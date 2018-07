Späte Reparationen

Ob und von welcher Stelle eine Entschädigung gewährt wird, können wir nicht sagen.“ So lautet das Begleitschreiben zu einem Formular, durch das dem deutschen Eigentümer ausländischer Aktien mitgeteilt wird, daß die Landes-Zentralbanken seine Wertpapiere auf Grund einer Anordnung der Investigation Branch gemäß Militärregierungs-Gesetz Nr. 53 an die Vertreter der entsprechenden ausländischen Regierungen ausgeliefert haben.

Welche Bewandtnis hat es mit diesem Gesetz? Es forderte nichts mehr als die Ablieferung sämtlicher ausländischer Wertpapiere an die Landeszentralbanken, die sie demgemäß in Verwahrung nahmen. Man konnte mit Recht erwarten, daß nach diesem Gesetz das private Eigentumsrecht an diesen Werten grundsätzlich unangetastet bleiben würde. Dies zumindest so lange, bis in einem Friedensvertrag über die abgelieferten Werte entschieden wird. Daß auch die ausländischen Firmen, im allgemeinen diese Auffassung teilen, ergibt sich daraus, daß das Stimmrecht der deutschen Aktionäre in den meisten Fällen weiterhin anerkannt wurde. Und selbst die alliierten Besatzungsmächte hatten sich bisher nicht dazu entschließen können, die in deutschem Besitz befindlichen ausländischen Wertpapiere an die Brüsseler Reparationsagentur auszuliefern. Ja, der Versuch der in diesen Dingen sehr tätigen holländischen Regierung, alle während der deutschen Besatzungszeit in Holland erworbenen Papiere zurückzufordern, wurde seinerzeit von den Besatzungsmächten abgewiesen.

Das Gesetz 53 ist ein reines Devisengesetz und die Ablieferung ausländischer Wertpapiere aus deutschem Besitz an die Landeszentralbanken muß daher ausschließlich als Devisenschutzmaßnahme angesehen werden. Die Landeszentralbanken sind in diesem Falle also nichts anderes als depothaltende Institute. Das Gesetz 53 verhindert lediglich, daß der Eigentümer gegenwärtig über sein Eigentum verfügen kann. Es wird in diesem Gesetz von „verbotenen Geschäften“, von „Anmeldung der Vermögen und Verpflichtungen“ und von der „Ablieferung der Vermögen an die Reichsbankstelle“ gesprochen. Auch trägt das Gesetz ausdrücklich den Titel „Devisenbewirtschaftung“, Nichts rechtfertigt also die soeben ergriffenen Maßnahmen, weder gesetzliche Bestimmungen des deutschen, noch des Besatzungsrechts. Im Gegenteil, nach Artikel 6 des Besatzungsstatutes verbürgen sich die Besatzungsbehörden ausdrücklich dafür, daß alle Besatzungs-Dienststellen die Grundrechte jedes Staatsbürgers unter anderem auch den Schutz gegen willkürliche Beschlagnahme achten werden.

Es ist unbegreiflich, daß die Landeszentralbanken ohne weiteres die von ihnen treuhänderisch verwalteten Auslandswerte herausgaben. – Jetzt kommt es darauf an, möglichst schnell eine einstweilige Verfügung gegen die Landeszentralbanken zu erwirken, damit sie aufhören, deutsches Eigentum einfach auszuliefern. Bleibt dies ohne Erfolg, so gibt es noch den Weg über ein amerikanisches Bundesgericht, das man gleichfalls um eine Verfügung gegen diesen Rechtsbruch angehen könnte. Nicht nur die Schutzvereinigung privater Wertpapier-Besitzer, die sich um die Klärung dieser Angelegenheit bemüht, sollte jetzt protestieren, sondern auch der einzelne Betroffene muß, soweit er dazu in der Lage ist, alle rechtlichen Möglichkeiten ausnutzen, um sich gegen diese recht- und gesetzlosen Reparationen zu wehren. Vielleicht beschäftigt sich auch die deutsche Bundesregierung mit diesem Fall...

Dieter Beste