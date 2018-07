H. M. W. Wien, Anfang Juni

Das Ergebnis der Präsidentenwahl, das den bisherigen Bürgermeister Wiens, den ehemaligen General Theodor Körner, zum neuen Hausherrn der Hofburg macht, hat fast alle Voraussagen ad absurdum geführt. im ersten Wahlgang hatte der konservative Kandidat Gleißner noch mit 40 000 Stimmen vor dem Sozialisten Körner geführt. Daneben hatte es zwei kleinere Gruppen gegeben, nämlich 200 000 Kommunisten und 660 000 Wähler des Innsbrucker Professors Breitner. Breitner trat als unparteiischer Kandidat auf, wurde aber gemanagt vom Verband der Unabhängigen (VdU), in dem sich die unzufriedenen Bürgerlichen mit vielen ehemaligen Nazis zusammengefunden haben. Für den zweiten Wahlgang gaben die Kommunisten die Parole aus, den Sozialisten Körner zu wählen; eine Direktive, die mit vollkommener Disziplin in allen Wahlkreisen befolgt wurde. Trotzdem hatte die katholische österreichische Volkspartei mit einem sicheren Siege ihres Kandidaten Gleißner gerechnet, weil man allgemein annahm, die Wähler Breitners – die durchweg bürgerlichen und bäuerlichen Schichten angehören – würden für Gleißner stimmen.

Diese Gewißheit hat offenbar Gleißner veranlaßt, auf einen Fragebogen, der ihm vor dem Zweiten Wahlgang vom VdU überreicht wurde, höchst unbekümmert zu antworten; er begnügte sich mit der Feststellung, daß die meisten Fragen des VdU nicht vom Bundespräsidenten, sondern von der Regierung und vom Parlament beantwortet werden müßten. Dies scheint den VdU und seine Anhänger verärgert zu haben, und so blieb die Parole, für Gleißner zu stimmen, aus; damit war die Entscheidung gefallen. Etwa ein Viertel der Breitner-Wähler gab im zweiten Wahlgang leere Stimmzettel ab, ein Teil stimmte offensichtlich sogar für Körner, der vom VdU wahrscheinlich mehr Stimmen erhielt als von den Kommunisten.

Dieser Vorgang ist charakteristisch für die österreichische Situation. Das Land hat seit 30 Jahren immer stabile Wahlergebnisse gehabt, In 80 Prozent aller Stimmen hatten sich immer, mit geringen Schwankungen, die etwa gleichstarken Sozialdemokraten und die Christlichsozialen (Ö. V. P.) geteilt, der Rest war stets auf die sogenannten nationalen Parteien gefallen: früher die Großdeutsche Volkspartei und den Landbund, Ihrer Tradition nach waren diese Parteien immer liberal und in einem gewissen Maße laizistisch, ja antiklerikal. Gleichwohl standen sie fast während der ganzen Zeit der ersten Republik mit den Christlichsozialen in einer „antimarxistischen“ Koalition. Ihre antiklerikalen Gefühle, die sich gewiß nicht gegen die ausgezeichnete Person Gleißners, sondern gegen seine Partei richten, scheinen nun bei der Präsidentenwahl den Ausschlag gegeben zu haben. Die Erbschaft dieser Gruppen hat nach dem Kriege der VdU angetreten, verstärkt durch Nationalsozialisten, die man unter den Breitner-Wählern auf etwa 100 000 schätzt. Sie waren es. offenbar, die die meisten ungültigen Stimmzettel abgegeben haben, von denen manche überaus grobe Sprüche trugen.

Wie die Dinge liegen, steht aber der Niederlage der Konservativen kein echter Sieger der Sozialisten gegenüber. Und es ist ein keinesfalls gesunder Zustand, daß die 660 000 Breitner-Wähler beim zweiten Wahlgang nicht für eine Sache, nicht für einen Kandidaten, sondern gegen eine Sache und daher auch gegen einen Kandidaten stimmten, dessen hervorragende Qualitäten sie an sich anzuerkennen bereit waren. Bedenklicher noch ist der Umstand, daß die Sozialisten ihren Triumph nur mit Hilfe der Kommunisten erzielen konnten. – Wann wird das nächste Mal diese Versuchung auftauchen?