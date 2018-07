Ein Lächeln von Staatssekretär Prof. Hallstein und lebhafte Beifallsrufe der 450 zur Jahrestagung der Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie erschienenen Teilnehmer aus ganz Deutschland begleiteten Bundeswirtschaftsminister Prof. Erhard bei seinen -kritischen und scharfen Bemerkungen zum Zwielicht der alliierten Haltung zwischen Schuman-Plan und Ruhrbehördenpolitik. Das Kontra der Ruhrbehörde auf den Geist des Schuman-Planes hat der Skepsis gegenüber einer wirklichen geistigen und moralischen Wende der Deutschlandpolitik wieder breiten Auftrieb gegeben. Prof. Hallstein mußte, erstmalig vor den Eisenindustriellen des Ruhrgebietes sprechend, das Gefühl mitnehmen, daß sich die Männer an den Maschinen, den Hochöfen und Fördertürmen nicht leicht von politischer Traummusik einwiegen lassen, sondern neben notwendigen Opfern auch Aktivposten zu sehen wünschen.

Erhard hat viel dazu beigetragen, daß die Jahresversammlung der Eisenindustrie an Pointen nicht arm war. Es werde Zeit, daß die moralische Verpflichtung aus dem Geist des Schuman-Planes nicht nur einseitig von Deutschland, sondern doppelseitig gesehen werden müßte; „wir dürfen nicht schweigen zum neuen Diktat der Ruhrbehörde, die für Deutschland eine Entwicklung zu steigender Arbeitslosigkeit befohlen hat, während England seine Kohlenexporte von 25 v. H. auf 7,6 v. H. kürzt“ (und sich den Heiligenschein der Vollbeschäftigung umhängt). „Wenn ich soviel Kohle verfügbar habe wie England, dann kann auch ich Vollbeschäftigungspolitik betreiben. Uns aber nimmt man die primitivsten Grundlagen einer Vollbeschäftigung, eben unsere ausreichende Kohleverfügung.“

Gerade unter dem Gesichtspunkt der knappen Kohleversorgung erhielten die Ausführungen des Vorsitzenden der Wirtschaftsvereinigung, Direktor Fugmann-Rheinhausen, zur Modernisierung, Rationalisierung und Produktionssteigerung der-Eisen- und Stahlwerke besondere Bedeutung.

Die freiwillige Investitionshilfe der verarbeitenden Industrie zugunsten der Grundstoffbetriebe „ist ein schönes Zeichen des Gemeinschaftssinnes. Wir werden die Gelder ordnungsgemäß zahlen, verzinsen und tilgen, aber die Modalitäten müssen der Struktur und der Ertragslage der eisenschaffenden Industrie angemessen sein.“

Über diese Modalitäten ist leider schon sehr gestritten worden, so daß, wie Erhard mit Recht sagte, einiger Glanz von dem Gemeinschaftsplan verlorengegangen ist. Erhard wie Fugmann gaben zwei voneinander unabhängige, aber sich ergänzende Fingerzeige, wie und wer diese Anleihe nun eigentlich organisatorisch und bankmäßig durchführen soll. Damit ist die Aufmerksamkeit auf eine nicht unwichtige Frage gelenkt worden. Die Aufbringungsumlage – unter Heiterkeit formulierte Erhard auch „Umbringungsauflage“ – soll ein Geschäft nach kaufmännisch-wirtschaftlichen Grundsätzen sein. Diejenigen, die das Geld aufbringen und die, die es ausgeben, sollen unter sich darüber klarwerden und eine Art Selbstkontrolle einsetzen. Erhard warnte davor, sich den Staat in die Einzelheiten einmischen zu lassen. Diese Warnung ist bedeutsam und verlangt eine Prüfung der Frage, ob die geplante Einschaltung der Kreditanstalt für Wiederaufbau der richtige Weg ist!

Direktor Fugmann erinnerte an die frühere Industrieumlage zugunsten der Osthilfe, die ebenfalls im Gemeinschaftssinn und auf privater Basis zum Nutzen der Volkswirtschaft zwischen Industrie und Landwirtschaft über das private Institut der ehemaligen Industriebank abgewickelt worden war.

Auch jetzt verfügt die deutsche Wirtschaft über ihr eigenes entsprechendes Institut, die Industriekreditbank AG. mit Sitz in Düsseldorf. Organisation, Personal und Geschäftsinhalt ähneln sehr der früheren Industriebank. Da die Kreditanstalt für Wiederaufbau eine öffentlich-rechtliche Körperschaft ist und auf amerikanische Anregung zur Vermittlung außerdeutscher Gelder gebildet wurde, die Industriekreditbank dagegen eine Selbsthilfeorganisation der gewerblichen Wirtschaft eben zur Sammlung und Verteilung langfristiger Investitionskredite ist, wäre der Weg eigentlich schon gewiesen. Die Aufbringungsseite ist heute die gleiche, wie 1924 für die Dawes-Anleihe zur Bezahlung von 5 Mrd. Reparationslasten oder wie beim Silverberg-Plan zur Entschuldung der Landwirtschaft und später zur Finanzierung der gewerblichen Wirtschaft. Da-Reihe Firmen gar nicht mehr am Markt erscheint, wenn die Griechen und Türken, denen man vertraglich den Absatz ihrer Rohware am westdeutschen Markt zugesichert hat, ungehalten werden, wenn sich jetzt einzelne Parlamentarier dieser Tatbestände annehmen, nachdem das Kabinett mals dachte kein Mensch in der Industrie oder in den Behörden daran, etwa die Reichskredit-Gesellschaft einzuschalten. Wenn heute der Bundesverband des Privaten Bankgewerbes die Erklärung abgibt, daß die Wiederaufbaubank ein geeignetes Institut für die Gemeinschaftshilfe der Industrie wäre (die Bildung eines Bankenkonsortiums wurde verworfen), dann stimmt das bedenklich. Übertragen die Bankiers freiwillig einer Körperschaft des öffentlichen Rechtes die Selbsthilfe der Industrie – Erhard und Fugmann haben deutlich gewarnt! –, dann braucht nicht einmal die SPD auf der Regierungsbank zu sitzen, um der Planung Tür und Tor zu öffnen. In dem Verwaltungsgremium der Wiederaufbaubark sitzt nur ein einziger Mann unter den zwanzig Vertretern, der die gewerbliche Wirtschaft vertritt!

Falls die deutsche Industrie ihr Unternehmertum und ihre Freizügigkeit erhalten will, sollte sie sich diese grundsätzlichen auf der Düsseldorfer Jahresversammlung der Eisenindustrie ausgesprochenen Warnungen zu Herzen nehmen. Wir erinnern daran, daß Viktor Agartz in seinem letzten Memorandum zur Wirtschaftspolitik deutlich den Anspruch der gewerkschaftlichen und sozialdemokratischen Wirtschaftsauffassung auf Beherrschung des gesamten Kapitalmarktes verkündet hat. Reichelt