Auf der Hauptversammlung des „Verbandes des deutschen Zuckerhandels e. V.“, die in der vergangenen Woche in Hamburg stattfand, wurde es einmal mit aller Deutlichkeit gesagt: in den letzten zwölf Monaten waren zehn Monate von einer empfindlichen Zuckerknappheit beherrscht! Peter Rehme, Dortmund, der Vorsitzende des Verbandes, erläuterte mit begrüßenswerter Offenheit die Ursachen. In der Hauptsache trägt die Nichterfüllung eines Liefervertrages über 125 000 t aus Frankreich die Schuld. Aber auch das Ausbleiben von Zucker aus den Ostblockstaaten wirkt sich aus, denn vor einem Jahr lieferte die Ostzone noch 71 216 t. In diesem Jahr kam nicht ein einziger Sack. Und aus Ungarn, der CSR und Polen wurden 1950 über 21 000 t geliefert, während es jetzt 4198 t waren. Hinzu kam, daß in EZU-Ländern Rohzucker kaum zu haben war und sich die überallsierte Einfuhr von Weißzucker – obwohl sie unsere Zuckerbilanz sofort in Ordnung gebracht hätte – aus Rücksicht auf Westdeutschlands Landwirtschaft von selbst verbot. Rehme wandte sich aber auch gegen die deutschen Einkaufsmethoden, die am Weltmarkt kurssteigernd wirkten, und vertrat die Ansicht, daß wir in Zukunft die Probleme der Zuckerversorgung nur dann meistern können, wenn Zucker von den Fesseln der Subvention befreit wird.

Leider sieht die künftige Entwicklung der westdeutschen Zuckerwirtschaft ebenfalls nicht rosig aus. Wohl hat man für die Einmachmonate 120 000 t – bisher 80 000 t je Monat – freigegeben. Aber die Bedarfsschätzung liegt bei 168 400 t. Da soll nun das neue Verteilungssystem helfen, das am 15. Juni in Kraft tritt und den Direktbeziehern die Lieferung einer bestimmten Quote gemäß ihren Umsätzen von 1950 zusichert. Das bedeutet also eine bessere Verteilung der an sich nicht ausreichenden Zuckermengen im Bundesgebiet. Ob es wirklich dazu kommen wird, kann vorher mit Bestimmtheit nicht gesagt werden. Aus der sich anschließenden Diskussion ergab sich jedenfalls, daß man dem „Zucker-Optimismus“ des BELF im Zuckerhandel selbst wenig Vertrauen entgegenbringt und die baldige Schaffung einer Zuckerreserve für wichtiger hält.

Staatssekretär Dr. Sonnemann, der eine Mixtur zarter und derber Vorwürfe über sich ergehen lassen mußte, konnte mit handfesten Gegenargumenten aufwarten: Zucker sei eben nicht Sorgenkind Nr. 1. Er versprach aber pünktliche Freigaben zur Einmachzeit und den Versuch weiterer Einfuhren. Jedoch warnte er in der Subventionsfrage: eine feste Relation für Preise und Löhne ist notwendig. Daß man in Bonn auch mit Schwierigkeiten kämpfen muß, gegen die man machtlos ist, erläuterte er überzeugend; OEEC-Freigaben in Höhe von 25 Mill. $ wollten wir für lebenswichtige Einfuhren verwenden. Auch Zucker war dabei. Leider wurden daraus – ohne unser Zutun – Sensen aus Österreich, Brillengestelle aus den Niederlanden und Weckgläser aus der Schweiz. Wahrscheinlich werden nun unsere Hausfrauen an die OEEC-Verwaltung die bescheidene Frage richten wollen: Was sollen wir wohl mit Weckgläsern (die wir im übrigen selbst in Massen fabrizieren), wenn wir für den Inhalt keinen Zucker haben? Womit wir dann leider wieder beim Ausgangspunkt der peinlichen westdeutschen Zuckerkalamität angelangt wären... Willy Wenzke