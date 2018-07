Die Mai-Versteigerung der Deutschen Woll-VerwertungWest am 23. Mai in Paderborn brachte wiederum ein leichtes Absinken der Preise mit einem Rückgang von ungefähr 10 v. H. gegenüber der April-Börse und von etwa 20 v. H. gegenüber den im Februar gezahlten Spitzenpreisen. Das Angebot von 7500 Ztr. bestand in der Hauptsache aus westfälischen und rheinischen Kreuzzuchten. Rund 90 v. H. des angebotenen Lagers wurde verkauft. Nach dem offiziellen Auktionsbericht der DWV-West, der nur die Schwarzkopfwollen (Vollschur) notiert, wurden im Durchschnitt pro kg gezahlt; Basis weiß 8,– bis 9,– DM, Basis rein gewaschen und ohne jede Spesen 18,50 bis 20,– DM. Die nächste Auktion Paderborn ist für den 14. Juni festgesetzt. Für die schleswig-holsteinischen Wollen findet eine Sonderauktion am 21. Juni in Bremen-Blumenthal statt. Kl