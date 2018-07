Aus der Dankrede Johannes R. Bechers’ beim Ostberliner Staatsakt zu seinem 60. Geburtstag: „Eine neue gewaltige Gebirgswelt entstand und sie trug den Namen Lenin. Nun wurde mir in einem neuen Sinne der Satz klar: ‚Ich richte meine Augen auf zu den Bergen, von welchen mir Hilfe kommt.‘ Und der Gipfel verbreitete einen solchen Glanz, daß man sagen konnte, eine zweite Sonne sei auf Erden erschienen, die mit dem Namen des Mannes bezeichnet wird, von dem ich einmal in meinem Gedicht sagen durfte: ‚Da einziger, zu dem ich sagen kann: mein Vater.‘

Ich habe zu danken dir, meiner Partei. Was wäre ich ohne dich, Partei!...

Und nun darf ich einen Dank darbringen – ich glaube das ohne Anmaßung wagen zu dürfen – im Namen der deutschen Dichtung. Ich danke der Partei im Namen aller deutschen Dichter, wie sie je waren und wie sie Großes schufen, daß in euch, durch euch ein Reich gekommen ist, das die Erde auch wandelt zu einem Reich der Poesie. Es ist nicht mein Verdienst, daß ich hier stehe, euren Dank entgegennehmend, euch Dank sagend. Stellvertretend stehe ich hier für die deutsche Poesie, durch die Veränderung der Welt in meinem Jahrhundert an diese Stelle gerückt...“