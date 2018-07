Daß Etatberatungen zuweilen mehr von den Imponderabilien der Parteipolitik als von den Erfahrungssätzen der Mathematik und Statistik bestimmt werden, hat uns mit eindringlicher Anschaulichkeit die letzte, abwechslungsreiche Phase der Koalitionsberatungen über den Bundeshaushalt gezeigt. Wochenlang hatte uns von der Bühne des Finanzministeriums wie aus dem Presse-Orchester der furchterregende Refrain entgegengeklungen: 3,8 Mrd. DM Fehlbetrag, vorausgesetzt, daß die Besatzungskosten (nun auch Sicherheitsbeitrag genannt) mit 6,3 Mrd. DM – wie es Schaeffer tat und nicht mit 9,3 Mrd., wie es bei Aufrechterhaltung sämtlicher Forderungen der Alliierten der Fall gewesen wäre – anzusetzen sind. Und nun teilte der Bundesfinanzminister der Presse mit, der Bundesetat sei Ausgeglichen und für die nach dem 31. März durch zusätzliche Parlamentsbewilligungen angefallenen oder noch zu erwartenden Mehranforderungen sei auf einem Nachtragsetat auch bereits die notwendige Deckung vorhanden.

Wie kam es zu dieser Überraschung? Es war teils einfach, teils etwas kompliziert: 2 Mrd. DM wurden von dem Fehlbetrag weggestrichen durch Einsparungen oder Umdispositionen. So ließ man beispielsweise die geplante Aufbesserung der Beamtenpensionen fallen, strich die Tabaksteuer-Reform, die etwa 300 Mill. DM gekostet hätte, und setzte die etwa 500 Mill. des Bundesbeitrages für den sozialen Wohnungsbau auf den außerordentlichen Etat. Durch die Verzögerung der 25prozentigen Rentenerhöhung um zwei Monate werden schätzungsweise 160 Mill. erspart. Mit einer Reihe anderer Abstriche macht das alles zusammen 2 Mrd. DM aus. Das dann noch verbleibende Defizit von 1800 Mill. wird ebenfalls verhältnismäßig einfach „weggezaubert“: 500 Mill. Einsparung am Besatzungsetat – ein großer Teil der restlichen Besatzungskosten soll offenbar durch Anleihen gedeckt werden (inländische oder ausländische? –, 400 Mill. werden von dem Posten Rentenerhöhung abgestrichen (einerseits durch einen Beitrag der Sozialversicherungsanstalten, andererseits durch Ersparnisse bei der Arbeitslosenfürsorge), 300 Mill. sollen mehr hereinkommen an Steuern. Man schätzt nämlich die erwartete Steigerung des Sozialprodukts auf 10, nicht wie vordem auf 8 v. H. gegenüber dem vorigen Etatsjahr. (Dies gehört zum Kapitel der komplizierten Seite der Überraschung.) Dann bleibt aber noch immer ein Fehlbetrag von 600 Mill. Die Hälfte davon wird auf einem „Weg, der nicht auf steuerlichem Gebiet liegt“, wie sich der Bundesfinanzminister orakelhaft ausdrückte, weggeschafft. (Sind das wieder Anleihen? Wenn ja, von wem?) Die dann noch verbleibenden 300 Mill. werden durch die Sonderumsatzsteuer (jetzt Luxussteuer genannt) oder durch eine andere, vom Kabinett beschlossene, aber von Schaeffer noch nicht bekannt gegebene „neue Einnahme“ gedeckt. Die Sonderumsatzsteuer hat also nicht nur ihren Namen, sondern auch zwei Drittel des ihr zugedachten Umfangs verloren. Ein Schrumpfgebilde, das seinem geistigen Vater schon viel Verdruß bereitet hat. Und man versteht dessen: schmerzlich-wehmutsvolles Bekenntnis: er beneide seinen englischen Kollegen, den Schatzkanzler, der seinen Haushaltsplan nicht einen Tag früher bekanntzugeben pflege, als er ihn dem Parlament vorzulegen habe. Denn wenn zu viele Interessenten mitkochen, wird auch der beste Finanzbrei verdorben...

Vorweg wurde in einem erbitterten Ringen im Parlament das Einkommen- und Körperschaftssteuer-Änderungsgesetz behandelt. Um drei Punkte stritt man am heftigsten: um die Offenlegung der Steuerlisten, die Streichung der Abzugsfähigkeit von Bewirtungsspesen (beides in zweiter Lesung beschlossen, in dritter wieder aufgehoben), und um die Zusammenveranlagung von Ehegatten in unselbständiger Arbeit. Die Abzugsfähigkeit von Bewirtungsspesen wird nun durch eine Rechtsverordnung geregelt werden. In der Frage der Zusammenveranlagung von Eheleuten kam es in der dritten Lesung zu einem von der SPD vorgeschlagenen Kompromiß: die Zusammen Veranlagung geschieht erst, wenn die beiden Einkommen zusammen mehr ausmachen als 600 DM monatlich. Der Beschluß wurde nur mit einer Stimme Mehrheit gefaßt, und auch der im letzten Augenblick herbeigeholte Bundeskanzler konnte durch seine Abgeordneten-Stimme dieses Resultat nicht beeinflussen. In der Debatte um das Für und Wider der Zusammenveranlagung wurde das ganze Repertoire der Staatsrechtler wie der Versammlungsredner aufgeboten. Und in der Hitze des Parlamentsgefechts unterlief einer sonst sehr gewandten Sprecherin der (humorvoll aufgenommene) falsche Zungenschlag: „Ich bin gegen die Zusammenlegung von Mann und Frau.“ R. Strobel