„Kostbares“ Wohnungsamt

Anläßlich der Haushaltsberatungen der Stadt Köln für 1951 wurde festgestellt, daß für das Wohnungsamt 860 000 DM eingesetzt worden sind. Bei einer kritischen Untersuchung ergab sich, daß das Wohnungsamt 1950 rd. 18 000 Zuweisungen vollzogen hat; davon sind allein 16 000 auf Antrag der Vermieter erfolgt. Als echte Zuweisung blieben nur 1200 Wohnungen übrig. Wie in der Stadtverordnetensitzung angeführt wurde, würden die Baukosten der durch das Wohnungsamt erschlossenen Unterkünfte theoretisch 2 bis 3 Mill. DM betragen haben, so daß die Kosten des Wohnungsamtes ein Drittel der Kosten von Neubauten ausmachten, ohne daß zusätzlicher Wohnraum gewonnen wurde. Die Entlastung des Wohnungsmarktes um 1200 Wohnungssuchende kostet also im Durchschnitt über 700 DM je Wohnungssuchenden! Diese Zahlen sind in der Tat eine vernichtende Kritik der derzeitigen Bewirtschaftungsmethoden. Es ist nur zu wünschen, daß sie bei der Gestaltung des das Wohnungsgesetz des alliierten Kontrollrats ablösenden Bundesgesetzes entsprechende Beachtung finden. Gl.

Müde Zentrale, –

In Frankfurt-Höchst besteht unter der Bezeichnung „Zentrale Genehmigungsstelle“ eine Einrichtung, deren Aufgabe es ist, Exportanträge zu überprüfen. Und da Westdeutschland sich sehr um einen weiteren Ausbau seines Exports bemüht, kann eigentlich gegen die Berechtigung einer solchen Dienststelle nichts gesagt werden, wenn – sie schnell und zuverlässig arbeitet. Dies aber scheint in Höchst leider nicht der Fall zu sein, wie wir aus zwei Protesten entnehmen mußten, die sich kürzlich gegen diese „Zentrale Genehmigungsstelle“ richteten. Da ist zunächst die Industrie- und Handelskammer Solingen‚ die in ihrem Lagebericht für den ersten Teil von 1951 sich scharf gegen die schleppende Bearbeitung von Ausfuhranträgen wendet. Sie berichtet von Hunderten von Ausfuhranträgen allein der chemischen Industrie auf genehmigungspflichtige Produkte, die bisher weder bearbeitet noch etwa genehmigt wurden. Und im Rahmen der in Heidelberg stattgefundenen Vorstandstagung des „Mineralölzentralverbandes e. V.“ und des Verbandes süddeutscher Mineralölwirtschaft e. V.“ wurde ebenfalls heftige Kritik an der müden Arbeit der „Zentralen Genehmigungsstelle“ geübt. Hier wartete man mit konkreten Zahlen auf: 8 Wochen blieben Anträge zum Abschluß von Exportgeschäften liegen! Da braucht man sich nicht zu wundern, daß diese Exportgeschäfte, wenn die Anträge aus Höchst endlich genehmigt zurückkamen, längst überholt waren. Die ausländische Konkurrenz pflegt doch etwas schneller zu arbeiten... we.