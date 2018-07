In dem Artikel unseres westdeutschen Korrespondenten in der vorigen Ausgabe ist die Eignung der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KW) für die Verwaltung der als Selbsthilfe von der Industrie aufgebrachten Aufbringungsumlage deshalb bezweifelt worden, weil die Kreditanstalt ein öffentlich-rechtliches und zur Planung neigendes Institut sei, das auf „amerikanische Anregung gegründet wurde.“ Einer der Verfasser des noch vom Wirtschaftsrat erlassenen Gesetzes über die Gründung der Kreditanstalt für Wiederaufbau schreibt uns hierzu:

Nein, Amerikaner haben nicht gerade als Partner an der Wiege der Kreditanstalt für Wiederaufbau gestanden. Im Gegenteil, die Vertreter der USA in Frankfurt machten ein sehr bedenkliches Gesicht, als der Finanzausschuß des Wirtschaftsrates mit der geplanten Satzung herauskam, vermutlich weil sie „den Braten rochen“ und ein Attentat auf den amerikanischen Geldbeutel befürchteten. Allenfalls, so hieß es, seien die USA bereit, denselben Betrag für deutsche Investitionen beizusteuern, der vorher aus deutschen Quellen aufgebracht sei. Deshalb nennt die Satzung der KW die deutschen Geldquellen (innerdeutsche Obligationen, Darlehn der öffentlichen Hand) vorweg und die Verwaltung der Marshall-Gelder erst an dritter Stelle. Gerade hier ist die Satzung freilich nur Papier geblieben. Der deutsche Kapitalmarkt hat wegen des zwangswirtschaftlich niedrig gehaltenen Zinsfußes versagt, und die Finanzierung der deutschen Investitionen wäre böse abgelaufen, wenn nicht die Marshall-Hilfe die Lücke gefüllt hätte. Der Kreditstatus der KW weist Ultimo 1950 2150 Mill. ausländische und 600 Mill. deutsche Mittel aus. Auch wenn die Marshall-Hilfe – vielleicht – in einem Jahr abläuft, wird dieser auf viele Jahre in der deutschen Wirtschaft investierte Betrag sich als fruchtbar erweisen. Wir hoffen, daß sich die USA eines Tages – wie beim englischen Beispiel – mit einer nominellen Rückzahlung begnügen; der Rest der allmählich aus den Investitionen zurückfließenden Beträge könnte dann etwa die schmalen Mittel des Lastenausgleichsfonds ergänzen. Ein marktwirtschaftlich denkendes Deutschland, das die volkswirtschaftliche Leistung und die internationale Hilfsbereitschaft Amerikas anerkennt, hat darauf am ehesten Aussicht. Daran ist nicht zu zweifeln.

Deshalb hat sich die Mehrheit im Wirtschaftsrat die Kreditanstalt für Wiederaufbau auch nicht als planwirtschaftliche Lenkungsmaschine gedacht, Aber ist sie das eigentlich geworden? Die Provenienz des Vorsitzenden des Verwaltungsrates, Schniewind, und der unter der Führung von Abs und Neubauer stehende Vorstand sprechen nicht gerade dafür. Man sollte auch darüber lieber nicht zu viel reden; die latenten Gegenkräfte könnten nur zu schnell auf den Plan gerufen werden. „Gelenkt“ hat übrigens die KW die ausländischen Kredite nicht, sondern das Wirtschaftsministerium, das der KW Prioritätslisten gab. Die Kreditanstalt hatte dann die vom Ministerium Erhard Volkswirtschaftlich vorgeprüften Kreditanträge bankmäßig zu bearbeiten, welcher Aufgabe sie sich angesichts des außergewöhnlich hohen Kreditvolumens von fast drei Mrd. mit bemerkenswerter Unauffälligkeit entledigt hat.

Ob die Kreditanstalt für Wiederaufbau oder die der deutschen Wirtschaft eigene Industrie-Kreditbank in Düsseldorf die Aufbringungsumlage der Industrie bearbeiten soll, ist eine technische Frage, die die deutsche Öffentlichkeit kaum interessiert. Aber schon jetzt hat die Auseinandersetzung hierüber ungebetene Gäste ins Haus gerufen. Die Umlage werde mit Hilfe des Finanzministeriums oder anderer öffentlicher Stellen eingezogen: die Verteilung sei daher Sache des Staates (des Wirtschaftsministeriums, des Parlamentes, eines Parlamentsausschusses?), so heißt es. Daß der Donner dreinschlage – irgendwie müssen doch wohl die Geber dieser freiwilligen Darlehn ein Wort mitzureden haben. Daß sie sich dabei vom Ministerium Erhard sachgemäß beraten lassen werden, braucht man doch wohl nicht von vornherein in Zweifel zu ziehen. G. B.