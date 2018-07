Von Walter Fredericia

Die Bundesregierung hat, nach langem Zögern, dem Parlament ein Kartellgesetz vorgelegt. Sie erfüllt damit eine Verpflichtung gegenüber den Besatzungsmächten, genauer: gegenüber den Amerikanern, die den Konzentrationsprozeß der Wirtschaft, der gemäß aller bisherigen Erfahrung unvermeidlich ist, offenbar als unmoralisch ansehen. Die Gründe dieser amerikanischen Haltung sind nicht ganz durchsichtig. Im Jahre 1945 hatte man uns vorgehalten, die Konzentration der Wirtschaft begünstige Imperialismus und Krieg, weil die Konzerne zwecks Erhöhung der Gewinne, wenn sie erst einmal groß genug seien, den Faschismus, die Rüstung und schließlich den Krieg hervorriefen. Das ist natürlich ein Ammenmärchen. Den Krieg ruft allein der Staat hervor, ohne sich darum zu kümmern, ob es Großindustrielle oder kleine Gewerbetreibende sind, die die Kanonen produzieren. Was die USA selbst angeht, so hat sie im eigenen Lande schon 1890 durch den Sherman Act den Kampf gegen den wirtschaftlichen Konzentrationsprozeß aufzunehmen versucht, ohne daß dabei große Erfolge erzielt worden wären. Ein halbes Jahrhundert später, im Jahre 1935, besaßen trotz Sherman Act und weiterer Antikartellgesetze 1 v. Tausend der amerikanischen Kapital gesellschaften nicht weniger als 52 v. H. aller Aktiven, und 5 v. H. aller Unternehmungen hatten 87 v. H. aller Vermögenswerte in Händen. Eine ähnliche, wenn auch nicht so krasse Entwicklung fand in den anderen Industrieländern statt.

Das deutet darauf hin, daß der Konzentrationsprozeß in der Wirtschaft ein natürlicher Vorgang ist, wie dies die Wirtschaftsgeschichte auch lehrt. Insofern hat es wenig Sinn, ihn zu verurteilen. Das sagt aber nicht, daß man ihm nicht gewisse Grenzen vorschreiben soll. Denn die Marktwirtschaft, die selbst den Konzentrationsprozeß hervorruft, wird ihrerseits durch ihn beschränkt und’schließlich aufgehoben. Um des Konsumenten willen also ist es nötig, hier die notwendigen Schranken zu setzen.

Deshalb gibt es auch in Deutschland etwa seit der Jahrhundertwende eine Kartellgesetzgebung. Sie beruht auf dem Grundsatz, daß die Kartelle kontrolliert werden müssen. Die amerikanische Gesetzgebung andererseits beruht auf dem Grundsatz, daß die Kartelle verboten werden müssen. Diese Methode des Verbots haben die Besatzungsmächte bereits vor einigen Jahren durch das Gesetz 56 bei uns eingeführt, wobei sich dann in der Praxis zeigte, daß das Verbotssystem zuletzt doch nur eine andere Form des Kontrollsystems ist – es mußten „Befreiungen“ erteilt werden. Jetzt geht nun dieses Verbotssystem in die eigene deutsche Gesetzgebung ein: „Verträge, die Unternehmen zu einem gemeinsamen Zweck zusammenschließen, und Beschlüsse von Vereinigungen von Unternehmen sind unwirksam, soweit sie geeignet sind, die Erzeugung oder die Marktverhältnisse für den Verkehr mit Waren oder gewerblichen Leistungen durch Beschränkung des Wettbewerbes zu beeinflussen“, heißt es im Paragraphen 1 des Gesetzentwurfes. Da sich dies in solcher Allgemeinheit nicht durchführen läßt, sagt derselbe Paragraph: „Dies gilt nicht, soweit eine Erlaubnis erteilt ist.“ Dadurch aber wird das Verbotsprinzip halbwegs wieder in das Kontrollprinzip umgewandelt. Es folgen – Markenartikel sind von dem Gesetz ausgenommen – in zahlreichen Paragraphen die Voraussetzungen, unter denen diese Erlaubnis erteilt werden kann oder versagt werden muß. Die Aufzählung dieser Bedingungen geht nicht vonstatten, ohne daß so schlecht definierte Begriffe wie „wesentlich“ und „unbillig“ ehe Hauptrolle spielen und dem Ermessen der Behörden ein „wesentlicher“ und möglicherweise ein „unbilliger“ Spielraum gelassen wird. Die betroffenen Unternehmungen, denen die Beweislast auferlegt ist, werden somit auf die Hoffnung verwiesen, daß die Behörde, die über sie entscheidet, intelligent und wohlgesinnt sein möge.

Den daraus erwachsenen Bedenken trägt der Regierungsentwurf bis zu einem gewissen Grade Rechnung, indem er die Bundeskartellbehörde aus Mitgliedern zusammensetzt, die, wie die Richter, auf Lebenszeit ernannt werden, und die Entscheidung über Beschwerden nicht mehr wie in früheren Entwürfen dem Bundes- und den Landes-Wirtschaftsministern überläßt, sondern den Oberlandesgerichten und dem Bundesgericht überträgt. Das ist eine Annäherung an die amerikanische Regelung, erfreulich insofern, als sie das Schicksal der betroffenen Unternehmungen nicht den wechselnden Auffassungen der Regierungskoalitionen überläßt. Sie ist aber nicht ohne Bedenken, weil das System der deutschen Rechtspflege ein anderes als das der amerikanischen (oder englischen) ist. In Deutschland entscheidet der Richter vor allem nach dem Gesetz, das daher möglichst genaue Definitionen enthalten muß, in Amerika entscheidet er nach der „rule of reason“, womit er die Kompetenz gelangt, den vom Gesetzgeber leer gelassenen Raum mit seiner Entscheidung selbst aufzufüllen. Eine „unbillige“ (unreasonable) (Beschränkung, das sagt dem amerikanischen Richter viel mehr und vielleicht etwas ganz anderes als dem deutschen Richter, und die Tatsache, daß ein einziger amerikanischer Stahlkonzern weitaus mehr Stahl erzeugt als die gesamte, im mühsamen Entflechtungsprozeß begriffene deutsche Stahlindustrie zusammengenommen, zeigt, was immerhin amerikanischen Richtern als reasonable erscheinen mag.

Ein Kartellgesetz ist gewiß notwendig, und kein moderner Staat kann ohne ein solches auskommen. Aber es muß behutsam und mit dem Vorbehalt gehandhabt werden, daß die Gesetzgebung dazu da ist, Produktion und Lebensstandard zu fördern, nicht aber zu behindern. Die Aufgabe kann nicht sein, in Tradition gewachsene Zusammenschlüsse zu zerschlagen, die selbst das strenge Kartellrecht der Besatzungsmächte überstanden haben. Monopole und marktbeherrschende Unternehmen sollen gewiß daraufhin kontrolliert werden, ob sie ihre Stellung nicht durch Preisdiktate mißbrauchen. Was aber vermieden werden muß, das ist, daß sich eine neue Bürokratie breit macht, die all die Unternehmung gen zwiebelt, die einer „Erlaubnis“ bedürfen.