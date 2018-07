Das deutsche PEN-Zentrum ist schließlich und endlich kein beliebiger Klub von Schriftstellern, sondern das Glied einer fast über die ganze Erde verbreiteten Gesellschaft geistig interessierter Menschen und verdient deshalb mit Recht nicht nur die öffentliche Anteilnahme an seinen Geschicken (und Ungeschicken), die ihm erwiesen worden ist, sondern auch eine pflegsame Behandlung als eines der ersten neuen Verbindungsstücke zwischen Deutschland und dem Ausland – solange das (was Gesamtdeutschland betrifft) noch irgend geht. Manche haben schon gemeint, es gehe nicht mehr, und haben die Tür des Tagungszimmers laut hinter sich zugeschlagen und damit ein beträchtliches Beifallsecho geweckt, während sie sehr wahrscheinlich, wenn sie im Zimmer geblieben wären, die ganze jetzt entstandene Kalamität hätten verhindern können. Das Interesse der Öffentlichkeit hat sich daran entzündet, daß auf der letzten Tagung in Wiesbaden ein hoher Funktionär der sowjetdeutschen Regimes zum Mitpräsidenten wiedergewählt worden ist. Dies wird von ihr mit Recht als ein peinlicher „Brückenschlag“ empfunden, und in der Tat hat hinter dieser Wahl das grundsätzliche Problem gestanden, ob eine Gesellschaft, die die Freiheit des Geistes zu verteidigen vorgibt, noch mit einem Anhänger des Totalitarismus zusammen arbeiten und sich gar von ihm repräsentieren lassen kann.

Was zunächst das Symptom, nämlich die Wiederwahl J. R. Bechers, betrifft, so war die Versammlung in Wiesbaden stark belastet durch die Tatsachen, daß Becher sich zweimal erfolgreich für die Rehabilitierung der innerdeutschen Schriftsteller im Ausland eingesetzt hat und daß er von der internationalen PEN-Zentrale gewissermaßen als Vertrauensmann in die deutsche Tochtergruppe delegiert war. Außerdem stellte sich heraus, daß die Verbindung mit den mittel- und ostdeutschen Autoren nur über seine Person aufrechterhalten werden konnte, und die Mehrheit war sich allerdings nicht darüber klar, daß Becher in Wahrheit kein Vertreter dieser Kollegen ist, sondern Funktionär der SED.

Gleichzeitig mit der Wiederwahl Bechers stand aber eine grundsätzliche Frage zur Entscheidung, nämlich die nach der Vereinbarkeit des PEN-Prinzips mit dem Totalitarismus überhaupt; und hier versetzte die Charta selbst die Klubmitglieder in ein Dilemma, das dem Unentschlossenen oder Widerstrebenden dauernd ein willkommenes Hindernis bietet: sie fordert nämlich von den Mitgliedern sowohl die unbedingte Verteidigung der freien Meinungsäußerung als auch die Hintansetzung politischer Gegensätzlichkeiten. Was ist, wenn beide Pflichten kollidieren? Nicht jeder auf der Tagung war gewillt oder schon so weit aufgeklärt, um zu erkennen, daß im Totalitarismus das Politische das Geistige überschneidet und daß, ihn tolerieren, bedeutet die Intoleranz fördern.

Diese Kernfrage nun wurde durch die Geschicklichkeit des Vorsitzenden von der Tagesordnung abgesetzt und an die Londoner Zentrale abgeschoben. Denn diese Frage ist international, und muß heute oder morgen vom PEN für seine Gesamtheit entschieden werden.

Die Exekutive in London hat nun das Erwartete und dennoch nicht zu Erwartende getan: sie hat gekniffen, hat die Angelegenheit als eine innerdeutsche. Querele zurückverwiesen. 1933, als es um den Totalitarismus der Nationalsozialisten ging, tat sie anders. Warum schiebt sie diesmal den heißen Brei zurück? Offenbar gehören dem PEN auf der ganzen Welt zu viele Kommunisten an, und in vieler Kurzsichtiger Augen umgibt den Kommunismus immer noch ein Heiligenschein der Humanität.

Was geschieht nun weiter? Der Wagen ist durch die Londoner Entscheidung festgefahren. Das Präsidium scheut davor zurück, eine neue Mitgliederversammlung einzuberufen, und hat auf seiner Seite das Argument, daß höchstwahrscheinlich wiederum nur eine zufällige Minderheit zusammentreten würde. Es entschließt sich zu einer schriftlichen Befragung, die jedem die Möglichkeit gibt, Stellung zu nehmen. Das wäre ein Notausgang, wenn man die Frage richtig stellte: Läßt sich das Bekenntnis zum Kommunist mus oder zu irgendeinem anderen totalitären Prinzip mit der Mitgliedschaft im PEN vereinigen? Das Präsidium hat jedoch etwas anderes zur Entscheidung gestellt, es fordert zur schriftlichen Neuwahl des Präsidiums auf. Prüfen wir die Satzungsmäßigkeit dieses Verfahrens nicht, es bedeutet, daß die Anhänger des bisherigen Präsidiums über einen gemeinsamen Wahlvorschlag verfügen, während die Stimmen der vermutlich überwiegenden Opposition verlorengehen müssen, weil sie mangels einer Möglichkeit sich zu verständigen, sich notwendigerweise zersplittern. Man fragt sich, waltet hier Ungeschicklichkeit oder böser Wille vor? – Lohnt es noch, weiterzukämpfen? Das Beispielhafte des Vorfalls sollte dazu zwingen. Karl Friedrich Boree