Griechenland ist sehr bemüht, den Ertrag seines Bergbaues und den Export von Mineralien zu steigern. In der Hauptsache werden die Antimon- und Manganerzminen ausgebaut, denn für beide Mineralien bestehen am Weltmarkt rege Nachfrage und gute Absatzaussichten. Auf der Insel Chios im Ägäischen Meer bestehen bedeutende Antimonerzvorkommen. Rund 4000 t Antimonerz hat man bereits gefördert und nach dem Verschiffungshafen transportiert. Auf den Inseln Paros und Antiparos im Ägäischen Meer wurden Manganerzvorkommen lokalisiert, die ein hochprozentiges Erz von 44 v. H. und darüber enthalten. Die Manganerzvorkommen sind Eigentum der Greek Ore Mining Corporation. Die AufSchließungsarbeiten werden von einer amerikanischen Firma finanziert. Es handelt sich um die Associated Metals and Minerals Corporation. Zwei kleinere Manganerzminen werden in den Gebieten von Calamata und Palia Epidavros im Peloponnes mit amerikanischer Finanzhilfe ausgebeutet.

Die griechischen Magnesitminen sind gegenwärtig in vollem Betrieb. Verschiffungen von kalziniertem Magnesit finden nach Deutschland und England statt. Kürzlich wurden 3000 t Rohmagnesit an Schweden verkauft, und von Norwegen lagen Anfragen für die Lieferung von 3000 t Rohmagnesit vor. Die Chromerzminen von Volo und Domoko haben in den letzten Monaten ebenfalls gefördert. Kleinere Partien wurden nach Österreich und England verschifft. Von den Bauxitminen Eleusis und Distomo gehen Lieferungen nach Norwegen und England. Neue Bauxitvorkommen wurden nahe Atalanti in der Provinz Phokis aufgefunden. Zu ihrer Ausbeutung wurde die American-Hellenic Mining Development Corporation mit dem Sitz in Baltimore gegründet. Die Pläne, die griechischen Bauxitvorkommen mit Hilfe amerikanischen Kapitals zu nützen, führen bis 1936 zurück.

Besondere Aufmerksamkeit schenken amerikanische Gesellschaften gegenwärtig der Entwicklung der griechischen Braunkohlenvorkommen, wobei sie ebenfalls finanzielle Hilfe leisten. Die griechische Regierung hat für Mineralienexporte besondere Kompensations-Permits bewilligt, wodurch erhebliche Drachmenbeträge der griechischen Wirtschaft zufließen, H. B.