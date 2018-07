Inhalt Seite 1 — Alle vier Kilometer ein Minister... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mag Herr Remer auch noch soviel Unsinn schwätzen, in einem Punkt und darüber sollte man sich ganz klar sein – decken sich seine Ausführungen mit den Beobachtungen und Empfindungen vielleicht sogar der Mehrzahl des Volkes. Dort nämlich, wo er die Unzulänglichkeit der föderalen Aufgliederung der Bundesrepublik angreift und feststellt, daß die Zahl der Minister in Westdeutschland ausreicht, um von Helmstedt bis Bonn alle vier Kilometer einen Minister aufzustellen. Dieses Bild hat in der Tat etwas erschreckend Ridiküles und verfehlt seine Wirkung auch außerhalb des traditionellen SRP-Publikums nicht. Vor allem nicht in einer Zeit, in der ständig neue Steuern aus dem Volk herausgepreßt werden und das Versagen des überspitzten Föderalismus nur allzu deutlich auf der Hand liegt. Waren es doch die Ministerpräsidenten der Länder, die die Aufstellung der Polizeieinheiten verweigerten und die damit im vorigen Jahr jene höchst unglückliche Remilitarisierungs-Diskussion auslösten. Scheitert doch ferner die dringend notwendige Umsiedlung der Flüchtlinge seit Jahren an dem Egoismus der Länder, und auch das Chaos der verschiedenen Schulsysteme ist der übertriebenen Dezentralisierung der Bundesrepublik zuzuschreiben!

Wenn man als Deutscher den Föderalismus kritisiert, so führen die Ausländer dies nur allzu gern auf unsere angeblich traditionelle Vorliebe für Autorität und Zentralismus zurück. Und eben darum wurde aus erzieherischen Gründen der Bundesrepublik 1945 eine Neuordnung aufgezwungen, die zwar als abstraktes Schema Ideal sein mochte, aber weder der deutschen Geschichte noch den Zeitumständen entsprach. Frankreich, das daheim einem extremen Zentralismus huldigt, forderte den Föderalismus für Deutschland schon aus Sicherheitsgründen, und für die Amerikaner ist der Föderalismus seit den Tagen, da sie dem europäischen Absolutismus entronnen sind, genau wie die Demokratie eine Heilsbotschaft, Für uns aber verbindet sich rein historisch mit dem Begriff Föderalismus eine ganz andere Vorstellung,

Bis 1803, also bis Napoleon eine Art Reichsreform durchführte, gab es in Deutschland etwa 2000 individuelle Territorien, die durch Säkularisierung, durch die Abschaffung freier Städte- und kleiner Fürstentümer nach und nach so stark reduziert wurde, daß es 1815, nach derer Wiener Kongreß, im Deutschen Bund nur noch 39 Staaten gab. Nach der Reichsgründung von 1871 blieben schließlich 27 Länder übrig, und in der Weimarer Verfassung waren es noch 17. – Dieser Prozeß der Umwandlung einer Vielzahl von geistlichen und weltlichen Fürstenhöfen des 18. Jahrhunderts in einen modernen Staatenbund vollzog sich unter heftigen Kämpfen. Jeder reichsunmittelbare Standesherr und jeder kleine Fürst war ängstlich darauf bedacht, seine Vorrechte zu wahren, weiter seine Zölle zu erheben, seine eigene Armee und seine Währung zu unterhalten. Kein Wunder also, daß Föderalismus in jener Zeit den Beigeschmack von Partikularismus bekam. Damals, zu Beginn jener Epoche, war jedermann, der liberal und demokratisch empfand, gegen den Föderalismus, das heißt, gegen die Fürstentümelei. Zentralisierung und Fortschritt waren zu jener Zeit identisch. Anders in Amerika, wo nach den Unabhängigkeitskriegen die Föderalisten diejenigen waren, die für eine starke Bundesregierung eintraten.

In der ganzen Welt geht heute die Entwicklung zum Zentralismus. Das ist eine keineswegs berückende Tatsache, die mit der modernen Technik, der Massenproduktion, der internationalen Konkurrenz und den immer stärker werdenden planwirtschaftlichen Elementen der modernen Weltwirtschaft zusammenhängt. Man kann zwar verstehen, daß nach dem Zentralismus des Hitlersystems, der jede Eigenständigkeit der Länder aushöhlte, der Wunsch, Deutschland auf föderaler Basis zu reorganisieren, nicht nur bei den Alliierten, sondern auch bei vielen Deutschen entscheidend war. Denn der tiefere Sinn des Föderalismus liegt ja gerade darin, mit seiner Hilfe politische und kulturelle Einheiten vor der Uniformierung eines immer mehr schematisierten Daseins zu bewahren.

Was aber 1945 geschah, konnte diesem Ziel gar nicht dienen. Die Neugliederung der Deutschen Bundesrepublik wurde nämlich ausschließlich vom Zufall oder den Launen und militärischen Er fordernissen der Alliierten und ihrer Besatzungszonen diktiert. Man hielt sich nicht an das, was organisch gewachsen und geschichtlich überliefert war, sondern zerteilte im Südwesten ganz willkürlich traditionelle Staaten, legte im Norden ebenso willkürlich verschiedenartige Gebilde zusammen oder verwandelte preußische Provinzen In Länder. Schleswig-Holstein, das früher von zwei Regierungspräsidenten und einem Ober-Präsidenten verwaltet wurde, hat heute einen Ministerpräsidenten, fünf Minister und entsprechend viel Staatssekretäre. Der Personalaufwand der gesamten öffentlichen Verwaltung ist von 1931 bis 1951 von 5,1 auf 7 Milliarden gestiegen. Damals, 1931, kostete die Verwaltung des Reiches (auf die heutige Bundesrepublik umgelegt) 900 Millionen, die der Länder 2,3 Milliarden; heute betragen die Kosten für: den Bund nur 365 Millionen, aber für die Länder 4,3 Milliarden.

Der Erfolg jener willkürlichen Neugliederung ist daß – mit Ausnahme von Bayern, das ein echtes Staatsgebilde ist und verhältnismäßig unberührt blieb – niemand diese neuen Länder ernst nimmt. Das Volk interessiert-sidi bis zu einem gewissen Grade für die Entscheidungen, die in Bonn getroffen werden,-aber nicht für die eigene Landesregierung. Das geht soweit, daß die Wahlkämpfe für die Länderparlamente meist über Probleme der Bundesregierung ausgefochten werden, weil man die Probleme des eigenen Landes als künstlich, unwichtig oder spitzfindig empfindet.

Unser heutiger Föderalismus, der weder in der Geschichte verwurzelt noch in das Bewußtsein der Bürger übergegangen ist, wird aber erst vollends fragwürdig bei einer ökonomischen Betrachtung. Ganz abgesehen von möglichen Einsparungen bei der teuren Personalverwaltung, schätzt man, daß bei einer einheitliche! Bundesfinanzverwaltung mehr als eine halbe Milliarde Steuern, die bisher verloren geht, eingespart werden kann. Heute ist es nämlich so, daß große Firmen ihren Sitz jeweils in das Land verlegen, dessen Finanzbehörde ihnen die mildeste Besteuerung verspricht. Bedenkt man ferner, daß mehr als zehn Milliarden des Bundesetats – die Besatzungskosten und fast sämtliche Soziallasten des Bundeshaushalts – von den Ländern verwaltet werden, also von Stellen, die für die Aufbringung dieser Mittel nicht verantwortlich sind und die daher geneigt sein werden, verhältnismäßig großzügig mit ihnen umzugehen, so kann man sich leicht vorstellen, daß auch hier wesentliche Einsparungen möglich wären.