Von Hartwig Obst

Der große österreichische Prosadichter Hermann Broch, zuletzt Gastprofessor an der Yale-Universität in New Haven, ist dort fünfundsechzigjährig gestorben.

Wenn sich der Roman dieses Jahrhunderts nicht auf die Protokollierung der gepeitschten Existenz reduzieren wollte, mußte er inhaltlich weltumfassend werden. Es galt, die zersplitterte Welt zu dichten. Joyce und Proust taten das mit den Instrumenten der Psychologie und Biologie. Die beiden Österreicher Broch und Musil dagegen, die „verschütteten“ Großen der deutschen Sprache, waren Akademiker des mathematischen Faches, und der Geist dieser Wissenschaft öffnete ihnen den Weg zu metaphysischen Problemen. Hermann Broch selbst (geb. 1886) war bis 1928 Leiter eines Textilkonzerns und veröffentlichte mit sechsundvierzig Jahren seinen ersten Roman. Wie Musil mußte er 1938 emigrieren, gab sein Hauptwerk, den „Tod des Vergil“, mit Hilfe eines amerikanischen Stipendiums heraus und erlangte eine Professur für Massenpsychologie an der Universität Princeton.

Aus dieser neuen Heimat erreichte uns jetzt, kurz vor seinem Ableben, sein letzter Roman „Die Schuldlosen (Willi Weismann – Verlag, München), eine Neuerwerbung von früher erschienenen Novellen um das Thema der politisch „Schuldlosen“, der bürgersatten Gleichgültigkeit, die am Rande der Katastrophe ihr Schäfchen ins trockne bringt. An diesem Werk erweist sich am klarsten Brochs konstruktive Methode, die sich nicht mit einem Bilderbogen begnügt, sondern die jeweilige Episode in kaskadenartigen Traumreden widerspiegelt. Es ist der typische Brochstil, und diese Methode unterscheidet ihn von Musil, dessen „Mann ohne Eigenschaften“ seine mathematische Nüchternheit und Kühle niemals ins Ungeheure ausbrechen läßt, zu Begegnungen mit der Liebe, dem Tod, der Heiligkeit an sich.

Um den flimmernden „Weltalltag der Epoche“ einzufangen, bediente sich Broch bereits in der Trilogie „Die Schlafwandler (1931/1932) des Stationenschemas. In drei Figuren, dem wilhelminischen Offizier v. Pasenow, dem Buchhalter Esch und dem Deserteur Huguenau wird der Prozeß der „unabwendbaren Verstummung“ des Menschen mit den Jahreszahlen 1888, 1903 und 1918 umrissen. Unter ihnen triumphiert Huguenau, Mörder und Denunziant, der Meister des „sachlichen“ Jahrhunderts.

Ein blasses Gemälde der erschütterten Zivilisation würde aber Broch nicht aus der Reihe der französischen Mammutzyklisten heben, die von Duhamel bis zu Romains um eine kulturphilosophische Schilderung des Weltkrieges sich abmühen. Der später in Thomas Manns „Lotte“ aufgenommene Kunstgriff, die Spiegelbilder prismatisch zu sammeln, bringt eine großartige Vertiefung in die Trilogie. In der den dritten Band füllenden rhythmisch aufgespalteten Essayfolge „Der Zerfall der Werte“ wird die nihilistische „Wertfreiheit“ Huguenaus, das anarchische Taumeln des hilflosen Krämergeistes Esch von der sozialdemokratischen Redaktion zur religiösen Sekte in die historische Tiefe geschraubt und dann in geradezu mathematischen Gleichungen zu den „Privattheologien“ der Gegenwartsmenschen hingeleitet.

Ganz entsprechend seiner mathematischen Schulung äußert Broch seine Theodizee an dem Punkt, wo auch Musil im Gespräch zwischen Törless und Beineberg („Die Verwirrungen des Zöglings Törless“) mit der Frage nach dem metaphysischen Grund der Wurzel aus – das sichere Glaubensgefühl zertrümmert. Für Broch stellt sich das Problem durch die endlose Anwendung von Frageketten: „Die Kosmogonie ruht nicht mehr auf Gott, sondern auf dem Bewußtsein, daß jede Lösung bloß als Selbstlösung gilt und nichts übrig bleibt als der Akt des Fragens als solcher.“ Kritiker, die 1932 unter dem Eindruck der Wertzerfallsspekulationen von einer „Intelligenz, die wahrhaft. des Teufels ist“ sprachen, übersahen, daß der Intellektualismus Brochs überspielt wird von ständigen Berührungen mit dem Absoluten im Hymnus. Esch, der in seinem Opferkult der echten Entscheidung ausweicht, der Mitschuldige an der Emanzipation der Materie, weiß: „Der Mann, der in weiter Ferne nach der Heimat seiner Kindheit sich sehnt, steht am Beginn des Schlafwandelns“, ihn, den vor Heimweh Machtlosen, überflutet die Wirklichkeit. Aber zugleich kann in ihm der Glöckner der Versöhnung erstehen. Die alte Gewißheit des Novalis, daß der Heiland nur im Nächtigen, ja in der Vernichtung sich offenbaren kann, gewinnt hier Aktualität, denn „jeder trägt das Fünklein im Seelengrunde“, das vereint, weil das Evangelien- – wort (mit dem auch die schmerzvolle Trilogie schließt) über dem Chaos schwebt: „Tu dir kein Leid an, denn wir sind alle noch hier.“