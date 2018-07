Mitte Mai fand in Frankfurt am Main eine geheimnisvolle Besprechung statt, bei der eine Gruppe ehemaliger Offiziere sich einig sah In der „Entschlossenheit zu rücksichtslosem Geisteskampf gegen die Remilitarisierung“. Nach dieser Vorbesprechung folgte jetzt, Anfang Juni, im Hotel „Deutsche Eiche“ in Ülzen, eine weitere Konferenz derselben Leute unter dem Vorsitz des Eichenlaubträgers Gerhard Hein aus dem Kreise Südtondern. Eingeladen hatte zu der „kostenlosen“ Veranstaltung allerdings ein anderer, Korvettenkapitän a. D. Jäckel, Klein Boodersby...

Wie der als einziger Vertreter eines Nachrichtenbüros gebetene Korrespondent der sowjetzonalen Agentur ADN mitteilen könnte, waren unter anderem 20 Ritterkreuzträger, zwölf Eichenlaubträger, acht Generale und zwei Admirale erschienen. Und das Ziel der Tagung? Die Gründung einer „Gemeinschaft ehemaliger Soldaten“ als „Gegengewicht gegen die der Kriegspolitik Adenauers ergebenen“ Soldatenbünde. Gemeint sind damit vor allem der „Bund ehemaliger versorgungsberechtigter Wehrmachtsangehöriger“ des Admirals a. D. Gottfried Hansen aus Kiel und der „Schutzbund ehemaliger Soldaten e. V.“ des Generals a. D. Krakau in München. Beide Bünde bemühen sich, auf loyale Weise die Ansprüche ihrer Mitglieder durchzusetzen. Worum bemüht sich nun der „neue“ Soldatenbund?

Gegen nur acht Stimmen – immer noch laut ADN – beschlossen die in Ülzen Versammelten einen Aufruf, in dem es heißt: „Kameraden, ihr seid in der Welt als große Kämpfer bekannt. Kämpft mit uns durch Bekenntnis und Tat in den vordersten Reihen aller Deutschen, die verhindern wollen, daß unser Volk und Vaterland durch die Remilitarisierung fremden Interessen geopfert wird.“

Wenn die zu der aus „Spenden“ finanzierten Konferenz erschienenen Offiziere wüßten, wessen Gast sie waren, wer weiß; vielleicht wären doch manchem Bedenken gekommen. Denn wer ist jener oben erwähnte Korvettenkapitän Jäckel? Nur ein Vertreter der Internationale der Kriegsdienstverweigerer?“ O nein! In der Kriegsmarine war er schon bekannt als Denunziant. Er denunzierte den Korvettenkapitän Hermann wegen einer angeblichen Äußerung über Hitler bei der SS; er denunzierte auch den Admiral Mertens und den Kapitän z. S. Kupfer als Freimaurer und Reaktionäre. – Das also ist der „große Kämpfer“ und „Kriegsdienstverweigerer“ Ernst Jäckel, der nun das ehemalige deutsche Offizierkorps zu neuem Zusammenschluß aufruft – für einen Zweck, der sich seltsamerweise mit dem Hauptziel sowjetischer Politik in Deutschland deckt. Ernst Riggert