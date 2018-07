Von Jan Molitor

Das Eisballett des berühmten Paares Maxi und Ernst Baier, das in einem großen Zeltbau auf dem Hamburger Gartengelände "Planten und Blomen" zu sehen ist, erregt die Bewunderung der sportbegeisterten Massen und stiftet Unruhe in den Gemütern der Kunstfreunde. Es sind nicht die Baiers allein, die auf dem beleuchteten Podium einer künstlichen Eisfläche einherschwingen – es wirken Eisläufer mit, die ebenfalls Meistertitel tragen und deren Namen in der Sportwelt bekannt sind: Lydia Veicht, Gudrun Olbricht, Inge Wolfsteiner, Günther Lorenz, Erich Zeller, Leopold Bierer, dazu ein phänomenaler Gast aus der Fremde, ein Harald Kreutzberg auf Schlittschuhen, nämlich der kanadische Kunstläufer Frank Sawers, obendrein eine Gruppe von gutgewachsenen jungen Mädchen und jungen Männern. Mit einem Prolog, der eine Rahmenhandlung schildert, beginnt es... Beginnt was? Sport oder Spiel? Es beginnt ein Spiel aus Sport und Kunst.

Der klassische Göttervater Zeus, der sich von Hera betrogen weiß, schickt den Götterboten Hermes aus, eine würdige Geliebte zu suchen. Was diese Einleitung bedeuten soll, wird alsbald klar: an ihr ist wie an einem goldenen Haken der "rote Faden" aufgehängt, der lose Episoden zusammenhält, lose Szenen einer Revue; denn Hermes sucht in Afrika, in Holland, im Orient, am Nordpol, in Spanien. Er gerät in ein modernes Filmatelier und endlich in die Unterwelt, an einen turbulenten Ort, wo allein Zeus noch Ordnung stiften kann. Eine einfältige Revuehandlung? Bei Zeus, man sah schon einfältigere! Und man weiß: Bei einer Revue kommt es auf das Wie und nicht so sehr auf das Was an! Überraschend prägnant und geschmackvoll ist schon die Musik, die Bernd Kampka komponierte und dirigierte. Sie begleitet mit modernen Rhythmen die antike Götterwelt, die auf Stahlschienen läuft. ‚Was ist davon zu halten?‘ so fragen unruhig die Kunstfreunde, während die Sportfreunde arglos genießen ...

Der Eislauf ist jener Sport, der, wenn er in höchster Meisterschaft ausgeübt wird, schon ohnehin eine große ästhetische Wirkung hat. Maxi und Ernst Baier, dazu als Dritter im Bunde der ideenreiche Günther Lorenz, sie haben die Gesetze des Solo- und Gruppentanzes auf den Eislauf übertragen, wobei sowohl das klassische Ballett als auch der Gesellschaftstanz und nicht zuletzt der Ausdruckstanz gewisse Stilarten herleihen müssen. ‚Ja, darf das denn sein?‘ fragen die Ästheten.

Sport – gesteigert – ergibt Artistik. Und wirklich ist beispielsweise der Kanadier Frank Sawers, den man früher schon in Deutschland als Star einer internationalen Gruppe bewundern konnte, damals durchaus als Artist aufgetreten. Hier aber ist er ein Künstler, der – auf Stahlschienen gleitend – seelische Erlebnisse auszudrücken, mitzuteilen vermag. Und der Zuschauer, den das künstliche Werkzeug an seinen Füßen, der Schlittschuh, stört, der mag sich sagen, daß der Ballettschuh einer Primaballerina mit seiner unsichtbaren Stahlplatte, die den Spitzentanz erlaubt, auch ein künstlich-technisches Ding ist.

Daß die Wandlung des Eisartisten Sawers zum Eistänzer so sichtbar zutage tritt, ist sicherlich das Werk der Baiers. Maxi Baier hat die Kostüme entworfen, die stilbewußten Geschmack verraten; Ernst Baier, der weltberühmte, hat gewiß mit untrüglichem Instinkt geahnt, daß die große Ruhe, die schwerelose Eleganz seines Eislaufstils Möglichkeiten eröffneten, die bei höchster Körperbeherrschung den Punkt erreichen, wo über Sport und Artistik hinaus die Kunst beginnt. Hier wurde die "Kür" zum Tanz, in dem schöpferische Phantasie sich strenge graziöse Formen schuf, einmalige, nämlich persönliche Formen.

"Olympische Reise" heißt die Eisrevue, die noch in vielen anderen Städten zu bewundern sein wird und die wirklich bewundernswert ist, weil die Freunde des Sports und die Freunde der Kunst diesmal nicht, wie sonst so oft, aneinander Anstoß nehmen. Die einen wie die anderen, die naiv wie die bedachtsam Genießenden, hier können sie einander begreifen.