskraft in der Industrie. Hochmechanisierte landwirtschaftliche Betriebe haben aber eine Wertschöpfung je Arbeitskraft, die sich mit der der Industrie absolut messen kann. Das Problem der „Unterbewertung der Landarbeit“ würde sich weitgehend lösen, wenn die Landwirtschaft mehr Maschinen zweckmäßig und betriebswirtschaftlich vernünftig gebrauchen würde. Die Landwirtschaft muß sich der Technik bemächtigen, wenn sie mit der Industrie wirtschaftlich gleichziehen will. Die Förderung der Landtechnik ist einer der besten Wege zur Hebung des „Landlohnes“. Hugo Richarz