Wiesbaden, Anfang Juni

Die Internationalen Maifestspiele haben die gastliche Badestadt am Taunus und am Rhein vier Wochen lang in einen Taumel von Empfängen und Banketten, Fahnen und Autokolonnen versetzt. Ähnlich attraktive Effekte vermag auch eine wohlorganisierte Industrieausstellung zu erzielen. Ein Opernfest aber ist keine Opernmesse. Der künstliche Aufwand darf den künstlerischen Ertrag nicht überwiegen.

Wäre ein Preis für das beste europäische Opernensemble zu vergeben gewesen (der bei den Maifestspielen an den Historiker Hans Freyer vergebene „Kulturpreis der Stadt Wiesbaden“ stand nur im zeitlichen Zusammenhang mit den Festspielen), so hätte man ihn der Opera di Roma oder der Wiener Staatsoper zuerkennen müssen. So, wie dort der Genius Verdis in einer monumentalen und strahlenden „Aida“, in einem gebändigten „Simone Boccanegra“ unter Oliviero de Fabritis’ Stab im natürlichen Belcanto göttlicher Stimmen für italienisches Wesen zeugte, so brachte hier Karl Böhm mit „Zauberflöte“ und „Figaro“ eine schlechthin vollendete Wiener Interpretation Mozarts. Diese Höhe reifer Opernkunst vermochten die beiden Strauß-Inszenierungen, „Die Frau ohne Schatten“ des Hessischen Staatstheaters (in der Inszenierung Köhler-Helffrichs) und „Arabella“ des Züricher Stadttheaters (dank der bezaubernden Lisa della Casa in der Titelpartie) zuweilen zu erreichen. Die übrigen Ensembles näherten sich ihr nur selten.

Da „Festival Ravel“ der Pariser Opera Comique, ein musikalisch-pantomimisches Mosaik ohne rechte Substanz, enttäuschte künstlerisch ebenso, wie zuvor das Gastspiel des spanischen Gran Teatro del Liceo. Nur der Tanzabend des Pariser Ensembles entschädigte mit einer Ballettpantomime „Das Lied des Ungeliebten“ in hoher Schule des Balletts. Den Weg in die jüngste Zeit wagte als einziges Opernensemble die English Opera Group mit Benjamin Brittens Oper „Raub der Lucretia die freilich in Deutschland nicht mehr unbekannt ist.

Die Idee des internationalen Opernwettbewerbs, bei dem die europäischen Ensembles geschlossen einander gegenübertreten, kann den Internationalen Maifestspielen Weltrang sichern. Sie müßte nur in den kommenden Jahren noch deutlicher herausgearbeitet und gegen die Verlockung des bloß Attraktiven verteidigt werden. Hierbei sollte auch die neueste Produktion stärker zu Worte kommen. Guenther Grothus