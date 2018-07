Der Obergefreite Felix Hartlaub, Historiker und Dr. phil., abkommandiert ins Führerhauptquartier, um am Kriegstagebuch zu arbeiten, war inmitten von Stabsoffizieren und Stabshelferinnen, für die ein Mann kein Mann ist, wenn er nicht die roten Streifen trägt, der einzige ohne Offiziersrang. Die Aufzeichnungen, die er damals machte („Von unten gesehen – Impressionen und Aufzeichnungen“, K. J. Koehler Verlag, Stuttgart, 156 S.), gab Geno Hartlaub, die Schwester des in den letzten Kämpfen um Berlin Vermißten, heraus. Sie hat nichts verändert und deshalb wirkt manches stichwortartig, was der Verfasser sicher überarbeitet hätte, hätte er noch Gelegenheit dazu gehabt. Es ist überhaupt die Frage, ob er diese Aussagen heute veröffentlichen würde, wenn er noch lebte. Denn sie geben auf manchen Seiten (wahrscheinlich ungewollt) einen Einblick in das intime Leben eines Mannes, der als seelisch differenzierter Mensch im Kampf gegen die „äußere Herrlichkeit“ und gegen die eigene Eitelkeit eine oft tragische Figur abgibt.

Wie schlimm kann der Schein des äußeren Lebens einen Intellektuellen treffen und verändern, wenn man ihn zwingt, ständig darin zu leben! Was hilft’s dem Dr. phil., daß er des Abends in seinem Zimmer einsichtige Worte über den ganzen Lug und Trug schreibt; er ist selbst noch zu jung, als daß er die Theorie vom Schein der äußeren Welt auch persönlich ganz erfahren hätte. Er weiß wohl, daß nicht allzuviel mit den Männern und Frauen des Führerhauptquartiers los ist, die in seinen Gesichtskreis treten. Aber das ist eine Erkenntnis seines Bewußtseins und nicht eine Erfahrung seiner Existenz. Deshalb muß es ihn bekümmern, wenn sie ohne ihn trinken und schlafen. Aus solcher Kümmernis wächst der Minderwertigkeitskomplex des zart-geistigen Unbefugten gegen die Befugten. Hartlaub rettet sich in seinen Aufzeichnungen oft in Snobismus und krampfhafte Ironie. Im übrigen schwankt sein Lebensgefühl zwischen zurechtgezimmertem Hochmut als einzige Möglichkeit für ihn, das Leben im Hauptquartier zu ertragen, und fast jungenhafter Bitterkeit, in der der Obergefreite den Fluch, unter Männern ein Akademiker zu sein, Gott sei Dank auch noch von anderen Seiten betrachtet und sich beispielsweise ausmalt, wie es nach dem Krieg sein wird: denn dann wird der Dr. phil. wieder höher im Kurse stehen als der Hauptmann.

Es war ein Akt ungewöhnlicher, bloße Pietät weit übersteigender Redlichkeit, dieses Dokument herauszugeben. P. H.