Die anläßlich der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt gezeigten neuen deutschen Nutzfahrzeuge waren fast noch interessanter als die Personenwagen. Während bei den Pkw. zwar zahlreiche neue Typen und Modelle, aber keine eigentlichen technischen „Offenbarungen“ zu sehen waren, zeichneten sich bei den Nutzfahrzeugen grundsätzlich neue, wirtschaftlich und -technisch gleich bedeutsame Entwicklungstendenzen ab. Was am meisten auffiel, war das Erscheinen einer ganzen Reihe neuer Großmotoren mit Zylinderinhalten bis 19 Liter und Leistungen bis 210 PS. Diese Entwicklung ist nur zu begrüßen, denn die deutschen Nutzfahrzeuge sind, ebenso wie die meisten ausländischen, bisher motorisch oftmals stark „unterernährt“ gewesen. Die mit 5 km/std im 1. Gang die langen Autobahnsteigungen hinaufkriechenden Fernlastzüge bieten nicht nur einen erbarmungswürdigen Anblick, sondern auch eine Behinderung und Gefährdung des übrigen Verkehrs. Das einzige wirksame Mittel gegen die „Bergfaulheit“ ist ein entsprechend starker Motor. Damit braucht durchaus nicht unbedingt eine Steigerung der Betriebskosten verbunden zu sein.

In ursächlichem Zusammenhang mit der wachsenden Größe und Stärke der Motoren steht die in Frankfurt erstmals in Erscheinung getretene Tendenz zum V-Motor. Nicht weniger als drei bekannte deutsche Nutzfahrzeugfabriken M.A.N., Magirus und Kaelble, waren in Frankfurt mit neuentwickelten V-Motoren erschienen. Einen anderen Weg sind die Büssing-Werke mit ihrem neuen Dreiachs-Schwerstlastwagen gegangen: der 175 PS Sechszylinderreihenmotor ist waagerecht unterhalb des Rahmens eingebaut und praktisch so gut wie unsichtbar. Selbstverständlich handelt es sich bei allen diesen neuen Triebwerken um Dieselmaschinen. Deutschland ist ja nicht nur das Geburtsland des Dieselmotors überhaupt, sondern auch das Land, in dem vor rund zweieinhalb Jahrzehnten die ersten wirklich brauchbaren Diesel-Lastkraftwagen, geschaffen von Benz-Gaggenau und der M.A.N., auf den Markt kamen.

Die M.A.N. zeigte auf ihrem Stand auch den ersten deutschen Nutzwagendieselmotor mit Abgas-Turbolader. Die aus den Zylindern entweichenden, noch sehr heißen und hochgespannten Abgase werden durch eine kleine Turbine geschickt, die oberhalb des Motors angeordnet ist und ihrerseits ein Turbogebläse zur Vorverdichtung der Verberenungsluft antreibt. Durch diese Ausnutzung der noch in den Abgasen steckenden Energie läßt sich die Motorleistung bei gleichbleibendem Brennstoffverbrauch ganz beträchtlich erhöhen, beim M.A.N.-Sechszylinder beispielsweise von 130 auf 175 PS. In der Schweiz stehen „Abgas – Turboaufgeladene“ Lastkraftwagen und Omnibusse der Saurer-Werke schon seit vielen Jahren in praktischem Betrieb und haben sich hervorragend bewährt.

Das Viertaktverfahren beherrscht im deutschen und ausländischen Nutzfahrzeugmotorenbau nach wie vor das Feld, desgleichen die Wasserkühlung. Doch es gibt einige Ausnahmen. Konsequente Verfechter des Zweitaktmotors sind in Deutschland vor allem die zum Krupp-Konzern gehörenden Südwerke. Vom ventillosen Gegenkolben-Zweitakter nach dem Junkers-Prinzip sind sie neuerdings zum Einkolben-Zweitakter mit gesteuertem Auslaßventil und Gleichstromspülung übergegangen. Das Bauprogramm der Südwerke umfaßt drei Grundtypen mit zwei, drei und vier Zylindern, die nach dem „Baukastenprinzip“ unter Verwendung gleicher Einzelteile und Aggregate zu weiteren Typen mit vier, fünf, sechs und acht Zylindern zusammengesetzt werden können. Der Sechszylinder ist mit 210 PS Bremsleistung der z. Z. stärkste deutsche Nutzfahrzeugmotor. Der noch stärkere Achtzylinder von 300 PS ist in erster Linie für stationäre und Sonderzwecke bestimmt. Verfechter der Luftkühlung für Fahrzeugdieselmotoren, bis hinauf zu Leistungen von 175 PS, ist in Deutschland die Klöckner-Humbold-Deutz AG mit ihrem Zweigwerk Magirus, Die Kontroverse „Wasser- oder Luftkühlung?“ ist so alt wie das Kraftfahrzeug selbst. Beide Systeme haben ihre ganz bestimmten Vorzüge und Nachteile. Die Entscheidung darüber, welche Kühlungsart die effektiv bessere ist, muß der Zukunft überlassen bleiben. Ein weiterer bemerkenswerter Zug im heutigen deutschen Nutzfahrzeugbau ist die zunehmende Beliebtheit des Sattelschleppen. Zu den interessantesten deutschen Sattelschlepper-Konstruktionen gehört der dreiachsige „Bimot“ von Henschel mit zwei noch vor der Vorderachse quer „zur Fahrtrichtung eingebauten Sechszylinder-Dieselmotoren von je 95 PS, zusammen also 190 PS, die auf gemeinsame Kupplung und gemeinsames Wechselgetriebe arbeiten. Bei Ausfall eines Motors kann die Fahrt mit dem anderen allein fortgesetzt werden.

Auch im deutschen Anhängerbau sind beachtliche Fortschritte zu verzeichnen. Das Hauptinteresse galt hier ebenfalls den Fahrzeugen für höchste Nutzlasten. So zeigten z. B. die Fahrzeugwerke Eislingen in Frankfurt einen vierachsigen Anhänger für 22 t Nutzlast. Die Zwillingsradpaare werden heute vielfach an Pendelachsen einzeln aufgehängt und gefedert, wobei jedes Rad eine eigene Bremse besitzt.

Es ergibt sich daraus ein höchst erfreuliches Bild vom Stand des deutschen Nutzfahrzeugbaus, auf das die beteiligten Firmen mit Recht stolz sein dürfen. Viele weitere interessante Neuerungen, wie z. B. das elektrisch geschaltete Sechsganggetriebe von ZF, die hydraulische Servolenkung von Teves und die Kompressorbremse der Südwerke, können hier angedeutet werden. Auch die deutschen Hersteller von Kleinnutzfahrzeugen (Volkswagenwerk, Tempo, Goliath, Gutbrod u. a. m.) müssen sich mit einem Gesamtlob begnügen. Auf diesem Gebiet liegt die deutsche Industrie ja schon seit Jahrzehnten unbestritten in Führung. Und sie hat ihren Vorsprung, wie die Frankfurter Ausstellung überzeugend bewies, nicht nur gehalten, sondern sogar noch weiter vergrößert. Hans Woltereck