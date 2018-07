Der Jahresbericht der Bank deutscher Länder für das Geschäftsjahr 1950 ist ein Abbild des im Berichtsjahr stark angeschwollenen Geschäftsumfanges sowie steigender Umsatztätigkeit. Der Kreditausweitung in der ersten Hälfte des Jahres folgten die energischen Restriktionsmaßnahmen im Herbst 1950 mit dem Ziel, den drohenden Inflationserscheinungen, hervorgerufen durch steigende Weltmarktpreise, zu begegnen.

Die Bilanz per 31. Dezember 1950 weist u. a. Rücklagen von 70 (1949: 30) Mill. DM, Rückstellungen von 195,91 (153,6) und einen (neuen) Deckungsfonds wegen Umstellungskosten von 52,5 aus; der Notenumlauf beträgt 8 232 (7 732,2), Einlagen der Bundesverwaltungen 1 317,57 (1 160,53), davon ERP- und Gegenwertkonten 995,82 (1 045,74), ferner Verbindlichkeiten aus Abwicklung des Auslandsgeschäftes 2 252 (1 886,72), denen u. a. Forderungen in ausländischer Währung über 1 147 (936,68), Inlandwechsel über 3 652,4 (2 798), kurzfristige Kredite von 1006 und Ausgleichsforderungen über 5 955,9 (5 875,06) gegenüberstehen. Von dem ausgewiesenen Gewinn von 126,013, werden 20 Mill. DM der gesetzlichen Rücklage, weitere 20 Mill. den sonstigen Rücklagen zugeführt. Die Landeszentralbanken als Anteilseigner erhalten eine Dividende von 6 v. H. auf das Grundkapital von 100 Mill. DM. Die verbleibenden 80 Mill. DM werden voraussichtlich der Bundeskasse zufließen.

Der 97 Druckseiten umfassende Jahresbericht ist in zwei Teile geteilt: einmal allgemeine Wirtschaftsentwicklung und Notenbankpolitik, dann die Tätigkeit der BdL selbst. Der erste Teil gibt in klarer Diktion einen ganz vorzüglichen Überblick über die volkswirtschaftliche Gesamtlage und erläutert den Ablauf des Wirtschaftsgeschehens von hoher Warte. Dafür allerdings ist der Einblick in die tatsächliche geschäftliche Ergiebigkeit unseres Zentralbanksystems, den ja der zweite Teil eigentlich vermitteln soll, nur sehr unvollkommen. Es stehen bisher die Geschäftsberichte einer Anzahl von Landeszentralbanken sogar für das Jahr 1949 und erst recht für 1950 noch aus. Die in der Welt einzig dastehende aberföderalistische Konstruktion unseres zweistufigen Zentralbanksystems verhindert ja einen vollständigen Einblick, solange LZB-Berichte fehlen. Da die LZB auch nach der Erhöhung des Wechseldiskont- und Lombardsatzes nur 1 v. H. Diskont und 2 v. H. Lombard zahlen, kann man – um nur ein Beispiel zu nennen – kaum annähernd vermuten, wie groß der bei den LZB verbleibende Teil des Jahresgewinnes ist, der also gewissermaßen „hängen bleibt“. yd.