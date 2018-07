In der vorigen Woche verabschiedete das Berliner Abgeordnetenhaus das „Gesetz zum Schutze der persönlichen Freiheit“, ein Gesetz, das ebenso einmalig wie notwendig sein dürfte. Denn die Westberliner Staatsanwaltschaft registriert jetzt monatlich etwa 50 Anzeigen auf versuchten oder vollendeten Menschenraub. Im Deutschen Strafgesetzbuch gibt es kaum ausreichende Handhabung für die (Behandlung solcher Vergehen. Und auch das seit zwei Jahren bestehende Westberliner „Gesetz gegen Verschleppungen“ reicht für die Abwehr gegen die sich ständig wandelnden Methoden der östlichen Kidnapper nicht aus. So kam es zu dem neuen Gesetz. Die persönliche Freiheit ist danach nicht erst bedroht, wenn man faktisch im Begriff steht, sie zu verlieren; das Gesetz sieht vielmehr Gefängnis bereits für den vor, der einen anderen durch Anzeige oder Verdächtigung der Gefahr aussetzt, von sowjetischen oder sowjetzonalen Stellen verfolgt zu werden. Zuchthaus droht demjenigen, der einen anderen in das sowjetbesetzte Gebiet lockt. Und wer schließlich an dem Tod eines Verschleppten schuldig ist, der wird lebenslänglich in den Kerker gehen müssen. – Es ist nicht das Gesetz des Dschungel, das das freie Berlin dem Terror des Ostens entgegensetzt, es ist das alttestamentarische Gebot: Auge um Auge, Zahn um Zahn. K. W.