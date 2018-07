Wieder einmal hat der eigenwillige Außenseiter unter den Staatschefs der Arabischen Liga, König Abdullah von Jordan, auf eigene Faust einen Schritt unternommen, der eine außenpolitische Kursänderung aller arabischen Staaten im Mittleren Osten herbeiführen könnte. Als sich nämlich der Ölkonflikt im Iran und der Streit zwischen Israel immer mehr zuspitzte, reiste der König kurzerhand zu einem zweiwöchigen Staatsbesuch in die Türkei. Kurz darauf begab er sich an das Krankenbett seines ältesten Sohnes, des Kronprinzen Tallad, nach Beirat, wo er den Regenten des Iak Abdul Illah und den irakischen Ministerpräsidenten Nuri es Said über das Ergebnis seines Besuches in Ankara unterrichtete. Wenige Tage nach seiner Rückkehr nach Amman traf schließlich noch der Generalsekretär der Arabischen Liga, Assam Pascha, auf dringende Einladung des Königs in Jordans Hauptstadt ein. Nach seiner Konferenz mit Abdullah erklärte Assam Pascha in Kairo: „König Abdullah hat mit mir über seine Eindrücke während seines Besuches in der Türkei gesprochen. Ich werde mich in wenigen Tagen nach der Türkei begeben. Ich hoffe, daß sich hieraus engere türkisch-arabische Beziehungen entwickeln werden.“ – Das Geheimnis war gelüftet: Abdullah will die arabischen Länder, für die ein Zusammengehen mit den „imperialistischen“ Mächten des Westens wegen der amerikanischen und englischen Unterstützung Israels unmöglich ist, enger mit der Türkei verbinden.

Zwei Staaten hat Abdullah für diesen Plan schon heute gewonnen, nämlich die Türkei und den Irak. Denn für beide ist die Entwicklung im Iran gefährlich. Für beide würde eine russische Intervention auf Grund des iranisch-russischen Vertrages vom Jahre 1921 eine Gefährdung ihrer Grenzen bedeuten.

Die Äußerungen des Ägypters Assam Pascha nach dem (Besuch bei Abdullah lassen erkennen, daß aber auch Ägypten und die übrigen Ligastaaten den Gedanken einer engeren Verbindung mit der Türkei begrüßen. Bisher war Jordan dem kollektiven Sicherheitspakt der arabischen Staaten nicht beigetreten. Nun aber hat König Abdullah während seines türkischen Besuches sich eindeutig festgelegt. Auf einer Pressekonferenz erklärte er zum israelitisch-syrischen Grenzkonflikt: „Ich werde nicht mit verschränkten Armen zuseien, wenn irgendein Angriff auf eine Handbreit Landes eines meiner arabischen Nachbarn stattfinden sollte.“ Das war ein klares Bekenntnis zu einer arabischen kollektiven Sicherheit.

Ein solcher kollektiver Sicherheitspakt, der die Länder zwischen dem Schwarzen Meer, dem Persischen Golf, dem Roten Meer und dem Nil zusammenschließt, wäre – selbst dann, wenn Iran dem russischen Einfluß erliegen sollte – ein starker Damm zum Schutze des Mittelmeeres –: wenn die Türkei beitritt!

Das Ergebnis der bevorstehenden Gespräche Assam Paschas in Ankara wird daher von ausschlaggebender Bedeutung für den gesamten mittelöstlichen Raum sein. Werden sie erfolgreich beendet, so hat König Abdullah nicht nur seine Stellung innerhalb der Arabischen Liga erheblich gefestigt. Er dürfte sich auch seinem langersehnten Fernziel, der Schöpfung eines Jordan, Irak und Syrien umfassenden Staates „Groß-Syrien“ unter der Dynastie der Haschemiten ein gutes Stück genähert haben. Ernst Krüger