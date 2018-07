Im Münchner Ateliertheater, vier Stock hoch in einer Schwabinger Etagenwohnung, sitzt man den Gestalten und Begebenheiten auf der winzigen Bühne beklemmend nahe. Man ist dort nicht nur Zuschauer wie sonst, sondern wird unmittelbar zum Zeugen oder Mitbetroffenen. Daher rührte die erschütternde Wirkung, die Sartres „Huis clos“ auf die Anwesenden gemacht hat. Als das Stück später in gleicher Besetzung auf die normale Bühne der Kammerspiele kam, wollte sie sich nicht mehr einstellen.

In der deutschen Erstaufführung des Einakters „Zimmer 29“ von Guy Verdot wollte eine Besucherin dem ersten Auftretenden das Abendblatt abkaufen. Er kam nämlich als Zeitungshändler in die Theaterstube herein und rief vor dem Vorhang den Bericht über den Doppelselbstmord im Stundenhotel aus, dessen Augenzeugen wir hernach erst werden sollten. Die Besucherin entschuldigte sich damit, daß sie halt vom Lande sei. In vergangenen Zeiten ist es vorgekommen, daß die Zuschauer nach der Aufführung eines Mysterienspieles ins Kloster gingen oder ihr Geld den Armen schenkten. Solche Zuschauer gibt es nicht mehr, aber welche verzaubernde Gewalt noch immer vom Theater ausgehen kann, dafür war dieser Auftakt doch ein rührendes Beispiel. Das Publikum saß denn hernach auch mäuschenstill auf seinen Bänken, obwohl Beate von Molo, die ausgezeichnete Regisseurin von Stücken, die gut in ihre Spielstube passen, diesmal auf einen allzu locker angerührten Quark hereingefallen war.

Aber wie dem auch sei, gegen das echte Theater gibt es zunächst keinen Widerstand. Und dies war besessenes Theater, allein durch die beklemmende Eindringlichkeit von Sibylle Schmitz, die eine des Lebens satte, am Rande ihres Daseins angelangte Frau zu spielen hatte. Eben saßen wir noch in Schwabing, in einer Kunstscheune unter dem Dach, so skeptisch wie der sonderbare Ort es mit sich brachte, und gleich danach waren wir wahrhaftig in Paris, alle miteinander, in einem Stundenhotel von schauerlicher Eindeutigkeit, in dem es bis auf die gewissermaßen klinische Ausstattung eines solchen trübseligen Unterschlupfs an nichts fehlte. Ein winziger Prospekt nur hinter den gefächerten Schlagläden mit dem angedeuteten Blick in eine Gassentiefe, und das Gedudel und der Lärm von dort herauf, aber wir waren wieder einmal dort, und dann diese ungewöhnliche Darstellerin, mit ungeheurer künstlerischer Energie völlig entrückt in ihre fatale Rolle! Eine tonlose, kaum mehr modulierende Stimme, ein maskenhaft erstarrtes Angesicht, weder gut noch böse, mit leergeweinten Augen, erloschen und ausgebrannt, verzweifelt im vollen Sinne des Wortes, nämlich von Zweifeln längst umgebracht, bevor ihr einstiger Liebhaber, den sie nicht mehr lieben kann, weil sie nicht mehr lieben, das heißt leben mag, endlich doch die Waffe erhebt.

Dazwischen gibt es ein quälendes Her und Hin von allerhand aufgebrachten oder auch nur niederträchtigen gegenseitigen Bezichtigungen und Kränkungen bis ins Mark, die sich noch einmal in die Gespenster von Küssen und Umarmungen verwandeln. Peinigende Szenen, deren Zeuge man nur mit äußerster Verlegenheit würde, stünde in Sibylle Schmitz nicht doch ein wahrer Mensch mit seinem grausigen Jammer auf der Bühne.

So kommt, was uns peinigt, allein auf das Konto von Guy Verdot. Wir lesen, daß er gerade vierundzwanzig Jahre alt ist und mutmaßen, daß er es seinem Meister Sartre etwas vor der Zeit nachtun wollte. Kaum ist der Vorhang unten und der Bann von uns gewichen, so rechnen wir ihm denn auch augenblicklich auf, wie leidig er an der Oberfläche verblieben ist, und daß wir durch ihn allein nicht mehr vom Menschen erfahren hätten, als was im eingangs feilgehaltenen Boulevardblatt auch zu lesen gewesen wäre. Aber er ließ uns den Abend nicht gänzlich verloren erscheinen, daß wir eben doch im Theater gewesen waren, wie die Dame vom Lande, die sich das Blatt denn auch gleich kaufen wollte. Paul Alverdes