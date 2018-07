Wenn er, im ersten Bild gleich, die Glastür beim Uniformschneider aufreißt und die Frage, ob Arbeit für ihn sei, herausstößt – schon dann traut man dem zerknautschten Vagabunden zu, daß er einmal zum Äußersten entschlossen sein und als falscher Hauptmann im Köpenicker Rathaus alles vor Schreck erstarren lassen wird. Dieser Schuster Wilhelm Voigt (den Werner Krauß nicht spielt, nein, der er ist) kommt wirklich wie sein historisches Urbild aus Tilsit, mit ostpreußischer Lautgebung und ostpreußischem Dickschädel – aus einer nicht eben Zuckmayerschen Landschaft also. Aber hier tritt das Unerhörte ein: der große Darsteller führt die Dichtung in die Wirklichkeit zurück. Die Köpenicker Beamten erliegen nicht dem bloßen Nimbus der Uniform, sondern der Gebärdenden Unnahbarkeit, dem gebieterischen Ton. Sie sind entschuldigt. Und ebenso muß es sich 1906 begeben haben – bei aller Skurrilität doch vor allem beklemmend. Ein Erzpreuße erlistet sich seinen Zutritt zur guten preußischen Ordnung.

Zuckmayer will seinen „Hauptmann von Köpenick“ wie ein Grimmsches Märchen gespielt haben. Krauß geht aber eine Stufe weiter: zu einem magischen Realismus. Modelltreue und freie Phantasie schließen sich bei ihm nicht aus, sondern bedingen einander. Das ist es wohl, was die Einzigartigkeit seiner Kunst ausmacht. Unter den Mitspielenden in der sehr heiß laufenden Aufführung des Hamburger Deutschen Schauspielhauses waren nur zwei, die seine Dimension ganz erreichten: Gustl Busch (als Voigts Schwester) und der außerordentliche Josef Offenbar (als Zuschneider und Kostümverleiher), C. E. L.