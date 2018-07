Kommerzieller Wert und Nutzen einer Messe ruhen in der Vollständigkeit des Angebotes, dem bei ungedecktem Bedarf die Nachfrage willig folgen wird. In diesem Sinne mußte die vom 26. Mai bis 10. Juni auf dem Düsseldorfer Ausstellungsgelände stattfindende Internationale Messe Druck und Papier“ ein Experiment eingehen, weil nämlich der Vollständigkeit des inländischen Angebotes in allen mit Druck und Papier zusammenhängenden Branchen keine ebenso befriedigende Vollständigkeit des ausländischen Angebotes gegenüberstand. Dies hatte sowohl handelspolitische als auch devisenwirtschaftliche Gründe. Die offensichtliche Lücke, die sich i. a. bei den Ausstellern der Druck- und Papiermaschinenindustrie zeigte (was sich ja in Zukunft bei einer etwaigen westeuropäischen Fachmesseaufteilung durchaus noch revidieren lassen dürfte), wurde jedoch mehr als genug durch ein überraschend großes europäisches und überseeisches Käuferinteresse kompensiert: Auf der DRUPA sind die meisten Länder der Welt durch ihre fachkundigen Interessenten vertreten gewesen.

Die Geschäftsabschlüsse mit den 460 Ausstellerfirmen (unter ihnen rund 80 Ausländer) sind außerordentlich befriedigend, wenngleich auch im Papiergeschäft die Nachfrage nicht vollends gedeckt werden konnte. Nennenswerte Preisauftriebstendenzen bei Papier wurden nicht festgestellt, obwohl natürlich hinsichtlich der Papierpreise eine gewisse Unsicherheit nicht übersehen werden kann. Das größte Interesse der Besucher, bei denen es sich in der Hauptsache um Fachleute handelte, konzentriert sich vor allem auf die technischen Neuheiten bei den Druck- und Papiermaschinen, mit denen die bekannten und namhaften deutschen Firmen zum ersten Male nach dem Kriege im Rahmen einer Fachmesse aufwarten konnten. Aber auch in den Ständen der Papiererzeugungs- und Großhandelsfirmen wie auch bei den vielgestaltigen Zuliefererzweigen herrscht stets reger Verkehr. Die Aufmerksamkeit der „nichtfachmännischen“ Besucher richtet sich besonders auf die historische Ausstellung, auf die Bestände aus dem Gutenberg-Museum und auf die Sammlung der vielfachen Eindrücke, die eine derartige Fachausstellung stets vermittelt.

Die Düsseldorfer DRUPA ist ein Nachkriegsereignis. In der Großzügigkeit ihrer auf fachlich umfassender Branchenbasis aufbauenden Gestaltung darf sie als eine hervorragende Leistung gelten. Die auf den ersten Blick verwirrend wirkende Symbiose von Druck und Papier innerhalb einer Messe erhielt ihre Berechtigung aus der engen technischen und wirtschaftlichen Verbindung der beiden großen Wirtschaftsgruppen. Dü.