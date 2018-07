Es wird notwendig sein, daß künftig alle Baupläne vor ihrer Überweisung an die Regierung der DDR der Landesleitung der SED zur Stellungnahme und Beschlußfassung vorgelegt werden." So lautet eine Anordnung der Landesleitung Sachsen der SED an alle sächsischen Behörden und Verwaltungen. Ihr Anlaß ist der "Wiederaufbau" Dresdens.

Diese Stadt wurde gegen Ende des Krieges nahezu völlig zerstört. Dem SED-Regime gelang es seitdem nur, einen Teil des Rathauses, das Schauspielhaus, einige Brücken und Kasernen für die Volkspolizei und etwa 300 Wohnungen neu herzurichten. Nunmehr soll die Stadt zum "Symbol des ständigen Kampfes um den Frieden und einer wahrhaft nationalen Kultur unter Führung der Arbeiterklasse" gemacht werden. Zur Zeit liegt der Bauplan der Ostregierung zur Genehmigung vor. Wie soll Dresden aufgebaut werden?

Hierzu ist eine Rede des Ersten Sekretärs der sächsischen SED, Lohagen, Von höchstem Interesse. "Der Bauhausstil, der von den konstruktivistischen, funktionalistischen Einstellung zahlreicher Architekten spricht, die auch von unserem Genossen Ludwig Renn verteidigt wird, stellt eine Hilfe für die verbrecherischen Absichten der angloamerikanischen Imperialisten zur Vorbereitung eines neuen Krieges dar. Denn der Kosmopolitismus ist das ideologische Mittel des Imperialismus zur Zerstörung der nationalen Existenz der Völker." Erstmalig wird also auch Ludwig Renn, der bekannte Schriftsteller, als Handlanger der Angloamerikaner bezeichnet. Der Bauhausstil, der einmal von der Linken entwickelt wurde, ist heute nicht mehr opportun.

"Wir sollten von den Bolschewiki lernen, die schonungslos alle jene Dogmen überwinden, die die Baukunst und die Bauindustrie hemmen." Lohagen zitiert den sowjetischen Architekten Michailow: "Die Architektur der Klassengesellschaft, die die soziale Ungleichheit und Unterdrückung widerspiegelt, konzentrierte sich einmal auf einmalige Bauwerke wie Kirchen, Paläste, Villen und Parlamente, die mit den Ideen der herrschenden Klasse zu vereinbaren waren." Statt dessen ist als wichtigstes ein Demonstrationsplatz geplant, der vom Rathaus über Altmarkt und Neumarkt bis zur Brühlschen Terrasse reichen soll. Dieser "Rote Platz von Dresden" wird umgeben von Parteibauten, Kulturhäusern und Regierungspalästen. Sie sollen neoklassizistisch sein, nach dem Muster von Moskau oder Minsk. Dresden, die vornehm-heitere Stadt des Barocks, wird eine Stadt mit falschen dorischen Säulen, falschen jonischen Kapitellen und falschen hellenistischen Friesen werden. Inmitten dieser barbarischen Architekturlandschaft werden dann die wenigen erneuerten Kulturbauten, wie der Zwinger und die katholische Hofkirche, als sinnlose Fremdkörper wirken.

Vom künftigen Wohnblockbau heißt es: "Es gibt noch Auffassungen bei unseren Städteplanungen, daß man die Wohngebiete zerstreuen und zersplittern müsse. Das war eine sehr geschickte Taktik der Bourgeoisie, unter der Tarnung der Schrebergartenideologie das Proletariat zu zersplittern und es dadurch in seiner Schlagkraft zu lähmen."

Lohagen setzte sich auch mit zwei Bauvorhaben auseinander, die gerade in Angriff genommen wurden. Das eine ist der Bau eines Wohnhauses für die Arbeiter- und Bauernfakultät der Technischen Hochschule. Dieses wird, laut Lohagen, eine "Schnitterkaserne". Das andere ist die Errichtung eines "Pionierhauses", ebenfalls nach sowjetischem Muster.

Auch ein Wohnblock für Werktätige soll errichtet werden. 350 Wohnungen sind geplant, die von einem HO-Laden und einem Konsum versorgt werden. Damit würden erstmals die "völlig neuen Bauideen sowjetischer Architekten" verwirklicht. Das einzige Neue daran aber ist, wenn man sich die Pläne ansieht, daß HO Und Konsum "zentral" eingebaut werden.

Christian Wulffen